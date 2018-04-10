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截圖當證據？內政部長葉俊榮竟為浙江大學兼職教授

心情點滴／愛的禮物

2018-04-10 06:00聯合報 郎英

圖／陳完玲
圖／陳完玲
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有人追楓、追雪、追寶可夢，而我，迷上追豆（孔雀豆）。

孔雀豆俗稱相思豆（紅豆），心形的種子晶瑩亮麗，讓人愛不釋手。「紅豆生南國，春來發幾枝」，唐朝王維以紅豆寄友相思情，《紅樓夢》裡賈寶玉對黛玉妹妹款款吟唱〈紅豆詞〉，愛到深處無絕期。

也許是受王維「此物最相思」影響，也或許感染寶玉「滴不盡相思血淚拋紅豆，開不完春柳春花滿畫樓」的情懷，對這「紅色心豆」有份特殊感情，而在看過朋友創意巧作紅豆飾品，讓我對它起了蒐集的興趣。

向來怕冷喜歡暖陽的我，現在卻變得滿期待下雨和強風，因為高不可攀的孔雀豆種子，只有在有風有雨時，才會掙脫豆莢掉落一地。邊走邊尋寶的滿腔熱血，完全無懼冷風刺骨，自從成為「追豆」鐵粉後，終是體會到「抓寶玩家」日夜不分、鍥而不捨的心情。

記得撿豆初體驗，是個午後颳風日子。在公園裡散步，瞧見許多人，不分男女老少，總繞著某區的樹兜圈子，正好奇駐足觀看，突然「啪」一聲，有東西打中頭部，定睛一看，好幾顆心形、閃亮亮的豆子滾到腳邊。我反射性地彎腰拾起，將粒粒紅豆捧在掌心欣賞，一如眼前那群豆迷。

剎那間似被施了魔法，我也跟著大家一起繞樹漫遊。每撿到一粒相思豆，就像擁有珠玉珍寶般愉悅，尤其當整串豆莢墜落跟前，螺旋狀開裂的瓣片裡，露出十幾顆鮮豔紅豆，我興奮到說不出話來，快樂心情持續一整天。

那日後，我經常到此地「守樹待豆」，與當地人家和慕名前來的追豆客，漸漸熟絡變成豆友。大夥兒先觀察樹梢尋找莢果，再各自喬好位置，接著就等風吹葉搖、豆落彎拾，十分有趣。

「我這裡兩顆……你後面有三顆！那裡還有……」呼呼沙沙的風葉天籟，伴隨撿豆人的亢奮驚呼，譜出一曲恬靜美好的人間旋律。

還記得有回遇到一位白髮老翁也在低頭尋覓的行列，可他不時從背後呼喚我，原來老人家藉彎腰撿豆伸展筋骨，拾到的豆子就隨機送人。

「要細心找，它會躲在草叢枯葉裡，或扳開莢果才看得到。」「阿公眼力真好，謝謝，身體健康呷百二喔！」

他笑得好開心，那爽朗慈顏讓我也敞懷咧嘴笑了。小小一顆紅豆帶來的療癒力量，真奇妙。

看著罐中紅咚咚小豆子，搖晃時發出匡啷匡啷的響聲，感覺很幸福。雖然我的手藝不像好友那麼靈巧，做不成手機吊飾或手環項鍊，但準備個玻璃小罐，置入紅豆，再用色紙折一些小星星伴放，一份注入濃濃祝福的繽紛小禮就華麗現身了。

愛的禮物，將送給我所愛的人，願他們也能分享那份充滿快樂的幸福。

寶可夢

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