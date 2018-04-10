生活見聞／另類女兒賊

2018-04-10 06:00 聯合報 古家榕



友人來訪，一見我便稱讚外套很漂亮。我告訴她這是我媽的好友送的。進門後，她瞧見桌上的英式三層點心架，驚呼：「天啊妳未免太奢華！」我說這也是從我媽的好友那兒收到的禮物。吃過茶點，我順手拿出吸塵器清理地板，她羨慕地表示：「是戴森耶，很貴吧？」我第三次回答：「這也是我媽的好友送的。」

終於，友人沉不住氣了，揚聲問道：「妳媽到底有幾個好友？」我搔搔頭，說：「其實，她們都是同一個。」

媽媽的好友姓陳，我都叫她陳阿姨。陳阿姨向來好新奇之物，按照她女兒的說法，就是愛亂買東西。但同時，她也十分慷慨，每回敗家都不忘多買一些轉送友人，因此，從小我就蹭在母親身後吃香喝辣。隨著年歲漸長，不知不覺間，我竟被單獨立案在阿姨的「餽贈清單」中；最初是一些捨不得捐的衣物，待我成家生子後，各式鍋碗瓢盆、乾貨高湯包、枕頭棉被羊毛巾，還有可愛的裝飾小物，更是大方地往咱家塞，都快將我這兒打造成陳氏專屬博物館了。

當然，我也是個知禮義的傢伙，三天兩頭拿人手短的，自會想辦法投桃報李。上周末，我們一家四口又浩浩蕩蕩前去陳阿姨家搬書櫃，我手上提了一箱鮮甜小番茄，心想再請陳阿姨吃頓飯，差不多就能打平吧？結果才剛進門，她就興沖沖地拿出大衣要我試穿，又指向門旁的紙箱，要我挑一些菜回去煮。於是，我提了一箱進她家，又扛著滿滿一袋出來，外加一件新衣裳和本來就要帶走的大書櫃。

回家路上，看著擁擠的後車廂，突然想到「女兒賊」一詞。婚後的我，不但在老媽家當「小偷」，還把「第三隻手」摸到陳阿姨家來了。曾幾何時，看著我長大的陳阿姨，她的家，也成了我第二個娘家，能這般厚顏無恥地四處搜刮，我是很幸運的吧。