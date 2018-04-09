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兒虐不斷 專家建議4步驟延後動手機會

2018-04-09 14:22聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

家扶基金會今天表示，每2小時就有1名孩子受虐，輔導一位受虐兒走出心理陰霾、恢復健康生活，社會成本高。以家扶為例，平均每個受虐兒需要16萬元的服務經費；專家則建議，家長採取「停看聽想」四步驟，延後動手的機會。

106年前三季通報的兒少保護案件有4萬4200件，其中由醫事人員通報的僅占6%。...
106年前三季通報的兒少保護案件有4萬4200件，其中由醫事人員通報的僅占6%。 記者高彬原／攝影
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父母要如何控制脾氣，不要讓孩子成為消氣的工具，引發親子衝突或造成兒虐事件？兒童發展專家王宏哲指出，依據調查，國內有打孩子的家長占了七成多，而且很多父母認為打小孩，是在「教育」，不是在虐待。但是，父母很容易因為怒火攻心而失手，接下來就沒有上限、無法控制，造成無法彌補的遺憾。

王宏哲建議家長，採取「停看聽想」四步驟，延後動手的機會。首先，把孩子現在脫序的行為「停」下來。例如，當孩子一邊吃飯一邊玩時，家長如果一直吼叫，情緒累積下來，可能就會動手打孩子。停的意思就是「飯不要吃了」，親子都停下手邊正在進行的事，讓孩子開始察覺父母生氣了。

王宏哲說，「看」是讓孩子看到父母生氣、嚴肅的表情；「聽」是聆聽孩子的聲音，請孩子談談父母為什麼很生氣。因為有時候孩子並不知道自己犯了什麼錯；「想」是家長自己想一想，什麼樣的「非體罰」處罰方式對孩子是有效的，例如剝奪孩子的遊戲時間，或是取消飯後點心等等。

聯合晚報日前推出《兒虐悲歌》報導，希望政府、醫界、社福團體等，共同為兒少建構更安全的成長環境。以家扶基金會2017年兒童保護服務工作為例，投注在受虐兒的輔導服務經費就超過六億元，平均一位受虐的兒童少年，一年就超過16萬元的社會成本。

家扶指出，根據衛福部2017年統計資料，受虐兒童少年數達4135人，平均每天有11至12位孩子遭到不當對待，等同於每2小時就新增1名孩子身處在危險暴力的環境。從近幾年資料顯示，高達8成以上的施虐者是孩子的父母親，其中以管教不當、缺乏親職教育知識及父母情緒因素所占比例最高。當家庭遇上生活、工作、財務等問題而無法調適轉換，壓力往往就發洩在孩子身上。

今年三月份經由媒體報導的兒虐事件就有7件，家扶基金會執行長何素秋表示，兒童被虐不僅造成身體傷殘甚至死亡，其他還有心智受創、學習受阻、行為異常、自殺自殘行為、社會適應障礙等問題，也會延伸至下一代的暴力虐待、惡性循環問題。

去年家扶基金會共輔導服務2742個家庭，關懷輔導3637名受虐兒童與少年，兒童保護工作一年總計至少需6億元的經費，平均每一個受虐兒需要16萬元的服務經費，家扶需自籌近7千萬元兒保經費十分沉重。

家扶表示，這次兒保頸枕義賣活動，也感謝兒保好鄰居-聚北海道昆布鍋買一送一的贊助，只要民眾以428元買一個頸枕，即送一張聚北海道昆布鍋的五折餐券。

家扶捐款熱線：(04)2206-1234

家扶線上捐款：https://donate.ccf.org.tw/z_19/1-1.htm?did=384　

郵政劃撥：戶名：家扶基金會　/ 帳號：00224801 (請註明：兒保頸枕)

受虐兒家扶基金會親子

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