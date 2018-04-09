「我有理想別綁住我」她意外懷孕 男友卻說想出國

2018-04-09 09:42 聯合新聞網 綜合報導



已避孕的前提下懷孕了，男方表示想要小孩，卻想要獨自去國外賺錢存錢。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

感情的事加上了小孩這個變數後，是不是更容意讓人的價值觀現形？網友在網路上PO上一段感情經歷，表示朋友在已避孕的前提下還是懷孕了，男方考慮之後覺得想要這個小孩，請女方留住小孩後卻又在最近說「他想去國外工作」，覺得這是個賺錢存錢的好機會，但是「去了之後大概整個孕期都不在」。當女方問留在台灣的自己該怎麼辦時，他只回了「在家多休息就好了」。這個話題持續造成雙方的不愉快，幾天之後，男方再次表態說道「你不能把我綁住，我有我自己的理想」。

女方內心很猶豫，擔心把男生留住台灣之後將來會被埋怨，但也不想自己獨自度過整個孕期，於是請朋友代PO上《爆怨公社》，讓大家幫忙提供意見。

網友們普遍覺得一切都只是男方的藉口「這男人根本不想要小孩」，「產檢跟生產都可以在外國做」，出國應該只是說說而已，「可能過幾個月在路上遇到他，身邊的女生不是你」。男生的說法讓人覺得「你最需要他的時候他不在，以後也就只會是你自己一個人了」，或者是他根本沒有做好有孩子的心理準備，「生小孩是一輩子的事，如果現在就沒有犧牲理想的打算，實在沒有必要讓孩子綁住自己一生也綁住孩子的一生」，「男生都說不想被綁住了這樣還不懂嗎？」。

很多人都勸女方懷孕的過程很辛苦，另一半的陪伴很重要，要她「想清楚」，如果生完之後變成偽單親會更累人，「他又沒有打算因為孩子要娶你，如果幫人家生完養完之後一通越洋電話打來說要分手妳就GG了」，請女生三思「不要讓一個男人毀了你的人生後再來後悔，趕緊在沒發生之前結束這段」。甚至有人說「生小孩容易養小孩難」，單親媽媽沒那麼容易，直接假設女方生下小孩之後只能自己獨立撫養了。

也有人覺得「沒有人可以幫妳選擇，那是妳自己的人生」，認為女方「孩子為對方生」的想法也不盡公平，畢竟小孩是兩人共同的責任。「從事件的敘述中感覺妳的心裡已經有了決定，只是不敢說出來而已」。