親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

蜜蜂很可怕？養蜂有助保育蜜蜂？談養蜂的誤解

「我有理想別綁住我」她意外懷孕 男友卻說想出國

2018-04-09 09:42聯合新聞網 綜合報導

已避孕的前提下懷孕了，男方表示想要小孩，卻想要獨自去國外賺錢存錢。示意圖，圖片來...
已避孕的前提下懷孕了，男方表示想要小孩，卻想要獨自去國外賺錢存錢。示意圖，圖片來源／ingimage。
分享

感情的事加上了小孩這個變數後，是不是更容意讓人的價值觀現形？網友在網路上PO上一段感情經歷，表示朋友在已避孕的前提下還是懷孕了，男方考慮之後覺得想要這個小孩，請女方留住小孩後卻又在最近說「他想去國外工作」，覺得這是個賺錢存錢的好機會，但是「去了之後大概整個孕期都不在」。當女方問留在台灣的自己該怎麼辦時，他只回了「在家多休息就好了」。這個話題持續造成雙方的不愉快，幾天之後，男方再次表態說道「你不能把我綁住，我有我自己的理想」。

女方內心很猶豫，擔心把男生留住台灣之後將來會被埋怨，但也不想自己獨自度過整個孕期，於是請朋友代PO上《爆怨公社》，讓大家幫忙提供意見。

網友們普遍覺得一切都只是男方的藉口「這男人根本不想要小孩」，「產檢跟生產都可以在外國做」，出國應該只是說說而已，「可能過幾個月在路上遇到他，身邊的女生不是你」。男生的說法讓人覺得「你最需要他的時候他不在，以後也就只會是你自己一個人了」，或者是他根本沒有做好有孩子的心理準備，「生小孩是一輩子的事，如果現在就沒有犧牲理想的打算，實在沒有必要讓孩子綁住自己一生也綁住孩子的一生」，「男生都說不想被綁住了這樣還不懂嗎？」。

很多人都勸女方懷孕的過程很辛苦，另一半的陪伴很重要，要她「想清楚」，如果生完之後變成偽單親會更累人，「他又沒有打算因為孩子要娶你，如果幫人家生完養完之後一通越洋電話打來說要分手妳就GG了」，請女生三思「不要讓一個男人毀了你的人生後再來後悔，趕緊在沒發生之前結束這段」。甚至有人說「生小孩容易養小孩難」，單親媽媽沒那麼容易，直接假設女方生下小孩之後只能自己獨立撫養了。

也有人覺得「沒有人可以幫妳選擇，那是妳自己的人生」，認為女方「孩子為對方生」的想法也不盡公平，畢竟小孩是兩人共同的責任。「從事件的敘述中感覺妳的心裡已經有了決定，只是不敢說出來而已」。

懷孕避孕兩性關係

相關新聞

弄孫之樂／當奶奶真好

2018-04-09 06:00

家人關係／女神電風扇

2018-04-09 06:00

手帕情緣／何曾錯過

2018-04-09 06:00

料理讓家庭變得幸福 蔡蕙玲：廚房不該是小孩和男人的禁地

2018-04-08 08:00

晨光幫幫忙／小宇宙英雄聯盟

2018-04-07 07:07

「孤魂野鬼幾乎都女鬼」 呂秋遠細數各種性別歧視

2018-04-06 11:09

純情大學生苦追女孩八年 網友勸「別留戀了」

2018-04-06 07:30

親子手牽手／女人的乳房屬於誰？

2018-04-05 08:48

別將玩具扔進同一收納容器！養成孩子主動收玩具的4種方法

2018-04-04 14:00

生活趣聞／可愛老媽養蟲記

2018-04-04 06:00

大叔的中年小事／身上哪個地方有蒼蠅屎

2018-04-04 06:00

每天陪讀5分鐘 幼童抓書、吃書…愛書表現

2018-04-03 23:50

親子共讀！衛福部推「繪本處方」宜花屏先執行

2018-04-03 23:36

放假小孩黏著電視不放？媽媽用經驗教你怎麼做

2018-04-03 14:36

研究：鮮少傾聽孩子的需求 恐衍生負面情緒與行為

2018-04-03 12:50

研究：兒時有負面經驗 長大罹心血管疾病高3倍

2018-04-03 12:39

她拒「贊助媽媽」日幣 男友：這種媳婦我媽看不上

2018-04-03 09:44

賞文迴響／小說選播與刺繡

2018-04-03 06:00

心情點滴／收藏獨特

2018-04-03 06:00

夫妻之間／看妳還氣不氣

2018-04-03 06:00

世代共好主題徵文 給孩子／爸媽的一封信

2018-04-03 06:00

小孩不開心就打人 怎麼教？

2018-04-02 15:23

情侶放閃要小心 這三種行為最惹朋友討厭

2018-04-02 09:42

她們的世界／許玓維，鳳梨纖維織藍圖

2018-04-02 06:00

開跑車比熱吻更有幸福感 研究證實了

2018-04-01 11:39

婆家問胎兒性別 女網友嘆「現在還重男輕女？」

2018-03-31 16:35

閱讀生活／看見心中那個陰鬱小孩

2018-03-31 06:00

婚後為省錢住進夫家？ 網勸退：寧用金錢換自由

2018-03-30 16:15

影／四成「球球兒」被迫選邊站 婦團籲離婚父母合作

2018-03-30 11:12

臨終難題／也想與子偕老

2018-03-30 06:00

童言童語／爺爺的壓歲錢

2018-03-30 06:00

新婚後婆婆哭窮要娘家拿錢投資 老公嘆：臉被丟光

2018-03-29 21:16

互補還是相似好？你的另一半像長不大的小孩嗎

2018-03-29 15:34

美味記憶／第九味

2018-03-29 06:00

親子手牽手／希望我家旁邊就有共融公園

2018-03-29 06:00

生活的風景／百年花磚之美

2018-03-29 06:00

女友約會堅持帶電燈泡 弟弟點6菜1湯他傻眼

2018-03-28 17:20

原來通關密語是這樣！十大文化人才會說的約炮語錄

2018-03-28 11:35

小Q媽咪：當媽媽就是重組人生 組裝出更好的自己

2018-03-28 09:19
看更多

熱門文章

名醫懷疑外婆失智 5年後家人才信

2018-04-08 12:36

獨／帶狀皰疹抗病毒藥 健保署將開放給付

2018-04-08 20:31

雨衣也可量身訂做 穿林內這家至少要等10天

2018-04-08 13:26

婦8周產檢多一個6周胚胎 醫師驚奇：幾乎不可能

2018-04-08 21:57

影／周三高溫恐破30度 周六迎另一波鋒面

2018-04-08 14:49

內衣褲與臭襪子一起洗 當心愈洗愈髒

2018-04-08 17:54

噁！內褲沒晾乾還穿 小心黴菌感染

2018-04-08 17:42

唐綺陽星座運勢週報：水逆將結束！事業上有明顯改革變化

2018-04-09 07:39

冷氣團減弱氣溫回升 周五前都好天氣注意早晚溫差大

2018-04-09 05:00

愛愛她卻穿阿嬤內褲 AV達人：絕對倒陽

2018-04-08 18:04

全台環頸雉最大棲地 200人吃西瓜守護沙崙農場

2018-04-08 15:24

今起微熱一周！ 周三飆到30度 周六變冷

2018-04-08 11:54

未來一周好天氣 星期二後西半部又30度以上

2018-04-08 14:40

沒喝咖啡就頭痛？小心你上癮了

2018-04-08 12:25

今日星座運勢／魔羯 分享專業獲友誼 擴大生活領域

2018-04-09 00:00

遊客玉山丟廚餘 專家憂黃喉貂喪失覓食能力

2018-04-08 11:22

愛看男生穿性感內褲？ 女性：「有料」比較重要

2018-04-08 18:02

火金姑來了！東勢林場2、30萬隻螢火蟲飛舞

2018-04-06 08:01

影／油價小跌 本周汽、柴油價各降1角

2018-04-08 13:12

獨／專業到宅服務正式起飛 但民眾還很陌生

2018-04-08 21:10

空服員染麻疹 宜蘭11名接觸者都在監控中

2018-04-08 18:20

不是腦變笨了 是你的肝快爆了！

2018-04-08 13:38

獨／頭痛、胸痛、腰痛 帶狀皰疹隨著神經到處長

2018-04-08 20:31

「我有理想別綁住我」她意外懷孕 男友卻說想出國

2018-04-09 09:42

蒐集護照特色戳章 旅遊達人迂迴出入國

2018-04-09 08:06

獨／跨專業到宅服務 讓臥床10年嬤爽快逛菜市場

2018-04-08 21:11

救命！老爸中了寶可夢毒

2018-04-08 13:35

麻疹風波延燒 台灣虎航認派遣合理自後不再回應

2018-04-08 11:50

醫療「到家」 讓94歲嬤又能逛市場

2018-04-08 23:44

花蓮人最愛養貓南投最愛養狗 台東愛狗也愛貓

2018-04-08 17:34

怕做乳房攝影？醫院邀姊妹揪團一起來

2018-04-08 11:28

升級加量15%！「泡芙貝果」快閃延長、買6送1

2018-04-08 19:04

好孕咖啡館開講 台大教授嘆台生產環境糟

2018-04-08 18:33

投訴小孩發燒急診苦等 醫院無奈

2018-04-08 23:38

批時政又寫出得獎散文 顏擇雅難以歸類

2018-04-08 20:12

前進未來的先行者 插電式油電車vs.純電車

2018-04-09 00:27

連假去哪兒？精選超商10間特色店 打卡拍照添樂趣

2018-04-05 16:23

本周空氣仍糟 預計14日才會有改善

2018-04-09 04:53

我也是帶狀皰疹 為何病同給付卻不同？

2018-04-08 23:44

弄孫之樂／當奶奶真好

2018-04-09 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top