凡事只想到自己？十大劈腿人特質讓網友拳頭硬了

2018-04-09 13:33 聯合新聞網 文／網路溫度計



圖擷自 Photo on stocksnap by Josh Willink 分享 facebook 戴綠帽人人自危，偏偏外遇、偷吃防不慎防，劈腿慣犯、花心鬼滿街跑，還好他們共有這些特質！

愛你愛到死，但你劈腿就去死一死

綠光罩頂人人自危，偏偏外遇這檔事防不慎防，難以杜絕。加上人家常說「愛到卡慘死」（台語），就算你直覺敏銳，成功察覺另一半劈腿，心情肯定也無法馬上抽離，最好只好獨自在夜裡哭哭，氣自己遇人不淑。

但被戴綠帽的人終究只能認份嗎？別傻了！花心鬼很多時候都是有跡可循的，認真觀察你會發現他們有許多共同特質，是你在曖昧期便可略知一二的。

到底是哪些言行能幫助網友防範於未然呢？現在DailyView就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查告訴你！讓天下善男信女一同脫離被背叛的輪迴地獄！

No.10 喜歡追求新鮮、刺激感

做過壞事（？）的人都知道，當下心裡會產生一股因不安引起的刺激感，就像上班快遲到，見四下無人偷闖紅燈，腦中雖怕被警察開單，但下回看準時機還是會忍不住「偷渡」。（不良示範請勿模仿）

同理而論，劈腿總是偷偷來，趁正宮不注意找小三或小王溫存，或為了另尋溫柔鄉而撒下瞞天大謊，這股刺激感早已不言而喻。此外，雖然清粥小菜吃久難免想來份麻辣鍋，但劈腿者對於這種誘惑偏偏抵擋不住。他們愛嚐鮮，討厭一成不變的人生...甚至是伴侶。所以當你發現心上人個性難捉摸、缺乏定性，獨鍾新鮮事物時，記得別投入太快。

No.9 個性懦弱、愛逃避、沒擔當

既然會選擇劈腿，想當然這類型的人缺少結束其中一段感情的勇氣，遲遲無法釐清或決定自己愛誰，導致感情裡「人數」爆棚，傷害隨之而來。

不僅如此，他們可能在花心被揭穿後搞失蹤、人間蒸發，無法面對任何人的砲火質詢，直到被逮到後連解釋都顯得冠冕堂皇。總之就是「千錯萬錯都是They的錯」，處心積慮逃避所有責難。

因此，倘若你的追求者來自職場，看他工作上經常卸責，犯錯後第一時間切割給同事，恐怕要當心了。

No.8 性格自私、貪心，凡事只想到自己

劈腿人擁有這樣的性格，其實不難理解，畢竟對他們而言，正是因為三心二意，凡事無法乾脆的做決定，這個想要、那個也想要，才會導致感情落得如此複雜的地步。

除此之外，這類型的人為滿足私慾而一意孤行，選擇讓愛他的人傷心，白話來說就是「只想到自己」。

倘若你發現追求者有這種特質，而且完全沒有一絲愧疚感，那麼記得避而遠之。

No.7 還沒了解你就說喜歡你

雖說男生是視覺動物，但如果他看你幾眼、跟你見過幾次面就展開猛烈追求，除了你顏值、身材外說不出其他欣賞的地方，那麼可咱們想而知，日後他對你感到厭倦時，肯定哪裡有賣相不錯的「菜」就往哪裡去。

至於女生雖屬感覺派，但輕易就投入愛情，隨口就說喜歡你，不難想像她壓根不知道自己要什麼，難保日後不會見一個愛一個，最後苦到守候在身邊的正宮痴漢。因此就算一見鐘情這檔事真的可能發生，但多花點時間去了解對方，相信我你絕對不吃虧！

No.6 很注重任何隱私（手機、任何帳密）

常言道「魔鬼藏在細節裡」，現代人多以手機、電腦聯繫、通訊，想當然那神秘的小小黑盒，肯定暗藏許多不為人知的秘密。特別是偷吃成性的人，透過網路搭起一段段曖昧橋樑，加上現代交友App日漸發達，花心鬼想找約會對象日趨容易，想徹底阻止第三者入侵感情實在難上加難。由此可見，手機或筆電裡的Emil、臉書、IG和LINE等軟體都是劈腿者「犯罪」的溫床。

所以倘若你看對方極度重視隱私，手機、筆電不離身，回訊息或講電話總會迴避，就要留意了！

No.5 人際關係很淺，沒有知己

談戀愛就像交朋友，很重視的話必定會認真看待、用心經營。因此觀察對方交友狀況，便能看出其對感情的態度。

倘若他身邊很少真正要好的老友、換帖兄弟或閨蜜，那麼很可能就是劈腿慣犯。原因是這類型的人對生活周遭人事物十分冷淡，經常當作是跳板一樣淺嚐即止，完全無心培養知己，也沒有想交心的意思。

同理而論，其在感情裡可能也不嚮往細水長流的關係，就算你待他如初戀。

No.4 自我感覺良好，覺得沒追不到的人

敢這樣見一個愛一個，不難想像這類型的劈腿人對自己充滿自信，認為天底下的人都仰慕他，只要他出手便攻無不克。

當然～這種良好的自我感覺不一定全來自外表，可能是他擅長洞悉別人需求或性格，懂得投其所好，就像超級業務一樣，能預判獵物下一個行動並佈下陷阱，最後以迅雷不及掩耳的速度手到擒來。

因此，倘若你發現追求者自以為是王子、公主，那麼就要小心他三不五時見「獵」心喜，在感情裡說走就走。

No.3 性能力、床上功夫通常很卓越

唉...不得不說現代人性觀念越來越開放，劈腿慣犯對於慾望一定比許多善男信女要為強烈。

也正因為如此，他們思緒經常在愛跟身理需求之間混淆，搞不清楚自己投入的是愛情，還是捕捉到獵物的快感。

因此，如果你發現某人性慾旺盛、性關係較複雜，且道德感薄弱，與你價值觀相差甚大時，切記！心臟不夠大顆的話，就別挖洞給自己跳！

No.2 家庭背景、經濟能力不錯

關於這一點其實很實際，因為偷吃是需要資本的，即有錢、有勢又有閒的人在劈腿這件事上較為吃香，受誘惑機率也比一般市井小民高出許多。

此外過去有專家發現，會背著另一半偷吃的人，大多來自窮困家庭或拮据背景，原因是他們憂患意識強烈，無論家庭、事業或感情都存有「積極向上」的態度。因此就算淪為人生勝利組的小三、小王，他們也甘之如飴，甚至會不擇手段推翻正宮王朝。所以說～你常聽到「有錢就有外遇」的理論恐怕真不是蓋的。

No.1 感覺在追你，卻常提到另一半

這招不得了了，會使用的通常是劈腿高手，他們腦袋很清楚，會在擺明有另一半的情況下，以「大方」的言行舉止撩你、跟你搞曖昧，像是約出來碰面或言語挑逗等等。

此時如果你毅然決然打槍他，那麼他便會以「你想太多了」的反應找到台階下；倘若你不多問，正中他下懷，那麼你便會照著劇本跟他發展出地下關係，淪為人人喊打的小三或小王。但這還不是最慘的，最後他可能會為了正宮而拋棄你，或將你扶正後繼續納妾...這真的是你要的嗎？

10大劈腿人特質。 圖／網路溫度計提供 分享 facebook

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年03月22日至2018年03月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『劈腿、外遇、偷吃、花心、特質』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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