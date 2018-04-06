親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

管赴中兼職事證？成立只2年的官網怎刊10年前講座資訊

4個原因 讓大陸有信心在貿易戰中打敗川普

「孤魂野鬼幾乎都女鬼」 呂秋遠細數各種性別歧視

2018-04-06 11:09聯合報 記者楊德宜╱即時報導

日本京都府舞鶴市市長多多見良三4日在相撲比賽致詞時突然昏倒，女護理人員立即衝上土...
日本京都府舞鶴市市長多多見良三4日在相撲比賽致詞時突然昏倒，女護理人員立即衝上土俵急救，相撲協會認為女性觸碰土俵是禁忌，竟當場透過廣播，要求她離開。圖／擷自Youtube
分享
日本京都府舞鶴市市長多多見良三4日在相撲比賽致詞時突然昏倒，女護理人員立即衝上土俵急救，相撲協會認為女性觸碰土俵是禁忌，竟當場透過廣播「請女人下土俵，請女人下土俵，讓男性急救人員上場」，引起日本各界抨擊。後來相撲協會道歉，說明當時的處置確實不當。對此，律師呂秋遠在臉書表示，這不是只有日本才會出現，台灣一樣有相同的情況，有些行業或生活習俗也匪夷所思，這已經脫離同工同酬的問題，或是工作性質的原因，而是徹底的歧視。隨便舉例都有，不論是職場，或是日常。

呂秋遠說，在台灣的國球裡，不能讓女生進球員休息室，不能讓女生碰球棒或手套。就像是即使索菲亞已經是富比士認定的2018年國際體壇新星，她還是經常被國內棒球裁判排擠歧視。工程界裡禁忌也很多，例如不能讓女性進入施工中的隧道，會帶來晦氣，也可能會讓工程坍塌。懷孕與經期來的女生更是嚴格禁止。

戲劇表演中，呂秋遠說，女性不能坐在戲服的箱子上，特別是裝頭盔，以免讓不潔的「東西」坐在頭上。傀儡戲特別如此，因為是演給神明看的，女人不潔，會把法力消解。女生不可以隨意碰觸宗教法器，生理期來了，不可以進廟參拜，更不能拿香拜拜，否則是褻瀆神明，講得像是媽祖月經來的時候也不會保佑信眾一樣。

呂秋遠指出，日常生活裡，初二回娘家最好，除夕與初一回娘家會給娘家帶衰。至於離婚，初二更不能回去，因為這個規定是專為已婚女人設計，離婚就無家可歸。所以，台灣的孤魂野鬼中，幾乎都是女鬼，因為單身或離婚，夫家不給進，娘家不給入，就是孤魂野鬼一枚。清明節，小孩要去拜男方的祖先，女人跟小孩都不能去娘家祭拜。每次打離婚訴訟，媽媽要孩子跟她去娘家掃墓，爸爸的臉就跟清明節一樣。

呂秋遠說，這些對女人的莫名歧視，對於某些人來說，比生命還要重要，別人的生命與自己的信仰，還是信仰重要，就像是被關在籠子裡的貓一樣。

呂秋遠離婚清明節
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

純情大學生苦追女孩八年 網友勸「別留戀了」

2018-04-06 07:30

親子手牽手／女人的乳房屬於誰？

2018-04-05 08:48

別將玩具扔進同一收納容器！養成孩子主動收玩具的4種方法

2018-04-04 14:00

生活趣聞／可愛老媽養蟲記

2018-04-04 06:00

大叔的中年小事／身上哪個地方有蒼蠅屎

2018-04-04 06:00

每天陪讀5分鐘 幼童抓書、吃書…愛書表現

2018-04-03 23:50

親子共讀！衛福部推「繪本處方」宜花屏先執行

2018-04-03 23:36

放假小孩黏著電視不放？媽媽用經驗教你怎麼做

2018-04-03 14:36

研究：鮮少傾聽孩子的需求 恐衍生負面情緒與行為

2018-04-03 12:50

研究：兒時有負面經驗 長大罹心血管疾病高3倍

2018-04-03 12:39

她拒「贊助媽媽」日幣 男友：這種媳婦我媽看不上

2018-04-03 09:44

賞文迴響／小說選播與刺繡

2018-04-03 06:00

心情點滴／收藏獨特

2018-04-03 06:00

夫妻之間／看妳還氣不氣

2018-04-03 06:00

世代共好主題徵文 給孩子／爸媽的一封信

2018-04-03 06:00

小孩不開心就打人 怎麼教？

2018-04-02 15:23

情侶放閃要小心 這三種行為最惹朋友討厭

2018-04-02 09:42

她們的世界／許玓維，鳳梨纖維織藍圖

2018-04-02 06:00

開跑車比熱吻更有幸福感 研究證實了

2018-04-01 11:39

婆家問胎兒性別 女網友嘆「現在還重男輕女？」

2018-03-31 16:35

閱讀生活／看見心中那個陰鬱小孩

2018-03-31 06:00

婚後為省錢住進夫家？ 網勸退：寧用金錢換自由

2018-03-30 16:15

影／四成「球球兒」被迫選邊站 婦團籲離婚父母合作

2018-03-30 11:12

臨終難題／也想與子偕老

2018-03-30 06:00

童言童語／爺爺的壓歲錢

2018-03-30 06:00

新婚後婆婆哭窮要娘家拿錢投資 老公嘆：臉被丟光

2018-03-29 21:16

互補還是相似好？你的另一半像長不大的小孩嗎

2018-03-29 15:34

免費電影、門票、贈品！2018全台兒童節好康優惠

2018-03-29 08:00

美味記憶／第九味

2018-03-29 06:00

親子手牽手／希望我家旁邊就有共融公園

2018-03-29 06:00

生活的風景／百年花磚之美

2018-03-29 06:00

女友約會堅持帶電燈泡 弟弟點6菜1湯他傻眼

2018-03-28 17:20

原來通關密語是這樣！十大文化人才會說的約炮語錄

2018-03-28 11:35

小Q媽咪：當媽媽就是重組人生 組裝出更好的自己

2018-03-28 09:19

女性臉譜／二姊

2018-03-28 06:00

為母心情／第一位

2018-03-28 06:00

童言童語／耶誕老人的包裝紙

2018-03-28 06:00

準公公每月給2萬要她在家帶小孩 網友一句話突破盲點

2018-03-27 21:45

老婆太累不想煮飯 夫竟要婆婆下跪逼妻認錯

2018-03-27 20:43
看更多

熱門文章

墾丁香雞堡65元內容物寒酸 網嘆「比台北貴」

2018-04-05 12:35

好天氣只到今天！ 明天由北往南轉雨或雷雨

2018-04-05 14:26

變天了！冷氣團來襲 今起3天低溫下探13度

2018-04-06 04:59

麻疹群聚感染又擴大 增2虎航乘客病例

2018-04-05 20:12

純情大學生苦追女孩八年 網友勸「別留戀了」

2018-04-06 07:30

今變天！吳德榮：明天冷氣團強度最強 整天冷

2018-04-06 06:58

病童家長不滿醫療結果 仁醫梁德城不諉過：我們錯了

2018-04-05 19:06

討人厭的開車習慣 你也上榜了嗎？

2018-04-05 16:19

空服員染麻疹仍執勤？ 台虎：就醫都被診斷為感冒

2018-04-05 13:28

鯰魚充當高價鱈魚？食藥署檢驗糾出本尊

2018-04-05 18:00

清明掃墓 樹葬區不一樣

2018-04-06 00:35

今日星座運勢／處女 認識新朋友 人際運旺聚會運佳

2018-04-06 00:00

影／貓咪嘉年華 名貴貓大集合總身價近千萬

2018-04-05 18:34

內政部譴責殯葬團體扭曲環保自然葬

2018-04-05 14:22

火金姑來了！東勢林場2、30萬隻螢火蟲飛舞

2018-04-06 08:01

煙囪還是熱帶魚，「深澳的明天」你選的是什麼？

2018-04-06 06:00

由北往南將轉雨變冷 好天氣要等到周日

2018-04-06 09:39

北潤餅、南春捲…台南這家老店 每到清明必塞車

2018-04-06 11:00

虎航麻疹群聚感染 追蹤人數更新至1378人

2018-04-06 10:49

帶孩遊日 專家建議滿1歲打麻疹疫苗再去

2018-04-05 13:58

高市85名麻疹接觸者 一上午僅20人施打疫苗

2018-04-05 12:33

鋒面通過冷氣團接力 中午變天轉濕冷

2018-04-06 08:23

嬰兒挫青屎是「受驚了」？ 食藥署：別傻了是急性腹瀉

2018-04-05 18:25

清明節客運優惠 台中、台北回新竹打85折

2018-04-05 14:58

連假只想在城市發懶！4家「抹茶」食集新品整理

2018-04-05 16:23

夏天野餐吃pizza 最推這幾款

2018-04-05 16:25

虎航再增2人確診麻疹

2018-04-06 00:35

聯晚回響／財部攜手行動支付 以後購物不必再印明細

2018-04-05 13:08

「孤魂野鬼幾乎都女鬼」 呂秋遠細數各種性別歧視

2018-04-06 11:09

空汙隨冷氣團南下 北部pm2.5今飆升

2018-04-06 04:59

冷鋒挾雨勢 6日晚探14度

2018-04-06 00:35

美味薯條如何製成？ 薯條「綠」了該怎麼辦

2018-04-06 07:00

星巴克掀咖啡文化新頁 粉絲也想知道的事

2018-04-05 14:01

連假去哪兒？精選超商10間特色店 打卡拍照添樂趣

2018-04-05 16:23

可口可樂迷別錯過！50周年限定玻璃曲線瓶台味登場

2018-04-05 16:20

Melody、許路兒、蔡淑臻 4字頭女生凍齡肌密

2018-04-05 16:18

行銷慢活旅遊 日本二線城市積極強打

2018-04-06 10:03

手機電子登機證通關 年底前國內線行得通

2018-04-05 14:00

懶人包／四大超商連假優惠 咖啡買1送1 冰沙4折

2018-04-06 10:48

拒絕惡視力！ 眼科醫鼓勵將課程移往戶外教學

2018-04-05 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top