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純情大學生苦追女孩八年 網友勸「別留戀了」

2018-04-06 07:30聯合新聞網 綜合報導

大學生發文寫下自己已經暗戀朋友八年，詢問大家自己接下來該怎麼辦。圖片來源／Ing...
大學生發文寫下自己已經暗戀朋友八年，詢問大家自己接下來該怎麼辦。圖片來源／Ingimage
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在這個液態化的社會，速食愛情越來越盛行。不過近日有大學生在論壇《嘰咕Park》發文，他表示自己暗戀了一個女生整整八年之久，他詢問「如果你是一個女孩，被一個男孩追求八年是什麼感覺？」

一名自稱靜宜的大學生在國中時期認識了心儀的女生，彼此會互傳簡訊、相約吃飯等，起初該網友只把她當成妹妹看待，直到上了高中後才發現自己對她的心意，鼓起勇氣告白後卻遭到拒絕，她回應「我們已經錯過了」，她表示剛認識的時候她對該網友也有意思，但現在只把他當哥哥看待了。

該網友坦承被拒絕很難過，但不打算放棄，兩人還是一樣是好朋友，該網友也會與她一起吃飯、送她禮物獻殷勤，對方也會為他慶生、寫卡片。但六年過去了，兩人依舊單身，也並沒有進一步交往。該網友表示雖然還是常常見到對方，但還是覺得很不懂她，他困惑詢問其他女網友他到底該怎麼辦？

許多網友看了貼文後紛紛留言苦勸他「找下一個比較快，不要再陶醉在自己的純情裡了」、「別留戀了」，但也有網友鼓勵他「創造契機，說不定會出現轉機」，建議該網友「改變一下、評估過去的你」，也有人猜測若該網友身邊有其他追求者，對方可能就會有危機意識，因此認真思考該網友的重要性。

大學生愛情兩性關係
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