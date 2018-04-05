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親子手牽手／女人的乳房屬於誰？

2018-04-05 08:48聯合報 文／江珮瑾

示意圖／Ingimage
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發表〈踏上親餵這條不歸路〉文章不久，一位研究生透過朋友找我做研究訪談，訪問穿／不穿胸罩的經驗與原因，會找上我，或許是朋友看過我親餵時沒穿胸罩、直接在公眾面前掀開衣服哺乳的景象。

相信不少女性在成長過程中都曾接收到「不穿衣服羞羞臉」、「穿太暴露會引人犯罪」、「乳房要穿胸罩才會集中、堅挺、好看」等控管乳房以達到自我保護、吸引異性的雙重矛盾訊息，我也不例外。

直到上大學時接觸社會學，老師在談到性別時，公開在課堂上播放A片，分析影片拍攝視角的選擇出於男性凝視、慾望的需求，引導我們思考父權社會中性別權力的不對等如何影響人們看待女性身體的方式，引發自己對女性權益、身體自主權的反思，開始視季節、身體狀態、生活需求、工作環境，彈性選擇何時穿或不穿內衣，穿怎樣的內衣才能讓自己感覺自在與自信，在生活中實踐。

但對於在公共場合裸露乳房，我仍無法克服深層的心理恐懼，家人及自己過去都曾被性騷擾的經驗時刻提醒著，包緊緊的人都會被性騷擾，更何況是裸露？

直到開始親餵，經驗到孩子餓時不會挑在家或是公共場所，可在台灣的社會尚未建立友善哺乳者的觀念下，不是所有地方都會有哺乳室，即便找到了，也常遇到哺乳室空間過為狹窄，或遭上鎖得請人來開門的情形。為了方便隨時掏出乳房哺乳餵飽壯壯，我除了在乳量豐沛時必須穿哺乳內衣避免溢乳造成的不適外，開始有意識地選擇完全不穿內衣，不只方便哺乳，更是一種自我身體感的重獲。最重要的是，母親自信，孩子會更自在。

●壯媽悄悄話：

《乳房：一段自然與非自然的歷史》（衛城出版）是一位科普記者在開始哺乳後，無意中發現母乳中含有多種環境毒素，進而從文化、環境、疾病等面向撰寫的乳房史。《乳房的歷史》（先覺出版）作者則指出西方歷史中女性乳房如何從尊崇哺乳的神聖意義，轉為具情色意涵，甚至發展出父權社會中對女性身體權益的漠視與操縱，進而提出女性自我詮釋乳房、掌控乳房的重要性。

關照女性乳房不只為了健康，更是對性別權力關係的觀照。

性騷擾母乳
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