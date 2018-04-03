每天陪讀5分鐘 幼童抓書、吃書…愛書表現

2018-04-03 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



家長陪0至3歲嬰幼兒共讀，有助兒童腦部發展、培養情緒管理。 記者劉嘉韻／攝影 分享 facebook 「親子共讀」能增進親子關係，專家提醒，陪伴孩童念書除需有耐心，當幼童出現抓書、丟書、吃書等表現，表示孩童喜歡書，而非討厭閱讀；閱讀處方箋開立，會希望家長每日撥空進行親子共讀，睡前、午休甚至隨時隨地，從幾秒鐘到三分鐘皆可，鼓勵每日至少陪同共讀五分鐘。

台灣展臂閱讀協會執行長、台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥達說，親子共讀的執行初期對年齡尚小，介於六個月至一歲的嬰兒，閱讀時間可能僅有數秒鐘，但嬰兒的反應如拍打、發出單音等皆是喜歡書的表現；隨年紀愈大，父母能讓孩童翻書，讓閱讀成為生活習慣，如睡前、等車時採取對話式共讀，讓孩童思考、看圖創造故事，共讀時間逐漸拉長，鼓勵每日至少能進行五分鐘。

長年推廣閱讀的台北市新生國小校長陳智蕾說，當家長陪讀時間愈長，營造出的閱讀氛圍能讓孩童沉浸其中，孩童能發展或專注於有興趣的主題領域；父母也能透過共讀，將嚴肅的主題融入故事書，從對話中了解孩子的想法，替代反覆講理、罵人式的教育。

陳智蕾說，投入的閱讀時間愈長，孩童的專注時間也會比較長。

以校園推廣的經驗看來，平常孩童總與科學類書籍「保持距離」，認為艱澀難懂，但學校在舉辦科普閱讀相關活動後，孩童借閱科普書籍比率增加，能發現更多其他有興趣的領域。

衛福部國健署去年發布的健康不平等報告顯示，隨母親教育程度不同及是否經常念書給三歲的孩童聽，孩童間的健康程度存在顯著差異，如低體重及經常親子共讀，可能與兒童在校表現優異相關。

國健署鼓勵家長，從寶寶出生後到三歲以前，可採「對話式共讀」刺激寶寶腦部發育，並至少持續至幼兒園，建立親子間的美好經驗。