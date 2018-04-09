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家人關係／女神電風扇

2018-04-09 06:00聯合報 蔣子文

「媽……」我蹲在婆家的庭院前認真挑著晚間要上桌的青菜，女兒拎著濕漉漉的髮絲細聲叫喚。

見我抬起頭，她招手示意我靠近。「阿嬤家有一台女神電風扇。」她撥動髮尾，髮絲滴下一串水珠，劃過空中。

女神電風扇？我的腦海中浮現瑪麗蓮夢露被風吹起白色長裙的迷人模樣。我的臉上一定浮出巨大的問號，女兒拉著我一步一步走回浴室前。

婆婆家座落在偏遠的鄉間，一年四季的洗澡水，用的是煮飯蒸菜後剩下的柴火餘溫。不論燥熱如火的夏季或北風呼嘯的冬季，往往竹林下一個澡盆，加上幾瓢水就夠了。

一桶瓦斯一整年用不完，只有我們這群城巿人回到偏鄉，疑心疑鬼地擔心遇到偷窺狂，婆婆才會打開上鎖的櫃子，使盡力氣轉動略為卡住的的瓦斯頭，讓掛在浴室門前的熱水器發揮該有的功能。久未使用的熱水器像休假過久的老員工，剛上線一時之間還無法適應繁重的工作，只能斷斷續續吼著喘著，浴室內水龍頭的出水量時大時小，時而冰冷時而滾燙，彷彿進了三溫暖的大澡堂，洗澡成了回婆家最大的挑戰。

好不容易完成洗身大事的女兒正嘆一口氣，開門走出浴室的那一刻，迎面一只電風扇的吹拂，使她單薄的衣裳隨風揚起。

定睛一看才發現，原來是婆婆怕久未使用的浴室熱氣蒸騰，待在其中洗澡不如竹林下通風，怕小孫女會熱過頭，於是在門口放了一台老舊的電風扇，對著浴室門口狂吹。

因為狂風吹拂，於是製造出一個女神的假像。看著這只電風扇被封為「女神製造機」，不禁莞爾，也讓人看到兩代之間的體貼。

婆婆偏鄉

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