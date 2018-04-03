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研究：鮮少傾聽孩子的需求 恐衍生負面情緒與行為

2018-04-03 12:50聯合報 記者羅真╱即時報導

嚴格要求、但鮮少傾聽孩子的需求，當心影響他們的心理健康。董氏基金會指出，家長若長期採取專制型態的教養模式，嚴格要求、但甚少傾聽孩子的想法跟需要，可能使無法完成任務又不知道如何解決困難的孩子衍生各類負面情緒與行為。

專制型態的教養模式裡頭，鮮少傾聽孩子的感受或了解其困難，而是採取監視和處罰的教育...
專制型態的教養模式裡頭，鮮少傾聽孩子的感受或了解其困難，而是採取監視和處罰的教育模式，這可能使無法完成任務又不知道如何解決困難的孩子衍生各類負面情緒與行為。 圖擷自Caleb Woods
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董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，專制型態的教養模式裡頭，鮮少傾聽孩子的感受或了解其困難，而是採取監視和處罰的教育模式，這可能使無法完成任務又不知道如何解決困難的孩子衍生各類負面情緒與行為。

葉雅馨舉例，拉丁美洲裔家長的教養方式強調服從大人，因此孩子與大人或權威者互動時容易感到緊張焦慮，德州大學奧斯汀分校社會工作學院就曾針對661位墨西哥裔與多明尼加裔的美國兒童與他們的母親為研究對象，請母親在孩子4、5歲時填答問卷，並於1年後再填一次，藉此評估孩子的行為與情緒狀況。結果發現，近半數兒童有焦慮症的風險，10%有憂鬱症和身心症的風險，原因與拉丁美洲裔家長採取專制的教養型態有關。

美國國家生物技術資訊中心（NCBI）也曾收錄1則有類似發現的研究。葉雅馨指出，該研究使用「全國藥物使用和健康調查」的次級資料分析1萬7399名12至17歲的青少年，發現高達80.6%的青少年有5種以上的憂鬱症狀，值得一提的是，比起接受高要求、高接納的「民主威信型」教養方式的孩子，接受高要求、低接納的「專制型」教養方式的孩子出現更多的憂鬱症狀。

葉雅馨提醒家長，應從孩子幼兒時期就建立良好教養與互動模式。另外，平時應覺察自己的情緒狀態，若自己正處於壓力情境，出現易怒、常感冒、身體不適等症狀，可適時告訴孩子自己的狀況；若此時孩子正好犯錯或有負面情緒，建議家長先離開當下情境，待情緒較和緩後再處理孩子的問題。

吃、睡、動、笑，是心理健康的重要指標。若遇難以解決的情緒壓力，各縣市許多衛生所有...
吃、睡、動、笑，是心理健康的重要指標。若遇難以解決的情緒壓力，各縣市許多衛生所有的免費心理諮商資源，是可尋求幫助的管道之一。圖／衛福部心口司提供
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憂鬱症多明尼加親子教養
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