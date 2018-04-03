研究：兒時有負面經驗 長大罹心血管疾病高3倍

2018-04-03 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



「親子共讀」能增進親子關係，醫師指出，國外研究發現，兒時如有家暴、被疏忽等負面經驗的孩童，成人後罹患心血管疾病機率高出3倍，鼓勵父母透過陪讀創造美好經驗。提醒家有年紀小孩童的父母，陪伴共讀時孩童出現抓書、丟書、吃書等情形，表示孩童喜愛歡書，而非討厭閱讀。 透過親子共讀能增進親子關係，建立美好經驗。記者黃安琪／攝影 分享 facebook

台灣展臂閱讀協會執行長、台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥達表示，現今愈來愈多證據顯示，童年的負面經驗會增加成人健康問題風險，包含糖尿病、高血壓、中風、肥胖及部分癌症。哈佛大學研究發現，一群成人回憶童年具有7至8個負面經驗時，罹患心血管疾病機率是一般人的3倍。

建立親子間的美好經驗，陳宥達鼓勵親子共讀，從寶寶出生到3歲進行陪讀，可從每日陪讀幾秒鐘到幾分鐘，觀察孩童的反應。他舉例，6個月到1歲的嬰兒期，寶寶會以手抓、拍、丟書等方式認識書，這並非是討厭書的表現；家長也能將寶寶抱坐在大腿上，進行肌膚接觸增進情感；隨孩童愈大能培養固定的閱讀時間、讓孩童選擇書，甚至由孩童主導閱讀、練習說故事。

衛福部國健署今年起，納入第一線兒科醫師推廣親子共讀，在根據2017年發布的健康不平等報告中，發現隨母親教育程度不同及是否經常念書給3歲的孩童聽，在健康上有顯著落差，如低體重以及經常親子共讀，皆可能與兒童在校表現優異相關。