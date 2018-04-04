別將玩具扔進同一收納容器！養成孩子主動收玩具的4種方法

2018-04-04 14:00 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【文：楊賢英 攝影：小前大勇】

收納是「累積」的成果，概念累積、方法累積、習慣累積。孩子的收納習慣越早累積越好，不要小看孩子的領悟力，絕對超出我們大人的想像，不要只是讓孩子隨意將凌亂丟進籃子或箱子，即使是盒子、箱子，都要加入收納概念設計，讓孩子從小習慣「有思考」的收拾，讓收納概念跟習慣逐漸養成。

就我的經驗，陪伴以及遊戲方式是讓孩子學會收納的捷徑。與其命令或強制孩子收拾，不如以陪伴或遊戲方式跟孩子一起做收納，較有效果；當孩子的朋友，陪著孩子收玩具，讓孩子覺得收納是有趣的事，在快樂的氣氛下，孩子漸漸地觀念輸入了，習慣養成後，收納成為孩子生活作息的一部分，自然就沒有收納的問題。

為玩具分類、規劃

首先，先規劃容易收納的環境。在孩子還不懂分類之前，大人可以檢視玩具的屬性，粗略的幫孩子做分類，為孩子設計歸位的容器及場所。

分享 facebook 規劃哪些玩具放置在哪種收納用品中。

分享 facebook 選擇適當的收納用品擺放適合的玩具，收納才有成效。

分享 facebook 選擇擺放的用品及歸位的空間

使用同尺寸又可以重疊的收納用品，規劃放置在不會阻礙行動的空間作為歸位的場所。（切記！不要將每種玩具都扔進一個收納容器，那會讓孩子只學會用扔及堆積的方式解決收納，要分清楚屬性作適當的收納。）

分享 facebook 像包包、背包類似玩具卻非玩具的物品，必須設計單獨擺放的收納。

分享 facebook 形狀較特殊的玩具，另闢一個容器單獨收納。

分享 facebook 利用可加分的立體空間

利用立體空間作收納，不但省空間，更加強孩子分類歸位的概念。

利用立體空間作收納，省空間。

分享 facebook 櫃子側邊的空間是最佳的利用空間。

分享 facebook 利用掛勾收納容器放不下的呼拉圈，讓衣櫥側邊固定為呼拉圈歸位的空間。

分享 facebook 棒狀類的玩具也可放在立體空間。

分享 facebook 利用文件夾作成收納容器。建議製作時可以跟孩子一起製作，讓孩子參與收納工程。

分享 facebook 櫥櫃門的空間也是可以利用的空間。

分享 facebook 專門擺放細緻的玩具，玩具小配件就容易找到也不容易遺失。

分享 facebook 利用吊掛方式，也是省空間及專屬物品專屬擺放的概念。

分享 facebook 特別留意的事項

會勾到或拉扯到而影響收納的物品，例如繩子類物品須處理。

分享 facebook 利用紙軸收納繩子。

分享 facebook 故事是讓習慣養成的捷徑

每個孩子都喜愛故事，把收納帶入故事裡，孩子會自然而然的將收納融入生活裡，例如回家的故事，玩過的玩具也該回家睡覺的故事情節，讓孩子同理，甚至交付孩子讓玩具回家是他的任務及責任。

然後與孩子一起設計讓玩具回家的方式，最簡單的方式是利用顏色，將有顏色的緞帶當成是識別的門號，讓玩具回到相同顏色的的收納容器裡，在歡樂及分享的過程中，讓孩子充分了解收納的目的。

將擺放玩具的籃子設計擺放在櫃子裡，想像是一個多層樓公寓，一層櫃子代表一層樓，假設為一樓、二樓、三樓……。

分享 facebook 在籃子外表貼上可以識別緞帶（可以是各色緞帶或造型的實體物品水果類或動物類……）。

分享 facebook 再將相同色的緞帶固定在玩具上。

分享 facebook 以讓玩具回自己家休息的故事說法，讓孩子幫玩具回家達到收納的效果（利用顏色當門牌作成分類方法，因為孩童對顏色的感覺非常敏銳）。

分享 facebook 將淺藍緞帶綁在棕色的絨毛玩具。

故事的主角棕色熊是淺藍色家的孩子，為識別方便，綁上淺藍色的緞帶。

分享 facebook 棕色玩具須回淺藍的家裡的概念，讓孩童有分類、歸位的觀念。

分享 facebook 成長紀錄收納

得獎的紀錄、參加某些活動的紀錄、甚至隨筆的畫——孩子成長的每一個歷程都是很寶貴的，在孩子還沒有規劃能力前，花點心思幫孩子儲存童年記憶，對孩子的來說，這份紀錄將會是很棒的回憶及資料資產。

將孩子榮耀事跡(獎狀)利用文件夾保存，並寫下得獎的原因。

分享 facebook 隨筆塗鴉的紀錄會是長大後有趣的回憶。

分享 facebook 清楚紀錄孩子的成長過程。

分享 facebook 學習用品類的收納

學習與玩耍對孩子來說同樣重要，將學習要用到的物品，另闢一個空間擺放，會提昇學習力，讓學習更專注。

學習時會用的工具的收納（例如畫畫的工具）。

分享 facebook 利用要淘汰的保鮮盒當散裝文具的收納盒。

分享 facebook 將同屬性的學習用品集中擺放一區。

分享 facebook 孩子也需要一張可以操作的桌子，例如畫畫或美勞時，別讓他趴在地上操作，提供孩子一個適當的桌子。

分享 facebook 也可利用放玩具的整理箱，充當孩子的臨時桌子。

分享 facebook 鋪上桌巾就是典雅的小桌子了。

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