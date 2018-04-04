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別將玩具扔進同一收納容器！養成孩子主動收玩具的4種方法

2018-04-04 14:00聯合新聞網 BabyHome

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【文：楊賢英 攝影：小前大勇】

收納是「累積」的成果，概念累積、方法累積、習慣累積。孩子的收納習慣越早累積越好，不要小看孩子的領悟力，絕對超出我們大人的想像，不要只是讓孩子隨意將凌亂丟進籃子或箱子，即使是盒子、箱子，都要加入收納概念設計，讓孩子從小習慣「有思考」的收拾，讓收納概念跟習慣逐漸養成。

就我的經驗，陪伴以及遊戲方式是讓孩子學會收納的捷徑。與其命令或強制孩子收拾，不如以陪伴或遊戲方式跟孩子一起做收納，較有效果；當孩子的朋友，陪著孩子收玩具，讓孩子覺得收納是有趣的事，在快樂的氣氛下，孩子漸漸地觀念輸入了，習慣養成後，收納成為孩子生活作息的一部分，自然就沒有收納的問題。

為玩具分類、規劃

首先，先規劃容易收納的環境。在孩子還不懂分類之前，大人可以檢視玩具的屬性，粗略的幫孩子做分類，為孩子設計歸位的容器及場所。

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規劃哪些玩具放置在哪種收納用品中。

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選擇適當的收納用品擺放適合的玩具，收納才有成效。

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選擇擺放的用品及歸位的空間

使用同尺寸又可以重疊的收納用品，規劃放置在不會阻礙行動的空間作為歸位的場所。（切記！不要將每種玩具都扔進一個收納容器，那會讓孩子只學會用扔及堆積的方式解決收納，要分清楚屬性作適當的收納。）

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像包包、背包類似玩具卻非玩具的物品，必須設計單獨擺放的收納。

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形狀較特殊的玩具，另闢一個容器單獨收納。

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利用可加分的立體空間

利用立體空間作收納，不但省空間，更加強孩子分類歸位的概念。

利用立體空間作收納，省空間。

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櫃子側邊的空間是最佳的利用空間。

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利用掛勾收納容器放不下的呼拉圈，讓衣櫥側邊固定為呼拉圈歸位的空間。

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棒狀類的玩具也可放在立體空間。

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利用文件夾作成收納容器。建議製作時可以跟孩子一起製作，讓孩子參與收納工程。

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櫥櫃門的空間也是可以利用的空間。

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專門擺放細緻的玩具，玩具小配件就容易找到也不容易遺失。

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利用吊掛方式，也是省空間及專屬物品專屬擺放的概念。

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特別留意的事項

會勾到或拉扯到而影響收納的物品，例如繩子類物品須處理。

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利用紙軸收納繩子。

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故事是讓習慣養成的捷徑

每個孩子都喜愛故事，把收納帶入故事裡，孩子會自然而然的將收納融入生活裡，例如回家的故事，玩過的玩具也該回家睡覺的故事情節，讓孩子同理，甚至交付孩子讓玩具回家是他的任務及責任。

然後與孩子一起設計讓玩具回家的方式，最簡單的方式是利用顏色，將有顏色的緞帶當成是識別的門號，讓玩具回到相同顏色的的收納容器裡，在歡樂及分享的過程中，讓孩子充分了解收納的目的。

將擺放玩具的籃子設計擺放在櫃子裡，想像是一個多層樓公寓，一層櫃子代表一層樓，假設為一樓、二樓、三樓……。

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在籃子外表貼上可以識別緞帶（可以是各色緞帶或造型的實體物品水果類或動物類……）。

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再將相同色的緞帶固定在玩具上。

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以讓玩具回自己家休息的故事說法，讓孩子幫玩具回家達到收納的效果（利用顏色當門牌作成分類方法，因為孩童對顏色的感覺非常敏銳）。

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將淺藍緞帶綁在棕色的絨毛玩具。

故事的主角棕色熊是淺藍色家的孩子，為識別方便，綁上淺藍色的緞帶。

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棕色玩具須回淺藍的家裡的概念，讓孩童有分類、歸位的觀念。

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成長紀錄收納

得獎的紀錄、參加某些活動的紀錄、甚至隨筆的畫——孩子成長的每一個歷程都是很寶貴的，在孩子還沒有規劃能力前，花點心思幫孩子儲存童年記憶，對孩子的來說，這份紀錄將會是很棒的回憶及資料資產。

將孩子榮耀事跡(獎狀)利用文件夾保存，並寫下得獎的原因。

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隨筆塗鴉的紀錄會是長大後有趣的回憶。

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清楚紀錄孩子的成長過程。

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學習用品類的收納

學習與玩耍對孩子來說同樣重要，將學習要用到的物品，另闢一個空間擺放，會提昇學習力，讓學習更專注。

學習時會用的工具的收納（例如畫畫的工具）。

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利用要淘汰的保鮮盒當散裝文具的收納盒。

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將同屬性的學習用品集中擺放一區。

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孩子也需要一張可以操作的桌子，例如畫畫或美勞時，別讓他趴在地上操作，提供孩子一個適當的桌子。

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也可利用放玩具的整理箱，充當孩子的臨時桌子。

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鋪上桌巾就是典雅的小桌子了。

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