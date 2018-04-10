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生產痛到想打人！產台上媽媽們說過最瞎的話

2018-04-10 09:13聯合新聞網 BabyHome

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【編輯：武美齡】

自然產的痛只有經歷過的媽媽才能了解，若將「痛」分成10級，分娩的疼痛指數達到最高的10級。BabyHome媽媽們分享在產台上痛到口不擇言的超瞎回憶，有六親不認、無厘取鬧、暴力傾向型，還有人罵老公、喊救命、踹醫師…你是哪一種？

六親不認型

★誰敢叫我生第二胎我就殺了他。

★老公只要說任何一句話，我就說「你給我閉嘴！」

婆婆好意摸我的頭安慰我要忍耐，我大罵：「忍耐個屁啦！我要我媽，我要我媽！」

★痛到大叫！咬牙切齒說「我現在一掌可以打死一條牛」。

★死孩子，你出來老娘一定打死你。

無厘取鬧型

★我要打無痛、我要打無痛，到底什麼時候可以打無痛。

★可以拿棍子打昏我嗎？

★我不要生了、我要回家！

★在產台一直狂說我要大便啊。

★痛到叫醫生拿刀子來，不用麻醉直接快剖一剖。

★打完無痛我就說我要睡覺，睡飽再生，全部的人都瘋了，叫我不可以睡，要生BABY。

哭喊型

★絕對不要再生了！沒想到還是生了第二胎。

★到底生小孩幹嘛，讓我死了算了....

★跟老公說，你以後要好好照顧自己，我快死了。

★大喊「Oh my God！」、「上帝救我！」

★一直在待產室狂叫救命.....

★我真的沒有力氣了。

暴力傾向

★聽人家說生產要吃蛋，我叫老公去買茶葉蛋，生完卻發現老公身上白白的，原來那顆蛋我根本沒吃，痛到拿來丟他了！

★護士一直壓我肚子，痛到我跟她說不要再壓了！不然等一下我會打你。

★我曾是幼教老師，在公婆眼中是有氣質有愛心的乖媳婦，被推進產房後忽然大叫「王八蛋」，還飆了一堆髒話，後來往醫生的頭狠狠踹下去，寶寶就生出來了，坦白講我真的不記得有這回事。

安靜型

★我已經痛到連話都說不出來了，倒是眼淚狂飆。

★從頭到尾連叫都沒有叫，只是老公的手被我捏烏青了。

★我生產的時候安靜到護士一直跑來，因為她以為我昏倒了，很痛就心中默念菩薩聖號。

其他

★生產時不會用力，只要護士說不是這樣，我就一直說對不起，生產過程錄起來都聽到我說對不起。

★我一直喊等一下不要壓我的肚子，等一下我快沒氣了，連醫生說小孩頭出來已經在產道了，我還在喊等一下。

關於生產痛，產婦可選擇天然或藥物止痛法，而其中最多人詢問的則是「無痛分娩」，也是醫界公認對媽媽及胎兒影響最小也最無害的麻醉方式。另外老公陪產也可以事前做好功課，準備好「7樣陪產超實用小物」，就能更順利地陪伴老婆度過產痛，欣喜迎接新生命的到來。

【延伸閱讀】

陣痛來臨前〜希望老公能貼心準備的7樣超實用小物

生孩子有多痛？BabyHome媽媽們告訴你

婆婆幼教孕婦

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