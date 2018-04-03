她拒「贊助媽媽」日幣 男友：這種媳婦我媽看不上

2018-04-03 09:44 聯合新聞網 綜合報導



贊助男友母親的出國旅費，合理嗎？ 圖／ingimage 分享 facebook

情侶間需要孝順彼此的父母嗎？一名女網友因拒絕贊助男友母親的旅費，遭男友罵「不識相」，兩人也因此分手，但其他網友不認為這是壞事，反而恭喜她「脫離苦海」。

當事女網友在臉書粉絲專頁「靠北男友」貼文，訴說她「被放生」的經過。她說男友的媽媽最近要到日本旅遊，由於自己今年也有赴日的計畫，所以趁先前匯率不錯時換了一些日幣。

知道她身上有日幣的男友，在媽媽出發前一周向她借日幣，原本說好之後再還她，沒想到幾天後卻改口：「那錢就贊助媽媽去玩吧，不要跟媽媽拿了。」女網友無法接受，認為男友如果想要孝順母親，應該是幫媽媽還錢，而不是硬拗女友贊助。

女網友雖然最後把錢拿回來了，但兩人卻為此事大吵一架，她被男友罵「不識相」，不懂得討他媽媽的歡心，甚至說「這種媳婦我媽看不上」，因而提出分手。「被放生」的女網友也不甘示弱，「剛好碰到某航空感恩節促銷，立刻訂機票帶我爺爺跟媽咪去日本玩。」。

其他網友紛紛為這名女網友感到慶幸，恭喜她「重獲自由」，「感謝他放生妳，妳上輩子一定是燒了好香」，許多人也認為「前男友」的思考模式有問題，「還沒結婚是要討什麼歡心」、「沒錢就不要學人家出國」、「想孝順自己出錢啊」、「還沒結婚就把妳當提款機，嫁過去還得了」、「拿女人的錢去孝順自己父母的女婿，妳媽也看不上」，還有網友表示，如果他真的疼女友，應該是自己出錢，但用妳的名義去贊助媽媽。