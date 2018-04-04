生活趣聞／可愛老媽養蟲記

2018-04-04 06:00 聯合報 陳珮珊



圖／Dofa 分享 facebook

「姊，妳快去關心一下媽，她最近在養蟲蟲。」小妹神秘地說。

這又是什麼新嗜好！我家那個媽，退休後還是很忙，當志工、教課、做社區服務，每天忙得像陀螺，但這次可是養蟲，未免太驚悚。

我連忙打電話給媽。「唉喔，就是我的樹葉又被啃光了嘛！」原來，愛吃柚子的她，三年前中秋節吃完柚子後，隨手把種子丟進花盆，後來竟長成小柚樹，不時飄出淡淡柚香，很讓她喜歡。

但去年起，愛柚樹的就不只有她了，毛毛蟲也勤於來訪，還不客氣地大吃特吃，愛柚心切的老媽只好每晚巡視，一發現毛毛蟲立刻幫忙遷居。「但很奇怪，明明睡前挑乾淨，早上來看又有。」她苦惱地說。為了不讓柚樹成為毛毛蟲豐盛的早午餐，老媽開始早晚巡邏，有時還用塑膠袋包「葉子」──可不是包果實喔！但只要一打開保護袋，葉子就繼續缺角。

有趣的是，「柚樹與毛蟲事件」竟促成「鄰里巡守隊」成立。因為左鄰右舍慢慢察覺老媽的行徑詭異，早晚老瞪著棵小柚樹看，紛紛來關心。發現是蟲擾後竟開始加入「掃蟲行列」，不定時在她沒執勤時自動執行任務。

但蟲蟲大軍的氣勢卻沒減弱，反而開始連樹的硬梗都啃，禿禿的枝枒讓老媽好心疼。於是，有研究精神的她在聽朋友說這可能是蝴蝶下蛋後，決定深入問題核心，知己知彼，換戰法。

結果就是她抓了幾隻毛毛蟲在塑膠盆裡養起來。「我倒要看看究竟會不會變蝴蝶！」不過，就算會又怎麼樣呢？

老媽終究沒能得知答案，因為隔天一早毛毛蟲竟全部失蹤。「我在盆上蓋蓋子，不可能爬走啊，但就是不見了……」「會不會被鳥吃了？還是變蝴蝶飛走了？」我試著附和老媽的故事軸線搭話。

總之，老媽本次的研究計畫就此告吹。我想我也只能阿Q地安慰她，至少柚樹已經為她、鄰居，甚至是毛毛蟲們帶來不少樂趣了。