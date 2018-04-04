大叔的中年小事／身上哪個地方有蒼蠅屎

2018-04-04 06:00 聯合報 程耀毅



「你爸要去香港工作了，你不會覺得很捨不得嗎？」

幫我餞別的朋友突然冷不防地問我兒子，那個像是小白兔誤入叢林般不小心參加了我們聚餐，在不久的今年就可以考駕照載他媽或他馬子的我兒子。

「不知道耶。感覺還像是結成一坨在那裡，沒有時間可以好好整理。或許以後會比較清楚吧。」

我突然有點搞不清楚我兒子的回答，到底是才氣還是故作輕鬆狀。

是傳說中的中年轉機，或像是過過濾鏡多點柔焦的中年危機吧。

年近半百之際，收到我現在同個集團位於香港公司的工作邀約。接下來的過程當然是比人家來問我一句「有沒有興趣來香港做做看呀」來得複雜許多，不過我當然是要先問一下我親愛的老婆。

「好呀，這樣我們就可以過去買東西吃東西買東西吃東西，喔我最愛楊枝甘露了！」她以有限的字彙又很用力的方式表現出一副很體貼，又很了我好像胸懷什麼鴻鵠之志的愛妻。不像是一位教書教了二十幾年在課堂上總是談笑風生的她，而比較像是一位剛上過演員訓練班三堂課的新生。

愚人節前一天，我和我親愛的老婆結婚廿周年了。

廿，簡單一個字，很不簡單的算式，20年乘以365天乘以24小時乘以60分鐘。

廿年，我想到的盡是一些不起眼但卻美好的事情。

她沒有炫技式地向我求婚，我就答應娶她了。

她愛我勝過我愛她。獅子女就是喜歡贏。

她應該是這世界上比我媽更了解我，身上哪個地方有蒼蠅屎的人。

她很公平。生每一枚小孩都各慘痛超過十二個小時。

我曾經跟她抱怨過她愛小孩多於愛她親愛的老公。她說對。

我曾經跟她生氣過她花在她學生的時間遠多於她親愛的老公。她說也對。

八爪的她，除了拿教鞭彈鋼琴洗衣服持指揮棒之外，總是能燒出一桌很好拍又很好吃的菜。

我不只一次不是午夜夢迴時才想到，如果沒有她，我的人生應該是很不同的。往那種很慘且亂的方向掉落的。

廿，簡單一個字，看起來就是找到了可以相互扶持，照顧彼此一輩子的人和方式的樣子。

吃了好幾周的餞別餐，午晚餐還加上下午茶，我對四月即將離開台灣赴港工作的感覺，就好像我的胃囊一樣，還結成一坨在那裡。沒時間也沒能力好好消化大家在餞別時對我說過的圈圈叉叉點點點。未來生活的樣子，有沒有可能像台灣小籠包和香港燒賣那麼容易想像？