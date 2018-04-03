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世代共好主題徵文 給孩子／爸媽的一封信

2018-04-03 06:00聯合報 家庭版小編

你感受得到爸媽的愛，卻總認為爸媽不懂你要的。你知道孩子自有想法，卻總覺得孩子不懂你的心。世代之間的各種歧見，難道真是永恆對立的難題？或許只是因為我們沒有放下成見，不願聽與說……寫下你最想對他們說的心底話，跨出包容與理解的第一步。

請在「家庭好時光」（http://blog.udn.com/family123）徵文案「給孩子／爸媽的一封信」底下留言，文長700字為佳，主旨即為標題，文中務必附上姓名／筆名、所屬縣市及email信箱，4/15截止。優勝作者除致贈稿酬，前10名刊登者還可獲贈幾米插畫L夾。

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