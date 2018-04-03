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賞文迴響／小說選播與刺繡

2018-04-03 06:00聯合報 王如斯

圖／想樂
圖／想樂
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上月22日讀到陳得勝的〈黃梅調與代工歲月〉一文，令我想起童年「客廳即工廠」的年代，就連我那個性文靜、沒有經濟壓力的乾媽也投入毛衣的繡花代工行列。她說：「反正閒著也是閒著，我本來就喜歡繡花，這錢不掙白不掙……」隨後捏捏我的臉頰，說：「等乾媽領了工錢，帶妳上館子吃鹽焗雞和廣東炒麵。」乾媽沒有食言，那時她中午常到校門口等我放學，帶我上館子打牙祭。

由於我的媽媽是職業婦女，早期沒有安親班，乾媽家是我放學後的唯一去處，每天下午陪伴乾媽繡毛衣的，除了我用鉛筆寫作業的沙沙聲，還有她最喜歡聽的中廣節目「小說選播」。

「小說選播」每天晚上八點到九點播出，隔日下午兩點到三點重播，乾媽晚上看電視，都聽隔日下午的重播。播音員以情感豐富的聲音念出小說文字，並配合背景音樂，時而柔美、時而輕快，對應情節，有時也透過音效增添氣氛。例如播《彭莊新娘》時就不時加入氣氛詭異的音效，我聽著害怕，往乾媽的方向愈坐愈近，有時連上廁所都要她陪。至於對話的部分，也由多位播音員擔綱不同角色，厲害的播音員還可以一人分飾多角呢！說完小姐的詞兒，馬上又能變聲成小孩或老太太。

我跟乾媽就在「小說選播」的播音聲中度過無數個靜謐的下午，乾媽更不知繡了多少件毛衣，直到她戴上第一副老花眼鏡。我記得那時選播的是瓊瑤的《彩雲飛》，開頭會由播音員感性地念出一段詩詞：「彩雲易向秋空散，燕子憐長嘆。幾番離合總無因，贏得一回僝僽一回親……」

我雖然不懂其意，卻覺得文字很美，後來從小說內容知道這段詞是納蘭性德寫的，便問乾媽：「納蘭性德是哪國人？」乾媽想了一下，說：「聽這名字應該是外國人，妳乾爹有一本泰戈爾詩集，是印度人寫的，聽說印度是個古國，有很多有學問的人，我想納蘭性德大概也是印度人吧？」我對乾媽的推想深信不疑，等上了國中，才知道納蘭性德是清朝的貴族。

《彩雲飛》播完後，乾媽因為眼睛不好，就從代工界「退休」了。多年以後，乾媽失智，但她一直記得我們一起聽小說選播的日子，是那段緩緩流動的溫柔歲月啊！

印度安親班廁所中廣失智
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