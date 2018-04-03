心情點滴／收藏獨特

2018-04-03 06:00 聯合報 蔡劭璞



漫步於商店街，櫥窗懸掛的衣服種類琳瑯滿目，不只款式各有千秋，連質料也迥異不一，產地更遍及世界，有本地的，還有中國、日本、韓國、美國等。其中，最吸引我目光的不是衣物價位，也不是商家精選，而是各家廠商的吊牌。

這些吊牌看似不起眼，但仔細一瞧，某些吊牌上頭不單是印製的字體別具特色，圖案及標誌也是一家比一家有創意。我偏愛造型獨特的吊牌，舉凡可愛逗趣的卡通風、清新脫俗的仕女風、狂野不羈的搖滾風，或是黑白相間的極簡風，每一款都令我愛不釋手，眼光為之一亮。

久而久之，衣服合穿與否雖然是考慮購買的首要因素，但假如吊牌的呈現又勾得我心癢癢的，當下購買的慾望就會不斷攀升，有時候，甚至想都沒想，瞬間就被吊牌圖案迷惑，立即掏錢買下，彷彿自己是大戶人家一般。

而購買完戰利品返家後，我可不是急著穿上新衣攬鏡自照，反倒是興沖沖地剪下吊牌，拿在手上反覆觀賞，甚至描摹在筆記本上頭，仔細將外形特色記錄下來，再像珍藏寶物一般放進心愛的鐵盒裡。幾年光陰下來，累積得不少，一張張堆疊起來就像行動版的目錄，讓人一看隨即聯想到衣物的款式，以及購買當下的心情。看著看著，瞬間的喜悅汩汩湧現，也恍然發現自己一路從年幼時的貼紙，求學時的書籤，到現在的造型吊牌蒐集，即使在旁人看來毫不實用，但對我而言，都是一種情感的抒發，一種擁有的滿足，說自己有蒐集癖也不為過！

每回整理房間，重新翻閱這些收藏的同時，也順道將自己的漫漫歲月仔細回顧了一番，感恩獨特的收藏療癒了我曾經的失落，紀念了我每一段年華。未來，我將持續收藏更多獨特，並在日後細細回憶。