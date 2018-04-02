親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

國道逼車很可惡 但遇上另一種駕駛…更讓人抓狂

天宮一號8點15分重返大氣層 殘骸墜落南太平洋

閃過頭！女1日3po放閃照 惹友怨嗆聲要封鎖

2018-04-02 09:42聯合報 記者余采瀅╱即時報導

情侶放閃行為比夏天太陽更刺眼，小心有了愛情卻逼走友情！月老銀行隨機問卷調查341位單身男女，票選出「令人討厭的情侶放閃行為排行榜」，第一名是「社群網站一日三貼親密擁吻照」；第二名「喝水水、吃飯飯，疊字整日掛嘴邊」；第三則是「炫耀女友美照、男友送禮」。

月老銀行兩性顧問曹雅芳表示，依個性不同，部分男女交往時，甜蜜的心情似乎希望全世界或朋友圈都為他們祝福，因此會將交往點滴、過程或照片，經常和朋友分享。雖然朋友們會樂於見到你的順利愛情，但如果每天不斷分享給大家知道交往細節，或是死黨聚會時只談論另一伴，有可能會令自己被拒絕或暫時封鎖於朋友圈。

調查顯示，「令人討厭的情侶放閃行為排行榜」，第一名是「社群網站一日三貼親密擁吻照」，只是簡單泡麵上桌，也要po照讚美廚藝；其次「喝水水、吃飯飯，疊字整日掛嘴邊」，怎麼談了戀愛，口語退化成幼齡小朋友；第三則是「炫耀女友美照、男友送禮」，只能說情人眼裡出西施。

35歲Tim說，前女友非常愛拍照，隨時隨地都拍，且立刻放上社群，自己的哥兒們不斷被洗版，於是向他抗議，如果再如此頻繁貼文，只好將他封鎖踢出朋友圈，另他相當尷尬。29歲的Lu表示，自己同事自從交了女友後，原本外型粗曠、口無遮攔的個性，只要一接到電話，立刻變身成幼兒，大聲說話一連串疊字，另周遭同事們感到很不自在。

曹雅芳表示，當然可以和周圍朋友分享藏不住交往的喜悅，但必須「適時、適度」，尤其如果是沒說可攜伴參加的聚會，最好別不告知的攜伴參加，會讓與會者認為放閃的目的太明顯了。

月老銀行兩性顧問曹雅芳表示，如果是沒說可攜伴參加的聚會，最好別不告知的攜伴參加，...
月老銀行兩性顧問曹雅芳表示，如果是沒說可攜伴參加的聚會，最好別不告知的攜伴參加，會讓與會者認為放閃的目的太明顯了。圖／本報資料照
分享

情侶愛情泡麵

相關新聞

她們的世界／許玓維，鳳梨纖維織藍圖

2018-04-02 06:00

開跑車比熱吻更有幸福感 研究證實了

2018-04-01 11:39

婆家問胎兒性別 女網友嘆「現在還重男輕女？」

2018-03-31 16:35

閱讀生活／看見心中那個陰鬱小孩

2018-03-31 06:00

婚後為省錢住進夫家？ 網勸退：寧用金錢換自由

2018-03-30 16:15

影／四成「球球兒」被迫選邊站 婦團籲離婚父母合作

2018-03-30 11:12

臨終難題／也想與子偕老

2018-03-30 06:00

童言童語／爺爺的壓歲錢

2018-03-30 06:00

新婚後婆婆哭窮要娘家拿錢投資 老公嘆：臉被丟光

2018-03-29 21:16

互補還是相似好？你的另一半像長不大的小孩嗎

2018-03-29 15:34

免費電影、門票、贈品！2018全台兒童節好康優惠

2018-03-29 08:00

美味記憶／第九味

2018-03-29 06:00

親子手牽手／希望我家旁邊就有共融公園

2018-03-29 06:00

生活的風景／百年花磚之美

2018-03-29 06:00

女友約會堅持帶電燈泡 弟弟點6菜1湯他傻眼

2018-03-28 17:20

原來通關密語是這樣！十大文化人才會說的約炮語錄

2018-03-28 11:35

小Q媽咪：當媽媽就是重組人生 組裝出更好的自己

2018-03-28 09:19

女性臉譜／二姊

2018-03-28 06:00

為母心情／第一位

2018-03-28 06:00

童言童語／耶誕老人的包裝紙

2018-03-28 06:00

準公公每月給2萬要她在家帶小孩 網友一句話突破盲點

2018-03-27 21:45

老婆太累不想煮飯 夫竟要婆婆下跪逼妻認錯

2018-03-27 20:43

父母幫她付頭期款 男友堅持共付房貸「共同持有」

2018-03-27 16:01

美味記憶／兩個便當

2018-03-27 06:00

病中思索／另一個出口

2018-03-27 06:00

生活的風景／洛神花

2018-03-27 06:00

野望沙龍／畫面中的親子關係

2018-03-26 06:00

家庭／童言童語：小芬老師來了

2018-03-26 06:00

生活點滴／回家摘菜

2018-03-26 06:00

孩子吵架爸媽該不該介入？心理師5點分析

2018-03-25 14:00

孩子考試總敬陪末座 當心他是生病了

2018-03-25 13:08

要不要留遺產給孩子？恐引發爭端？醫師傳授觀點

2018-03-23 14:30

他護妹的一番話 讓人妻怨「姑寶」老公選擇離婚

2018-03-23 13:14

生活點滴／進京趕考狂想曲

2018-03-23 06:00

我愛一個人煮／香菇油飯

2018-03-23 06:00

親子之間／送妳一朵花

2018-03-23 06:00

心情點滴／遊戲人生

2018-03-22 06:00

親子手牽手／餐桌上的鱈魚，真的是「鱈魚」嗎？

2018-03-22 06:00

家人關係／也是孩子

2018-03-22 06:00
看更多

熱門文章

吳德榮：暖到清明高溫31度 周六轉乾冷最低12度

2018-04-01 15:31

青年喊「台灣給不起未來」 網世代留才地圖在哪？

2018-04-01 13:33

台灣虎航愚人節宣布新服務 全航線都有商務艙體驗台味

2018-04-01 13:18

全身不對勁！ 「腸」城失守 放毒素入關

2018-04-01 13:35

紐約曼哈頓龍蝦堡掀話題 台灣版龍蝦堡卡位推買1送1

2018-04-01 14:02

長照ABC漸普及 也有人跳出來當頭家

2018-04-01 21:03

衝一波！星巴克特色店再+1 藝術風門市在這裡

2018-04-01 15:05

Nike神鞋開賣 就是要「回到未來」

2018-04-01 19:28

獨／長照新制發薪亂象 照服員紛離職

2018-04-01 21:01

社工日前夕工會公布調查 六都中「高雄社工最血汗」

2018-04-01 17:53

清明連假基隆公車免費坐 達人教你這樣玩

2018-04-01 13:21

領不到政府說的薪水32K 傳照服員掀離職潮

2018-04-02 00:03

唐綺陽星座運勢週報：雙子愛苗滋生 白羊受長官倚重

2018-04-02 07:43

周五變天 周六北台灣低溫14度

2018-04-02 05:03

清明連假電影優惠大盤點 刷哪些卡最省？

2018-04-02 09:00

獨／正式進入高齡社會 台灣首要功課：找回照服員！

2018-04-01 21:02

桃園首例確診麻疹 可能接觸49人自主健康管理

2018-04-01 17:34

2000元刮刮樂買氣降 發行以來首現滯銷

2018-04-01 13:22

長榮航空愚人節玩笑 寵物12生肖都可上機

2018-04-01 11:57

影／好天氣到清明 6日鋒面通過將變天

2018-04-01 17:31

善化高麗菜一顆15元 園主開放採收心淌血

2018-04-01 12:19

今日星座運勢／雙魚 掌控情緒助工作 易得上司青睞

2018-04-02 00:00

清明連假出遊 劍湖山樂園門票最低99元

2018-03-30 13:50

傳奇超模16歲女兒 海邊大秀超長美腿

2018-04-01 14:59

一個台灣兩個世界！西半部空氣糟透了

2018-04-02 08:52

屁股塞異物 最扯的理由連醫師都聽不下去

2018-04-01 12:25

別只追米其林餐廳 這些排隊名店祭優惠

2018-03-28 14:26

閃過頭！女1日3po放閃照 惹友怨嗆聲要封鎖

2018-04-02 09:42

今起3天擴散條件不佳 多數地區「橘色提醒」

2018-04-02 05:03

搶連假商機 台中這家百貨連抽七日iphone X

2018-04-01 14:15

捍衛專業審查 全國學界連署：大學不得掏空三級三審制

2018-04-02 10:02

幫青年找頭路！勞動部推「工作卡」 求職免履歷

2018-04-01 13:30

連假追劇不停歇 KKTV五日免費序號大放送

2018-04-01 17:43

開跑車比熱吻更有幸福感 研究證實了

2018-04-01 11:39

台虎愚人節大玩笑 推商務艙吃夜市牛排

2018-04-01 11:17

科大生擔任兒童運動教練 「薪」情直衝40K

2018-04-01 11:57

夏季新飲品搶市！ 能量補充飲、新口味茶正當紅

2018-04-01 18:39

史上最低空驚喜 兒藝節幻象秘境每天十架幻象衝場

2018-04-01 13:45

高度成癮性 台5.2萬青少年吸電子煙

2018-04-01 13:58

吳德榮：未來幾天天氣好 但中南部空品差

2018-04-02 09:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top