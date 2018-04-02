閃過頭！女1日3po放閃照 惹友怨嗆聲要封鎖

2018-04-02 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



情侶放閃行為比夏天太陽更刺眼，小心有了愛情卻逼走友情！月老銀行隨機問卷調查341位單身男女，票選出「令人討厭的情侶放閃行為排行榜」，第一名是「社群網站一日三貼親密擁吻照」；第二名「喝水水、吃飯飯，疊字整日掛嘴邊」；第三則是「炫耀女友美照、男友送禮」。

月老銀行兩性顧問曹雅芳表示，依個性不同，部分男女交往時，甜蜜的心情似乎希望全世界或朋友圈都為他們祝福，因此會將交往點滴、過程或照片，經常和朋友分享。雖然朋友們會樂於見到你的順利愛情，但如果每天不斷分享給大家知道交往細節，或是死黨聚會時只談論另一伴，有可能會令自己被拒絕或暫時封鎖於朋友圈。

調查顯示，「令人討厭的情侶放閃行為排行榜」，第一名是「社群網站一日三貼親密擁吻照」，只是簡單泡麵上桌，也要po照讚美廚藝；其次「喝水水、吃飯飯，疊字整日掛嘴邊」，怎麼談了戀愛，口語退化成幼齡小朋友；第三則是「炫耀女友美照、男友送禮」，只能說情人眼裡出西施。

35歲Tim說，前女友非常愛拍照，隨時隨地都拍，且立刻放上社群，自己的哥兒們不斷被洗版，於是向他抗議，如果再如此頻繁貼文，只好將他封鎖踢出朋友圈，另他相當尷尬。29歲的Lu表示，自己同事自從交了女友後，原本外型粗曠、口無遮攔的個性，只要一接到電話，立刻變身成幼兒，大聲說話一連串疊字，另周遭同事們感到很不自在。