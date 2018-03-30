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婚後為省錢住進夫家？ 網勸退：寧用金錢換自由

2018-03-30 16:15聯合新聞網 綜合報導

婆媳問題很難解？一位女網友猶豫婚後是否要搬進夫家。情境示意圖。圖／Ingimag...
婆媳問題很難解？一位女網友猶豫婚後是否要搬進夫家。情境示意圖。圖／Ingimage
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理想與現實的差距！到底該不該搬進夫家？一名女網友在mobile01討論區發文，提及有意與交往兩年的男友結婚，不過兩人對於「婚後要住哪裡」缺乏共識，男方的立場是希望婚後一起住在夫家，這也讓女網友相當苦惱，並直言「一定要搬進去才知道婆媳姑嫂有多可怕嗎？」

原po指出她月薪大約3萬、男方月薪6萬，兩人存款加起來有180萬元，不過卡在女方還要繳兩筆六年定存，四年內仍無法買房，另外兩人也考量到租屋會增加每月的基本開銷，因此男方提議希望婚後能「住夫家」，這讓原po相當掙扎。

原po同意住夫家確實可以減輕兩人的經濟負擔，「生小孩前1年可存50萬（要養車、給家用），生完小孩後可存25至30萬，大概要在夫家住個4到6年才有辦法平衡買房又養小孩」，不過她卻擔心跟夫家的人處不來，直言「一定要搬進去才知道婆媳姑嫂有多可怕嗎？」

對此，許多網友都紛紛勸退，並表示「媽的女兒是女兒，媽的媳婦是搶走兒子的女人」、「再怎麼好相處的人，住在一起生活習慣肯定不同，如果妳的老公又是豬隊友，日子絕對不會比婚前好過」、「如果是我，會用錢換自由」、「沒有住在一起被罵不孝，住在一起變成真的仇人」。

不過也有網友認為這沒有絕對的好與壞，「不要自己嚇自己，說不定男友爸媽很好相處，至少我看過不少婆媳處得很不錯的，也看過許多不跟長輩住一起卻因為各種原因離婚的」、「現實是沒有妳想的那麼現實，理想是沒有妳想的那麼理想，真實的婚姻是看妳用了多少心」。

婚姻房價

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