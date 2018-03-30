影／四成「球球兒」被迫選邊站 婦團籲離婚父母合作

2018-03-30 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



在父母分居、離婚訴訟中被拉扯的孩子被稱作「球球兒」，據現代婦女資料統計，有近4成的球球兒會有忠誠兩難的問題、22.6%會有發展退化、拒絕上學等情況、更有10.3%的孩子會有說謊的習性，現代婦女基金會呼籲應關心球球兒讓他們也能順利長大。

據現代婦女統計，去年服務的8000個家事案件中，其中41%為婚姻失和必須透過訴訟離婚而來諮詢的夫妻，更有逾5成的案件是因為監護、探視孩子引發的親子案件，使得夫妻雙方必須對簿公堂。長期關注家庭暴力的現代婦女基金會表示，這些球球兒的童年沒有歡樂，家庭只剩下寂靜與爭執。

現代婦女基金會家事服務中心督導黃心怡表示，長期處於父母爭訟高衝突中的球球兒，在身心發展方面會受到極大的影響，包括容易自卑、沒有自信，或是人際互動出現狀況，也有部份孩子被迫選擇爸爸或媽媽，被一方洗腦、妖魔化對方，甚至還曾有孩子完全斷絕與其中一方連繫，被迫仇視父或母。

黃心怡說，爸媽即使分手，但孩子仍希望與雙方維持原有的關係，但案件進入法院後常常使家庭的紛爭越演越烈，離婚夫妻如果能開敋溝通的橋梁，就能成為「合作父母」，對孩子適應離婚有很大的幫助，她建議，曾經經歷過高衝突的父母，要透過不斷的練習，才可能放下對立成為「合作父母」。

她呼籲離婚父母應「不要只想贏得官司」、「不要將孩子拉進戰場」、「不要剝奪父或母的愛」，要「關注孩子的身心狀況」及「幫助孩子建立安全感」。