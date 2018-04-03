放假小孩黏著電視不放？媽媽用經驗教你怎麼做

2018-04-03 14:36 聯合新聞網 文／時報出版提供



相信現在很多孩子聽到「不可以看電視」的反應都是誇張委屈地狂叫「啊！不要！」連我自己有時都處於瘋狂狗血的劇情中無法自拔，更何況是願意陶醉於感官刺激的孩子們呢？

當孩子投入電視的時間越來越多，當父母的你該怎麼辦才好？ 圖片來源／ingimage 分享 facebook

初為人母的我，找不到如何讓孩子停止哭鬧的方法時，我也無數次求助電視，畫面和聲音同步進行，哭鬧的孩子總是神奇地止住了眼淚，全心全意地投入到另一個世界中去，她們看天線寶寶，聽著口令跟她們一起完成動作；她們也看巧虎，看巧虎是如何乖乖成長，我為此也沾沾自喜過，感謝現代文明的進步，讓我這個新手媽媽省了很多的心力，但其實我錯了！

女孩們投入看電視的時間越來越長，稍趁你不注意，電視又被打開了，她們跟著電視手舞足蹈，姐妹倆一起討論劇情，她們會討論由誰扮演吧啦吧啦小魔仙！會說些魔法的通關密語！會追著劇情欲罷不能！會......每每此時，我都無臉讓自己暴怒，拜託，電視的開關是我負責打開的，是我抱著還蹣跚的她們坐進沙發，而我要怎麼才能讓她們從那麼新奇好玩的世界裡主動且願意地走出來呢？

我決定這麼做─假日的時候，盡量帶她們出去走一走，即使我當天的工作未完成，我也願意騰出一些時間給女孩們，遠的行程安排不了，我們可以帶上自己準備的蔬果，在家裡快速地烤一些肉及麵包，帶去附近的公園野餐，既呼吸了新鮮空氣，將身心靈暫時交託給大自然，增進了親子關係，又讓她們遠離了電視。

她們在草地上盡情奔跑、歌唱，研究盛開的小花叫什麼名字，數數游過的鴨子共有幾隻，知道生態保護的環境下河流是如此的清澈，可以讓魚兒們暢游。

我們曾在郊遊的時候看到成群的蝌蚪，亦陪著女孩們一起追逐美麗的花蝴蝶，我們曾在暴雨過後的草地上見過美麗的彩虹，亦一起躺進暖陽陽的草地上墜入另一個夢鄉。

這些美好的時光和記憶，或多或少地填補了我將她們放在電視前的那種遺憾，亦讓我更加珍惜跟女孩們在一起的所有時光。

出門的時間，我們可以遠離電視，但是在家裡該怎麼辦呢？以前的我，只要想寫的東西還沒有完成，我就一定不會離開書桌前，反觀現在，我將自己的工作制定了一個時間表，在她們放學的時候去接她們，我們時常散步回家，一路上分享學校發生的所有事情，我們會在路過咖啡店的時候進去選一塊草莓蛋糕，回家三人一起享用，或是回家泡一壺蜂蜜檸檬水，三個人坐在一起，她們寫功課，我看書，等她們寫完功課，我們最常做的一件事情，就是閱讀。

陪女孩們讀書，讓她們的心沉下來，也讓我們的對話更順暢，我不再一板一眼嚴肅地跟她們講道理，因為她們所會遇見的，很多圖書中都藏了類似的故事，我在此時將書中的人物替換成她們，反而更容易溝通。

而更加讓我覺得奇妙的是，我陪著女孩們不斷閱讀、說故事，她們不再無聊得一直吵著要去看電視，我們原本晚餐後的聊天時光，逐漸變成了閱讀天地，我陪女孩們看各類的書，會跟她們一起繼續延伸書中人物的故事，陪女孩們閱讀，好像亦是從那時開始慢慢建立起來的。

現在，每天清晨，我還在準備早餐時，女孩們已經起床，捧起一本書坐進沙發裡，意猶未盡地閱讀著，每每欲出門前還跟書中角色依依不捨呢。

當然，讓孩子們陡然間脫離電視，對她們而言是枯燥的，我還用了很多其他的方法，除了上述的轉移她們的注意力之外，我還有其他的轉移辦法，我跟女孩們動手做了卡片，例如：幫忙做家事幾次，可以換得看電視三十分鐘；例如：姐妹倆有不同的印章，自主做好自己的事情可以換幾個印章，而當集滿十個印章後，可以換取什麼呢？我在其中列舉了出門散步、郊遊早餐，抑或在家看電視等等的選項，當我給女孩們製造的選項越多，她們越想去嘗試每一種的可能，以前總是被視為主角的電視遙控器，漸漸被忽略了。

我很慶幸，女孩從出生至現在的每一天，我都跟她們朝夕相處，我們從不力證自己有多正確，我們彼此尊重對方的決定，我不會強勢地關掉電視的開關，以霸道的方式驅離她們遠離電視。

前段時間，朋友因跟她家孩子因為電視而不斷爭奪向我訴苦時，她也不禁問我：「你們家看電視嗎？」

我們減少了看電視的時間，但還是會看，不是因為我無法說服女孩們，而是因為，偶爾看一些卡通動漫，其實更加有助於孩子們與同學間的互動交流，當同學們在進行一個話題時，她們才不會尷尬得沒有話題可以加入。

直至現在，我們家的電視，每週一至週五都處於休息狀態，除非有必要需要立即關注的新聞，我才會打開；而女孩們此時已經養成非常好的閱讀習慣，縱然我在看新聞，她們也能隨時捧一本書，跟我同樣擠在一張沙發裡，靠著我的身體，趁著廣告的空隙時間，她們總會小聲地讀一則小故事給我聽，注意力已經完全不在電視上。

有一天，女孩們正在專心做黏土的玩具，我故意問：「家裡的電視好久都沒有看了，你們要不要看？」

女孩們紛紛搖頭，小女兒一臉認真地看著我說：「媽媽，我真的要好好照顧我的眼睛，看電視對眼睛的傷害非常大。」

大女兒也笑著問我：「媽媽，我的黏土要做兔子好呢？還是趴趴熊？」

如何讓孩子關掉電視呢？其實很簡單，坐在他們的身旁，陪他們讀一本書，聽聽他們的心裡話，相信我，

電視和你，他們一定會選擇─你。

（作者／王雙雙 本文出自《聽孩子說，勝過對孩子說》時報出版，未經同意禁止轉載。） 圖／時報出版提供 分享 facebook 作者／王雙雙

作者、編劇。江蘇人，現居臺北。

2007年開始創作小說，出版小說逾十部，以半夏及重光的筆名出版小說，作品包括《彼若盛花》、《七年》、《好姑娘永垂不朽》、《最好的時光遇見你》、《半島微光》等。

2011年任職編劇，跟隨老師至上海寫過一本電視劇。

2011年任職可米國際。參與創作劇本《安室愛美惠Ⅱ》、《終極一院》、《終極遊俠》、《櫻桃小丸子》（真人版）故事發想等。

2013年參與校園短劇《校園瘋雲》。

2015年創作劇本小說《以愛之名》，反映家庭暴力事件。

2015年成立創辦悅讀趣，推廣閱讀及寫作。

（作者／王雙雙 本文出自《聽孩子說，勝過對孩子說》時報出版，未經同意禁止轉載。）