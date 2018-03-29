新婚後婆婆哭窮要娘家拿錢投資 老公嘆：臉被丟光

2018-03-29 21:16 聯合新聞網 綜合報導



網友抱怨婆婆在她新婚沒多久，私下打給她娘家哭窮，要他們出錢投資她兒子，令她感到相當傻眼。示意圖／ingimage 分享 facebook

一名女網友抱怨婆婆在她新婚沒多久，竟私下打給她的娘家哭窮，說是經濟有困難，要他們出錢投資女婿，甚至還打她們家地產的主意，讓她不禁嘆「奇葩婆婆無極限！」連老公也認為「臉都被丟光了」。

網友在「爆怨公社」PO文，表示日前大姑和她聊天時，提到婆婆曾在她新婚不久後，私底下打電話給她母親，說是兒子（原PO老公）有陣子職業倦怠，常請假、作息不正常，要大廟當義工的親家母幫忙問問神明，「她兒子是不是有病？」

沒想到之後還有令她更傻眼的事，她母親詳述過程，原來婆婆還提到「兒子最近沒去上班、沒工作、沒賺錢...經濟有困難」，竟要她母親拿錢投資女婿做生意，還直接坦言婆家沒錢。

聽完後，原PO生氣的說「我娘家就很有錢嗎？妳一個婆婆做這種事情不覺得丟臉嗎？打電話跟親家要錢，妳怎麼有那個臉做這種事情啊？」更誇張的是，有一回連她母親都被婆婆惹怒，起因是原PO父親名下有幾筆土地，過世之後會讓親屬共同繼承，「我媽有次來我家，提到要我申請印鑑證明給她，婆婆聽到就問那個要做什麼的，我媽照實回答，婆婆眼睛居然馬上亮了，問我媽能拿來蓋房子？土地值多少錢？能賣嗎？只差沒問...我兒子有份嗎？」

事後她也將婆婆的行徑告訴老公，老公只回了一句話「臉都被丟光了」，她也解釋老公那陣子沒上班，是因在家接案子，半夜工作、早上睡覺，並非婆婆誤以為的職業倦怠。該貼文也引起網友討論，有人感同身受表示「就像當初要結婚時，我婆家沒錢拿聘金出來，卻私下要我回娘家要嫁妝一樣」、「婆婆的思想：嫁來我家妳的就是我的，我的還是我的啊～分財產時，不會算媳婦的份的」、「婆婆是賣兒子嗎」、「為什麼老是有人喜歡把親家當成提款機呢？」