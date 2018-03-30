臨終難題／也想與子偕老

圖／豆寶 分享 facebook

「我們都想執子之手，與子偕老，無奈天不從人願……」淑美說著說著，數度哽咽。她以過來人身分向病友家屬分享自身經驗，「選擇氣切或不氣切？」這是很多重病患者最後可能面臨的問題，也是淑美刻骨銘心的記憶，老公都已走了十六年，而那椎心之痛還在。

淑美老公是在四十六歲時被診斷罹患罕病，一臥病榻十幾年，吃喝拉撒都無法自主，早已萬念俱灰，到後來即使戴著呼吸面罩仍感呼吸困難，醫師說唯有採取氣切方能續命，她老公一心想成仙，等待大限來臨，便婉拒醫師好意，但當女兒抱著五個月大的小外孫來到床邊，又激起他的求生意志。

醫師見他舉棋不定，給予三星期考慮，這期間，淑美暴瘦五、六公斤，全家都陷在愁雲慘霧中。如果氣切，病人得繼續臥床茍延殘喘度日；如果不氣切，很快便天人永隔，她再也見不到老公了。淑美心亂如麻，老公睜大眼問她：「妳想要我死嗎？」淑美當然不捨，淚眼汪汪無言以對，尊重他的決定。只是在生命倒數那幾年，他總是皺著眉頭，求生不得、求死不能的無奈，不知可曾懊悔過？

「那時罕病的藥尚未通過健保給付，相當昂貴，還有抽痰管、尿布這些消耗品，加上管灌餵食、看護費……」淑美說，即使全家人節衣縮食，也難以支付老公日積月累的龐大醫療費用，她必須日夜兼差，兒女則半工半讀，有時還得靠親友接濟。多年來，醫療單據總是隨手一扔抽屜裡，老公過世後，她動手清理，大略算了算，金額居然超過五百萬，都夠在當年買房了。「氣切手術雖然只有短短的十五分鐘，卻要付出很大的代價，當生命的延續飽受拖磨，家屬也同樣承受痛苦的煎熬。」淑美說，那個痛，上了心，隨時隨地都讓人喘不過氣來。

一位病友太太聽了忍不住嚶嚶啜泣，她說他們目前正面臨此兩難抉擇，尤其口袋不夠深，她又擔心自己沒有淑美的能耐。另一位太太也愁容滿面，她先生不久前剛動完氣切手術，才三十幾歲就重病不起，婆婆最鍾愛這個小兒子，無法承受白髮人送黑髮人的痛苦，即使兒子無法再喊一聲媽，無法再承歡膝下，只要兒子還活著，儘管是仰賴機器維生，做母親的也甘願。只是，病友太太發現動彈不得的先生常在母親不注意時奮力想甩脫氣切管，看著先生那張因痛苦不堪而扭曲的臉，病友太太說她沒有一天不以淚洗面。

淑美輕拍她肩膀，陪著掉淚，「我們都想執子之手，與子偕老，無奈天不從人願。」既已成定局，那就逆來順受吧，一切終將會過去。淑美這樣安慰她。