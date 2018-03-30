家庭／【我愛一個人煮-6】清脆鮮香潤餅捲

2018-03-30 06:00 聯合報 太陽臉



自己包潤餅雖然要花較多時間備料，但別有一番樂趣。圖／太陽臉 分享 facebook

自製潤餅皮，用高筋麵粉比較不容易破。圖／太陽臉 分享 facebook

台灣習俗清明節要吃潤餅，雖然備料得花點功夫，不過放入自己喜歡的食材捲來吃也別有樂趣。

潤餅皮可以買現成的，自己做也不太難。碗裡放入高筋麵粉、水、沙拉油和少許鹽，打成均勻的麵糊，可過篩。高筋麵粉比較韌一點，做出來的餅皮較不易破。

平底鍋抹薄油，把麵糊用刷子刷成薄圓餅，可多塗幾層，小火煎到麵糊從白色變米黃即可盛起，放涼備用。

豬排肉用醬油、米酒、五香粉和糖醃好，下鍋煎熟放涼切成條。豆乾切片，下鍋煸黃，加少許鹽糖調味。高麗菜切絲、芹菜去葉切段、胡蘿蔔切絲、豆芽菜和韭菜，分別下鍋炒軟，加少許鹽、糖調味。

蛋打散加少許鹽，下鍋煎成蛋皮，小黃瓜切絲、香菜切末、花生粉加砂糖拌勻備用。

取兩片潤餅皮中間重疊，先撒花生糖粉，放入蛋絲和豆乾，再放高麗菜、豆芽菜、小黃瓜、豬肉，撒上香菜末、海苔粉，最後再撒一些花生粉。

潤餅皮前端邊緣塗一點甜辣醬，把餅往前捲，兩邊往內摺，邊捲邊向內紮緊，最後收口切半即可。

市售的花生粉雖然含糖，可是還是要加入等量的砂糖才夠甜。潤餅包的蔬菜都不要炒太軟，口感才會爽脆，湯汁也要瀝乾才不會弄破餅皮。花生粉和海苔粉是潤餅的靈魂要多加不要手軟，才會又甜又香。