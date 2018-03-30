親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

2台女穿球鞋登波蘭雪山險凍斃 直升機出動救下山

狄鶯子涉恐嚇 律師：除非走移民途徑 已不可能在美國就學

家庭／【我愛一個人煮-6】清脆鮮香潤餅捲

2018-03-30 06:00聯合報 太陽臉

自己包潤餅雖然要花較多時間備料，但別有一番樂趣。圖／太陽臉
自己包潤餅雖然要花較多時間備料，但別有一番樂趣。圖／太陽臉
分享

自製潤餅皮，用高筋麵粉比較不容易破。圖／太陽臉
自製潤餅皮，用高筋麵粉比較不容易破。圖／太陽臉
分享

台灣習俗清明節要吃潤餅，雖然備料得花點功夫，不過放入自己喜歡的食材捲來吃也別有樂趣。

潤餅皮可以買現成的，自己做也不太難。碗裡放入高筋麵粉、水、沙拉油和少許鹽，打成均勻的麵糊，可過篩。高筋麵粉比較韌一點，做出來的餅皮較不易破。

平底鍋抹薄油，把麵糊用刷子刷成薄圓餅，可多塗幾層，小火煎到麵糊從白色變米黃即可盛起，放涼備用。

豬排肉用醬油、米酒、五香粉和糖醃好，下鍋煎熟放涼切成條。豆乾切片，下鍋煸黃，加少許鹽糖調味。高麗菜切絲、芹菜去葉切段、胡蘿蔔切絲、豆芽菜和韭菜，分別下鍋炒軟，加少許鹽、糖調味。

蛋打散加少許鹽，下鍋煎成蛋皮，小黃瓜切絲、香菜切末、花生粉加砂糖拌勻備用。

取兩片潤餅皮中間重疊，先撒花生糖粉，放入蛋絲和豆乾，再放高麗菜、豆芽菜、小黃瓜、豬肉，撒上香菜末、海苔粉，最後再撒一些花生粉。

潤餅皮前端邊緣塗一點甜辣醬，把餅往前捲，兩邊往內摺，邊捲邊向內紮緊，最後收口切半即可。

市售的花生粉雖然含糖，可是還是要加入等量的砂糖才夠甜。潤餅包的蔬菜都不要炒太軟，口感才會爽脆，湯汁也要瀝乾才不會弄破餅皮。花生粉和海苔粉是潤餅的靈魂要多加不要手軟，才會又甜又香。

潤餅豆芽菜高麗菜清明節

相關新聞

新婚後婆婆哭窮要娘家拿錢投資 老公嘆：臉被丟光

2018-03-29 21:16

臨終難題／也想與子偕老

2018-03-30 06:00

童言童語／爺爺的壓歲錢

2018-03-30 06:00

互補還是相似好？你的另一半像長不大的小孩嗎

2018-03-29 15:34

免費電影、門票、贈品！2018全台兒童節好康優惠

2018-03-29 08:00

美味記憶／第九味

2018-03-29 06:00

親子手牽手／希望我家旁邊就有共融公園

2018-03-29 06:00

生活的風景／百年花磚之美

2018-03-29 06:00

女友約會堅持帶電燈泡 弟弟點6菜1湯他傻眼

2018-03-28 17:20

原來通關密語是這樣！十大文化人才會說的約炮語錄

2018-03-28 11:35

小Q媽咪：當媽媽就是重組人生 組裝出更好的自己

2018-03-28 09:19

女性臉譜／二姊

2018-03-28 06:00

為母心情／第一位

2018-03-28 06:00

童言童語／耶誕老人的包裝紙

2018-03-28 06:00

準公公每月給2萬要她在家帶小孩 網友一句話突破盲點

2018-03-27 21:45

老婆太累不想煮飯 夫竟要婆婆下跪逼妻認錯

2018-03-27 20:43

父母幫她付頭期款 男友堅持共付房貸「共同持有」

2018-03-27 16:01

美味記憶／兩個便當

2018-03-27 06:00

病中思索／另一個出口

2018-03-27 06:00

生活的風景／洛神花

2018-03-27 06:00

野望沙龍／畫面中的親子關係

2018-03-26 06:00

家庭／童言童語：小芬老師來了

2018-03-26 06:00

生活點滴／回家摘菜

2018-03-26 06:00

孩子吵架爸媽該不該介入？心理師5點分析

2018-03-25 14:00

孩子考試總敬陪末座 當心他是生病了

2018-03-25 13:08

清明掃墓會帶小小孩去嗎？網友：不怕一萬 只怕萬一

2018-03-24 08:00

要不要留遺產給孩子？恐引發爭端？醫師傳授觀點

2018-03-23 14:30

他護妹的一番話 讓人妻怨「姑寶」老公選擇離婚

2018-03-23 13:14

生活點滴／進京趕考狂想曲

2018-03-23 06:00

我愛一個人煮／香菇油飯

2018-03-23 06:00

親子之間／送妳一朵花

2018-03-23 06:00

心情點滴／遊戲人生

2018-03-22 06:00

親子手牽手／餐桌上的鱈魚，真的是「鱈魚」嗎？

2018-03-22 06:00

家人關係／也是孩子

2018-03-22 06:00

遭嗆「怕寶寶被摸就不要帶出來」她神反擊被讚超猛

2018-03-21 22:49

剛領薪一星期就借錢 女友揮金如土讓他氣到「放生」

2018-03-21 21:42

裸上半身、雙峰夾嬰兒 性感照背後故事卻令人鼻酸

2018-03-21 16:59

父母病倒誰照顧？「手足差距」引發家庭風暴

2018-03-21 15:55

「比起妻子，我更像性愛玩具」為什麼我們該談婚內強暴？

2018-03-21 14:17
看更多

熱門文章

新婚後婆婆哭窮要娘家拿錢投資 老公嘆：臉被丟光

2018-03-29 21:16

35歲機師猝死工會控壓榨剝削 華航回應：勿惡意消費

2018-03-29 09:44

告急！台社區兩抗生素漸失效 新型抗藥基因出現

2018-03-29 22:10

今有短暫雨 清明連假低溫下探13度

2018-03-30 04:59

面試站門口3分鐘沒人理 男罵櫃台小姐…網友神打臉

2018-03-29 22:59

把握好天氣！ 吳德榮：下周五變天

2018-03-30 06:58

金車噶瑪蘭傳捷報！入列WWA威士忌名人堂

2018-03-29 14:24

為什麼兒童節、清明節連休5天？彰化勞工處說明白

2018-03-29 12:41

吃黃豆喝豆漿致乳癌？ 營養專家破除迷思

2018-03-29 11:11

彭啟明：清明連假後半段變冷 但寒流不大可能

2018-03-30 07:19

青年節沒放假小確辛沒了！勞公聯號召全民討回來

2018-03-29 16:34

「0元機票」隨機出沒！台灣虎航20條航線統統有優惠

2018-03-29 23:08

好消息！清明連假東線新自強號 站票享8折

2018-03-29 11:10

崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控

2018-03-29 17:53

今日星座運勢／牡羊 天空藍幸運 思考新計畫

2018-03-30 00:00

互補還是相似好？你的另一半像長不大的小孩嗎

2018-03-29 15:34

解醫病爭議 賴揆推醫療事故法草案

2018-03-30 00:59

不熟好市多試吃規則遭酸 網友：試吃的都比買的兇

2018-03-27 11:39

洗澡水太熱血壓恐飆升 水溫攝氏38至40度為佳

2018-03-29 13:34

飛香港陪五月天上班！門票、機酒全包每組16900

2018-03-29 13:15

盼減少事故 北市敦化北路、民生路口新增3D斑馬線

2018-03-29 11:13

小菜吃到飽！ 全新泰式料理「泰八」內湖展店

2018-03-28 23:35

清明節加班 勞部：雇主應給雙倍工資

2018-03-29 17:44

不再是阿嬤專屬 春夏就是要滿滿花朵背上身

2018-03-29 14:23

肉鬆火腿加工肉會致癌 家長易輕忽

2018-03-29 16:47

百人就有一人思覺失調 青春期有4類症狀要就醫

2018-03-29 10:54

Outlet中台灣激戰 麗寶二期招商攜手「日本教父」

2018-03-28 20:03

機械手臂做咖啡給你喝！全家科技概念店 讓超商變好玩

2018-03-29 18:05

同時2種心臟病纏身 馬偕60分鐘內搶救低體重早產兒

2018-03-29 11:51

復康巴士藏危機 竟害中風翁摔傷

2018-03-29 10:36

芒果「瘋花」畸形不結果 不是天氣搞怪而是生病了

2018-03-29 10:47

阿里山公路接連坍方落石 空拍勘查邊坡

2018-03-29 09:55

想陪女兒走路 不良於行的血友病老爸動手術換關節

2018-03-29 13:21

影／愛滑手機平板 中年白內障患者暴增5成

2018-03-29 14:58

Jo Malone復刻最受歡迎花香　櫻花、梅花回歸

2018-03-29 19:19

中華郵政國際e小包 新增越南、新加坡業務

2018-03-29 13:03

清明連假歷來最長 賀陳旦：交通疏運挑戰比春節大

2018-03-29 10:46

女山友登大霸疑高山症不適 林務局新配備救命

2018-03-29 12:39

桃園、新北及高雄今年最會刮！刮出30個百萬得主

2018-03-29 14:01

全家「科技概念店」亮相 導入機器人、機器手臂

2018-03-29 18:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top