料理讓家庭變得幸福 蔡蕙玲：廚房不該是小孩和男人的禁地

2018-04-08 08:00 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【採訪：韋冠宇 / 攝影剪輯：賴佐誌 / 動畫製作：陳爾威】

精緻鍋具品牌「瑞康屋」創辦人蔡蕙玲，本著多年的零售業經驗與不容許失敗的決心，致力於引進、研發高品質料理用品，期望藉此把料理變得簡單、有趣，讓更多家庭願意下廚，增進幸福指數，營造更有溫度的親子關係，而這一切都從前東家老闆的一句話開始。

瑞康屋於2008年成立，至今屆滿十年。笑聲爽朗、親和力十足的蔡蕙玲，在創立瑞康屋之前就有多年鍋具零售業的經驗，在前東家擔任總經理時，卻與老闆經營理念不合，直到老闆說了一句「公司不一定要有妳！」讓她開始思考不同的方向。

「我以前從沒想過要創業，但是那個時候，我覺得如果再不做，以後大概也沒機會了。」下定決心之後，蔡蕙玲選擇最熟悉的鍋具做為創業的起點，開始募資、找志同道合的夥伴成立公司，從幫別人賺錢的日子，到打造頂級鍋具品牌瑞康屋的創業人生。

圖片提供／蔡蕙玲 分享 facebook 當時的廚具產業發展已相當蓬勃，蔡蕙玲評估之後做出產品區隔，引進瑞士國寶級品牌KUHN RIKON的鍋具到台灣市場，安全、方便、環保是主要的產品特色。

蔡蕙玲說明，耐用的鍋具可以免除不時更換鍋子的麻煩，也不用擔心吃進一些有害人體的塗層；特殊的材質不僅省時省力、可帶出食材的原味，還能達到節能環保的效果，對於料理新手以及生活步調忙碌的現代家庭來說都是很適合的選擇，甚至在從事野炊、露營這些戶外休閒娛樂，也能滿足煮食需求。因此蔡蕙玲認為高品質的鍋具，是營造家庭幸福很重要的關鍵。

圖片提供／蔡蕙玲 分享 facebook 除此之外，瑞康屋也提供消費者許多具有巧思的廚房料理用具，像是潔能板、易拉轉、料理棒等；蔡蕙玲期望藉由這些工具能打破以往烹飪費時費力的傳統觀念，把料理變得更簡單、充滿樂趣，讓孩子可以成為小幫手，在共同料理的過程中增進親子感情。

「以前的媽媽都會有『廚房很危險，小孩不要進來』，長輩也都有『男人不應該下廚』的既定想法，我覺得這些觀念都需要跟著時代改變。」蔡蕙玲認為從小就願意下廚的孩子，以後一定會具備經營家庭的能力；減少外食，增加一家人在家中餐桌吃飯的機會，也會讓料理更有人的味道，讓家庭更有溫度，便是蔡蕙玲給自己的社會使命。

分享 facebook 儘管有自己的事業，蔡蕙玲卻從不忽略對兩個兒子的關切，無論再忙，都要有和孩子親密互動的時間，直到現在兩個孩子已就讀大學，仍堅持每天接送他們上下課，這是母子分享彼此生活的珍貴時光。

「既然把孩子生下來了，父母就應該要用心照顧、盡到教養的責任。母親和孩子之間不用去強調特別的詞彙和語言，只要把真實的感受說出來，告訴孩子我有多愛他們，孩子自然就會願意和父母分享事情，建立和諧親子關係。」

圖片提供／蔡蕙玲 分享 facebook 蔡蕙玲心中的「媽媽力」：

當媽媽之前無法想像，媽媽的力量是無限大的，不管遇到什麼困難、處在什麼困境，只要想到自己的孩子，藉著對他們的愛，自然就會把強大的能力展現出來。

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