美味記憶／第九味

2018-03-29 06:00 聯合報 王景新



圖／陳完玲 分享 facebook

母親雖具備華僑身分，然而終歸是在印尼雅加達出生成長，其用餐習慣自然與來自山東的父親有諸多歧異，這也讓小時候我家的餐桌熱鬧非凡。

記憶裡，每到開飯時分，各種氣味與方言交織，父親的山東腔、母親的國台語夾雜印尼語、陳伯的浙江腔、哥哥與我的童言童語，聚攏成一個圓，大啖人間煙火。父親、陳伯總對我們母子仨老在開飯伊始便拿湯泡飯大惑不解：「怎麼吃湯泡飯？不吃乾飯？」這是受到母親的影響。東南亞的湯，和中華文化裡的湯，意義不同──東南亞的湯是來配白飯吃的，像是Soto Ayam（印尼雞湯）或Tom Yum（酸辣蝦湯）等，口味偏重鹹、酸辣，都不適合單喝；中華文化的湯普遍清淡，以單喝為主。

其實母親拿手的香菇雞湯、苦瓜排骨湯等都不是東南亞料理，不過她卻依然承襲了在家鄉的習慣拿湯泡飯。母親與我和兄長的年紀比較接近，自然成為我倆主要的模仿對象，因而出現了「一張餐桌，兩樣風景」。

另一個顯著的飲食差異就是，我對筷子的啟蒙比較晚。直到國小二年級，有幾天要在學校上課到下午，這才開始頻繁使用筷子，花了一段時間學習與適應。在家裡，筷子之於我有「大人專屬」的感覺，那是父親、陳伯的必備食器，我和母親、兄長，則是右手一根湯匙、左手一支叉子，標準東南亞開飯的起手勢。

母親偶爾會在家烹飪家鄉菜，那蝦醬一入鼎鑊立即噴發的特殊腥香氣息，曾讓父親大呼：「燒什麼東西？好臭！」或是足以讓人辣到冒汗的巴東咖哩等等，父親、陳伯自然吃不慣，母親的家鄉菜於是逐漸從餐桌絕跡。唯有少數時刻到外婆家，我們才能重溫口味豐富、香料繁複的印尼料理，豢養了我自小對東南亞料理酸辣的耐受度。

一眨眼，母親在台灣定居的時間已經長過印尼。偶爾她舉箸在飯桌前自嘲：「以前剛開始用筷子還常常夾不起東西。」一邊和我聊起舊日的餐桌食光。家人從圍坐成一個圓，到只剩我們母子面對面，比對回味記憶片段。都說食有八味，酸、甜、苦、辣、鹹、澀、腥、沖，那耐人尋味的第九味，想必是時間的滋味。

（編按：〈第九味〉為散文家徐國能名篇。）