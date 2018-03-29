親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

狄鶯之子涉恐嚇學校遭逮 公設律師：極可能被遣返台灣

中國插旗北極：冰上絲路的國際博弈

美味記憶／第九味

2018-03-29 06:00聯合報 王景新

圖／陳完玲
圖／陳完玲
分享

母親雖具備華僑身分，然而終歸是在印尼雅加達出生成長，其用餐習慣自然與來自山東的父親有諸多歧異，這也讓小時候我家的餐桌熱鬧非凡。

記憶裡，每到開飯時分，各種氣味與方言交織，父親的山東腔、母親的國台語夾雜印尼語、陳伯的浙江腔、哥哥與我的童言童語，聚攏成一個圓，大啖人間煙火。父親、陳伯總對我們母子仨老在開飯伊始便拿湯泡飯大惑不解：「怎麼吃湯泡飯？不吃乾飯？」這是受到母親的影響。東南亞的湯，和中華文化裡的湯，意義不同──東南亞的湯是來配白飯吃的，像是Soto Ayam（印尼雞湯）或Tom Yum（酸辣蝦湯）等，口味偏重鹹、酸辣，都不適合單喝；中華文化的湯普遍清淡，以單喝為主。

其實母親拿手的香菇雞湯、苦瓜排骨湯等都不是東南亞料理，不過她卻依然承襲了在家鄉的習慣拿湯泡飯。母親與我和兄長的年紀比較接近，自然成為我倆主要的模仿對象，因而出現了「一張餐桌，兩樣風景」。

另一個顯著的飲食差異就是，我對筷子的啟蒙比較晚。直到國小二年級，有幾天要在學校上課到下午，這才開始頻繁使用筷子，花了一段時間學習與適應。在家裡，筷子之於我有「大人專屬」的感覺，那是父親、陳伯的必備食器，我和母親、兄長，則是右手一根湯匙、左手一支叉子，標準東南亞開飯的起手勢。

母親偶爾會在家烹飪家鄉菜，那蝦醬一入鼎鑊立即噴發的特殊腥香氣息，曾讓父親大呼：「燒什麼東西？好臭！」或是足以讓人辣到冒汗的巴東咖哩等等，父親、陳伯自然吃不慣，母親的家鄉菜於是逐漸從餐桌絕跡。唯有少數時刻到外婆家，我們才能重溫口味豐富、香料繁複的印尼料理，豢養了我自小對東南亞料理酸辣的耐受度。

一眨眼，母親在台灣定居的時間已經長過印尼。偶爾她舉箸在飯桌前自嘲：「以前剛開始用筷子還常常夾不起東西。」一邊和我聊起舊日的餐桌食光。家人從圍坐成一個圓，到只剩我們母子面對面，比對回味記憶片段。都說食有八味，酸、甜、苦、辣、鹹、澀、腥、沖，那耐人尋味的第九味，想必是時間的滋味。

（編按：〈第九味〉為散文家徐國能名篇。）

東南亞印尼

相關新聞

免費電影、門票、贈品！2018全台兒童節好康優惠

2018-03-29 08:00

親子手牽手／希望我家旁邊就有共融公園

2018-03-29 06:00

生活的風景／百年花磚之美

2018-03-29 06:00

女友約會堅持帶電燈泡 弟弟點6菜1湯他傻眼

2018-03-28 17:20

原來通關密語是這樣！十大文化人才會說的約炮語錄

2018-03-28 11:35

小Q媽咪：當媽媽就是重組人生 組裝出更好的自己

2018-03-28 09:19

女性臉譜／二姊

2018-03-28 06:00

為母心情／第一位

2018-03-28 06:00

童言童語／耶誕老人的包裝紙

2018-03-28 06:00

準公公每月給2萬要她在家帶小孩 網友一句話突破盲點

2018-03-27 21:45

老婆太累不想煮飯 夫竟要婆婆下跪逼妻認錯

2018-03-27 20:43

父母幫她付頭期款 男友堅持共付房貸「共同持有」

2018-03-27 16:01

美味記憶／兩個便當

2018-03-27 06:00

病中思索／另一個出口

2018-03-27 06:00

生活的風景／洛神花

2018-03-27 06:00

野望沙龍／畫面中的親子關係

2018-03-26 06:00

家庭／童言童語：小芬老師來了

2018-03-26 06:00

生活點滴／回家摘菜

2018-03-26 06:00

孩子吵架爸媽該不該介入？心理師5點分析

2018-03-25 14:00

孩子考試總敬陪末座 當心他是生病了

2018-03-25 13:08

清明掃墓會帶小小孩去嗎？網友：不怕一萬 只怕萬一

2018-03-24 08:00

要不要留遺產給孩子？恐引發爭端？醫師傳授觀點

2018-03-23 14:30

他護妹的一番話 讓人妻怨「姑寶」老公選擇離婚

2018-03-23 13:14

生活點滴／進京趕考狂想曲

2018-03-23 06:00

我愛一個人煮／香菇油飯

2018-03-23 06:00

親子之間／送妳一朵花

2018-03-23 06:00

心情點滴／遊戲人生

2018-03-22 06:00

親子手牽手／餐桌上的鱈魚，真的是「鱈魚」嗎？

2018-03-22 06:00

家人關係／也是孩子

2018-03-22 06:00

遭嗆「怕寶寶被摸就不要帶出來」她神反擊被讚超猛

2018-03-21 22:49

剛領薪一星期就借錢 女友揮金如土讓他氣到「放生」

2018-03-21 21:42

裸上半身、雙峰夾嬰兒 性感照背後故事卻令人鼻酸

2018-03-21 16:59

父母病倒誰照顧？「手足差距」引發家庭風暴

2018-03-21 15:55

「比起妻子，我更像性愛玩具」為什麼我們該談婚內強暴？

2018-03-21 14:17

分手五年還被炸喜帖！ 她放大絕 借小孩出席婚禮

2018-03-21 13:59

婆媳問題多？沒用的老公 比惡婆婆更可怕

2018-03-21 13:32

男人不娶小三的理由 呂秋遠分3層次剖析

2018-03-21 06:29

閱影人生／電影／生生 讓傷痛緩緩降落

2018-03-21 06:00

大叔的中年小事／親愛的老婆說她和我離婚的時候

2018-03-21 06:00
看更多

熱門文章

華航機師登機後昏迷送醫不治 162名旅客延誤6小時

2018-03-28 17:14

年資未滿25年無法領年金？勞動部緊急澄清

2018-03-28 15:57

恐怖巧合！2000年機師猝死機艙 也是華航飛胡志明班機

2018-03-28 21:29

生命奇雞！ 寺廟驚見無頭雞 飯照吃路照走生猛活跳

2018-03-28 10:46

3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-28 11:15

女友約會堅持帶電燈泡 弟弟點6菜1湯他傻眼

2018-03-28 17:20

地牛翻身！宜蘭規模4.8地震 南澳震度3級

2018-03-28 18:39

8時17分南投規模4.8地震 最大震度南投4級

2018-03-29 08:28

原來通關密語是這樣！十大文化人才會說的約炮語錄

2018-03-28 11:35

影／澡盆黃色小鴨是細菌天堂！ 研究揭內部藏滿病菌

2018-03-28 10:56

國道首日抓超速上千件 最高飆到時速198

2018-03-28 23:55

35歲以下悶世代 最擔心這三件事

2018-03-28 11:40

肝硬化無聲無息 可別等到出現這些症狀才注意

2018-03-28 11:25

注意！「新鮮牛奶」不等於「鮮奶」

2018-03-28 22:42

減重的新趨勢「間歇性斷食」 呼你瘦比巴

2018-03-28 12:04

清明連假天氣有變化 彭啟明：4月6日轉陰雨變涼

2018-03-29 07:40

28歲男患青光眼恐失明 驚問「我還能結婚嗎？」

2018-03-28 17:55

曬棉被、種玉米... 你不知道的「超狂」安全島用法

2018-03-29 09:00

悶世代壓力大 7成2薪資不到4萬元

2018-03-28 14:15

台灣青光眼患者 十年翻倍成長

2018-03-28 11:08

人體出現新器官「間質」 醫師怎麼看

2018-03-28 22:22

高溫上看30度！ 吳德榮：周日起還會更暖

2018-03-29 06:13

幼兒竟中風！ 女娃1歲就曾腦出血、單側癱瘓

2018-03-28 11:12

紫斑蝶來了！搭熱氣球俯瞰雲林好山水

2018-03-28 12:57

華航機師執勤失能有先例 也是台越航線

2018-03-28 19:56

華航機師執勤前送醫不治 事發前一天休假

2018-03-28 22:32

發現人體新器官 與癌細胞擴散有關？

2018-03-29 00:06

7月林務局接手 森鐵、台鐵急換處長為哪樁？

2018-03-28 22:30

入春必作3件事 除濕、防水、滅塵螨 有效減少過敏源

2018-03-28 12:31

最大降幅20%！Jaguar Land Rover 多款新車蓄勢待發

2018-03-28 20:25

今日星座運勢／水瓶 簡單自然裝扮 可以放輕鬆

2018-03-29 00:00

感覺不到痛 關節卻嚴重變形

2018-03-28 15:08

出門要帶傘！東北季風增強 北部、東北部會下雨

2018-03-29 05:06

血壓低、手腳冰冷 久坐族當心青光眼來敲門

2018-03-28 11:50

35歲機師猝死工會控壓榨剝削 華航回應：勿惡意消費

2018-03-29 09:44

街口支付換手機竟成殭屍帳號？ 業者：申請可轉移

2018-03-28 12:16

別龜速了！ 國道外側道不得低於60公里

2018-03-29 00:06

好科技！家樂福自動化果汁機 天然椰子水現剖現喝

2018-03-29 08:38

吳姍儒COACH派對搭訕曾之喬 拉「聊姐」克服尷尬癌

2018-03-28 21:13

惱人的肛門廔管 成大引進新手術避免失禁

2018-03-28 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top