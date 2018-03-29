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親子手牽手／希望我家旁邊就有共融公園

2018-03-29 06:00聯合報 賴威任

壯壯出生後由於發展遲緩，協調性較差，固定會到慈濟醫院的兒童發展復健中心進行物理及職能治療，那裡有許多和壯壯類似、甚至嚴重許多的孩子，努力復健，期盼未來能夠融入這個社會而不會遭受異樣眼光。有時會聽到其他家長回應復健師詢問孩子其餘時間的復健情形，家長多半表示都是在家進行，住家附近的公園並不適合孩子，設施不友善也不安全。

我們為了提升壯壯身體的協調性，加上現在的壯壯活潑好動，每天都會帶他去戶外跑一跑、玩一玩，但鄰近家中或書店的地點都沒有適合他的遊樂設施，因此壯壯最常去的地方就是田徑場，和大人們爭搶PU跑道或跳遠沙坑。

聯合國《兒童權利公約》提及兒童享有從事適合其年齡之遊戲與娛樂活動的權利，只是國家與社會似乎都不重視，家長遍尋不著適合讓孩子們使用的娛樂設施，更不用說符合障礙孩子的需求，看到這些孩子這麼辛苦，不但要和病魔搏鬥，光要和其他小朋友玩就很辛苦，或是被排除，做父母的都不忍看到這一幕。

為了讓所有人都能使用，鄰近社區中有「共融公園」就顯得重要，孩子能夠盡情玩樂，不用去管健康問題、身心狀況，重點是讓孩子玩得開心就好。孩子的工作就是玩，什麼事都是透過玩來學習，他們不只學習怎麼運用自己的身體，也在學習如何運用自己的心智進行社交互動，而大人、遊具只是讓他們玩得輕鬆一點。

兒童節就快到了，還有許多孩子尚未享受到屬於他們的權利，目前全國僅有十七座共融公園，且多數位在台北與新北，政府與社會都應該加緊腳步，讓孩子一起玩是一件很好的事情，如果鄰近住宅區的共融公園可以多一些，那不是很好的事嗎？

●壯爸大聲說：

《玩遊戲，瘋設計》（台灣建築報導雜誌社）一書中提到，澳洲政府建議孩童每天至少要在戶外接受兩個小時的陽光照射，形成幫助孩子們發展更具有韌性、健康以及創造力的自然風玩耍新潮流，因此村里社區間的共融公園，本身不再是個孤立的空間單位，更應該被視為都市空間網絡的一部分。

復健澳洲聯合國

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