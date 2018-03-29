生活的風景／百年花磚之美

2018-03-29 06:00 聯合報 愉凡



圖／愉凡 分享 facebook

在難得一見的百年花磚展場，欣賞到舊時代花磚寓意深遠的美感：水果是豐收祝福、動物是吉祥智慧、花卉是富貴榮華……獨特的在地文化保存不易，但願更多人懂得老時代之美。