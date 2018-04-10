養出學霸兒！育兒有妙招的聰明媽媽

2018-04-10 09:07 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

在孩子的成長過程中，對孩子影響最深的就數孩子的媽媽了。能不能教好孩子，與方式有關，也與媽媽的個性也有關。哪些媽媽能培養出超讚的小孩呢？科技紫微網這就從紫微命盤出發，為大家找出來。

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第六名：太陽星在命宮的媽媽

注重語言

有一個語言能力特別強、詞句非常豐富的媽媽，從胎教開始就一直在這樣活潑的語言環境下長大，你說這樣的孩子能不伶牙俐齒嗎？並且受太陽星媽媽大方熱情性格的影響，孩子多少也會喜歡樂於助人，愛交際。能說善道，懂幽默，又有禮貌的孩子，又怎會不招人喜歡？

第五名：天府星在命宮的媽媽

注重修養

天府星媽媽本身就是一個非常注重言行舉止的人，優雅得體，談吐不凡，對自己的孩子也就會自然而然的加強這方面的的教育。言傳身教、潛移默化之下，她的孩子又怎麼沒有一身優雅的氣質，與良好的修養呢？

第四名：破軍星在命宮的媽媽

注重自我發展

在孩子的興趣愛好上，只要不是不良的嗜好（如抽煙、喝酒），破軍星媽媽都會很尊重孩子的選擇與自由，並且願意去支持與培養孩子的興趣愛好。比如她自己是一位設計師，但她的孩子未來或許是一個演員、賽車手、太空人……總之，她不會強迫孩子按照她的喜好發展。

第三名：貪狼星在命宮的媽媽

注重獨立

與天天圍著孩子打轉的媽媽相比，貪狼星的媽媽確實有些「懶」。但就是這種「懶」，給了小孩足夠的空間與自由。沒有媽媽可依賴，只有自己動手去做，去嘗試，反而培養出了孩子的獨立性。同齡的小孩還在向媽媽撒嬌，她的小孩或許都可以獨自背著行囊去國外旅遊或留學。

第二名：天梁星在命宮的媽媽

注重品格

對孩子品格、品德的培養，天梁星媽媽最重視，她會反覆叮嚀小孩做人的道理，同時自己在言行舉止上也非常注意，以此給孩子一個好的榜樣，教會孩子善良、正直、友愛、禮貌、誠信、熱心……她教出來的孩子從小就被人誇乖巧有禮。

第一名：武曲星在命宮的媽媽

注重教育

武曲星的媽媽非常重視小孩能力的培養，對孩子功課學習的表現要求很是嚴格，也非常注重實際能力與知識的培養，比如理財、某種專業技能……她會向孩子灌輸一種思維：成功不是一蹴而就，唯有努力與專注。在這樣的氛圍下，將來孩子不成為精英都難！

不管有沒有上榜，都能夠參考這些育兒方式，注重孩子的個性需求，因材施教，每個孩子都有機會在喜愛的領域裡發光發熱。

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