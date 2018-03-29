互補還是相似好？你的另一半像長不大的小孩嗎

2018-03-29 15:34 聯合新聞網 MamiBuy



【媽咪拜整理報導，駐站專家黃之盈 諮商心理師】

結婚後，他們這種無疾而終的爭吵，常讓兩人感到鬼打牆，溝通不下去 分享 facebook

「為什麼你結了婚還是可以這麼沒責沒任？」這天太太跟先生發牢騷。

「我有怎樣嗎？我不是什麼都有做嗎？」先生不以為意，沒聽懂太太說的。

「你只會說一樣做一樣，沒說的就不做」老實說，婚姻中這樣不主動，誰受的了！

「我警告你，不要用這種語氣跟我講話」先生最討厭太太這種抱怨，每一次提到情緒就來了。

「不高興就不要聽阿」太太做了點退讓，最後丟下這句。

「那你就不要講啊！」他認為太太有錯，一開始幹嘛要吵架，這讓太太最無言以對。

結婚後，他們這種無疾而終的爭吵，常讓兩人感到鬼打牆，溝通不下去，好像每次都失焦。

就連長輩看他們這樣，也不免發牢騷著「都是人家先生了，說那種話真的很沒風度…」她聽了有點厭煩，但也起了些嫌惡感，她知道長輩不滿意先生，但一開始他叫就是喜歡先生這樣飄丿的樣子，她喜歡他單純、不會想太多，對什麼事情都不介意，也不會想太多。

她是多愁善感、杞人憂天的人，每一次當她提出負面想法，先生總是說「妳越這樣想，就越吸引壞事，像我都不去想，就不會惹事上身」這樣似是而非的道理，好像也能暫時安住太太憂慮的習慣。太太原以為先生就是她的避風港，每一次當他提出不切實際的遠大計畫，她一方面感到他眼高手低，卻也欣賞起他的天馬行空，從這之中獲得她從未有過的快樂！

她從小身長在父母外遇的家庭，她不想再有複雜的人生，不想管繼父的脾氣，母親的傷心，以及回應父親的期待，要顧到身邊一群大人的傷痛，她早就累了！她默默的希望千萬不要重蹈父母的後塵，但對於愛情卻有許多的擔憂！

她害怕太過有主見的男生、溫柔的男生、甜言蜜語的男生、條件太好的男生…。東挑西挑都讓她感到不安，這男的嘴太甜、這男的想太多、這男生很會嘴、這男生人緣很好，沒有一個讓她感到安全。最後她選擇了天生稚氣、總是跳脫框框思考的天真爛漫的他交往，他從不計畫未來，只求當下的快樂，迷人又幽默的反應，獨鍾於她的純粹心意，這讓她感到好安全好放鬆。

她很珍惜和先生相處時，總是能跳脫現實的問題，還能單純的逗她開心，在那一瞬間，好似能許多煩惱都能化解掉，讓自己多勇敢一點點，好像人生還有很多可能性去闖，這是她人生中從未有過的感覺！

也許就是這樣，她當時覺得最適配的人，就是這樣一位沒有時間感、永遠像個單純的孩童，不須密謀算計，不需要想太多，該怎樣就怎樣，男孩的直覺很強，做事情總沒多想這種不用顧慮，只須按照自己想法行事，讓她覺得很狂！

「你男友好炫，很像犀利哥，做事情很瀟灑阿」

「妳男友好敢講，講得又有道理，好迷人！」

「妳男友有想法又專情於妳，妳到底是怎麼圈住他的阿？」

老實說，她寧可和先生充滿想像力、一起冒險，不顧慮後果！

也受夠了從小當個顧前顧後的小大人，當個沒有聲音的懦夫，還要承受這些大人的鳥事，人生還不夠煩惱嗎？

即便先生常做事情沒有規劃，天真爛漫就像個青少年，她依然很迷戀。

沒想到婚後，他的依然故我會讓他們起這麼多爭執，婚姻畢竟是兩家子的結合，更是由兩人一起分工持家的過程。她原本天真的覺得，這男人應該會長大，從她選擇先生的那天起，她就願意陪著先生長大，畢竟，多年的交往，她耳提面命的教導他要成為怎樣的男人，才能扛一個家。只是她沒想過，如果男人有心，是不需要她教的。她以為能改變他，其實不會！

我們的狀態對關係的影響：

「另一半是互補好，還是相似好？」這似乎是多年來在愛情和婚姻中爭論不休的話題。

但無論是哪一種，可以肯定的是我們都想要挑到對的人，為了解決原生家庭的傷痛，趨吉避兇的結果，往往可能掉入另一個泥淖。也許因為我們不認同父親或母親，選擇了互補型的人，或者認同父母任一方，選擇同類型，原本以為不會重蹈覆轍父母的相處狀況，卻可能衍生其他問題！

有人說「婚姻是愛情的墳墓，也許公婆是殺手，盜墓是小三小王，離婚協議書就是放棄急救同意書」婚姻中有許多天有不測風雲，是我們無法預警的，唯有和夥伴之間培養出好感情，相信有殺手殺不了妳們，盜墓者無法侵擾，也不需要用到放棄急救同意書，能夠長長久久白首到偕老，還感情好得不得了！在感情中最重要的是互相，才能彼此灌溉，當另一半對你夠好，而你也體諒他，一起冒各種風險，在共通處一起扶持，讓彼此保有空間，成就彼此成長，就有機會讓彼此都成長。

文中的太太因為太害怕婚姻中的意外，對每個交往者都變得敏感，最後選擇了責任感低、流於幻想，狀態還很青少年的男人，他們的天真爛漫，不計畫感，帶給他輕鬆之外，最重要的是可掌握、可預期。

先生的狀態就像心理學家榮格提出「永恆少年/永恆少女」的概念，榮格認為心理發展是一輩子的事情，青少年階段，我們需要認可自己成為怎樣的人，如果在這個階段無法形成適切的自我認同，就可能持續不成熟。

如此一來，即便外表長大，但內心仍處於青少年的狀態，不但不成熟更無法負擔責任，持續喜歡處於跳脫框架、擁抱天真爛漫的個性，對現實有過多不切實際的想像，迴避對於行為後果的責任，也因為他們做事傾向直覺判斷，做事隨機不計劃的行動，較少考慮後果，如果人在30-40歲，仍處於這種狀態，他們的時間是中止的，而他們也理直氣壯地繼續作夢，覺得還有許多可能性會發生，不想跟大家一樣平凡，為生活打拼生活忙。一旦個人留戀於這個狀態，就難以進行個體化的歷程。

榮格曾說這樣的永恆少年他們相信自己有特殊的命運，而且老天一定會眷顧自己，依舊稚氣和天真爛漫，就很難進行分離個體化的過程。他們個體化不成功，就容易負傷，因為他們不受制於常規和對於牽制感到厭煩，在團體生活和組織架構之下，很難隨興行事，那他們就會感到綁手綁腳

而長大這件事情，尤其婚姻生活很多事情的妥協和犧牲，就變成他們的罩門，他們必須犧牲自己的獨特性和迷人的特質，以及老天特別眷顧著我的這些想像，這些個體化的過程讓迷人的獨特性都變成陰影的一部分，當他們開始慢慢安於真實世界中的平凡，了解其實沒有人是完美的，包括自己，那對自己和另一半的敵意才可能慢慢降低，逐漸悅納自己的狀態，變成更成熟的大人，而不是被長大後的框框弄得忿忿不平，反倒是不讓成長的代價侵擾我們的心！

而剛好太太重紀律、盡責、有條理、同理先生，這些負責任的作為，正是永恆少年的陰影。而凡事盡心，顧前顧後，為別人想的特質正是先生沒有的，太太也同樣是先生的陰影。於是他們如果可以看見彼此成長的動機，並對於自己的狀態有自覺，增加主動性和成長的動機，都可能進行自己人生階段的轉化！

所以，你說是互補好還是相似好，這是沒有定論的，況且我們往往在擇偶的過程，進行潛意識的配對，也許太太原來因為不安而矯枉過正的找到永恆少年為對象，若雙方都能進行轉化，就不一定是對或錯的選擇，其實夫妻雙方要進行個人成長實則看兩人相處、默契和意願來決定怎麼攜手走漫漫人生路程了！也許我們都無法選擇原生家庭，但我們就是自己孩子的原生家庭，要怎麼相處，都是考驗著彼此的意願和智慧呢！

文章由黃之盈心理師授權使用，原文連結於此

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