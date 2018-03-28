原來通關密語是這樣！十大文化人才會說的約炮語錄

2018-03-28 11:35 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



約炮難不難？用這十句話就很簡單，而且說完進可攻、退可守，比起「咩修幹某」一點也不難堪！

飯飯之交從一句話開始

隨著時代變遷，現代人性觀念越來越開放，婚前性行為和一夜情對大家來說早已司空見慣、時有所聞。

只是自古以來，「含蓄」是亞洲人的美德，也是一大特質。因此就算雙方情投意合，盼發展親密關係，也鮮少能像電影裡西方人那樣，看對眼直接邀約，或親一親、抱一抱就滾上床。

還好說話是一門藝術，東方人透過言語暗示照樣能成功開啟「飯飯之交」的大門。不過哪些話能取代通俗的「咩修乾某」（台語），而且無論成功與否，彼此都不會太難堪，讓人能以進可攻、退可守的姿態傳達%%%訊息呢？話不多說，現在就讓DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查告訴你！

No.10 今晚一起LOL、吃雞、打電動吧！

有什麼娛樂比兩人一起打電競、玩電動更能擦出火花呢？特別是當其中一人不太會打，另一位出手相助、屌虐敵人，打出一波666的時候，任誰看了都會怦然心動，忍不住以身相許啊！

而且你知道嗎？在中國超火的《英雄聯盟》（簡稱LOL）還有「擼阿擼」這個別稱，從字面上來看性暗示早已相當濃厚！另外取自《絕地求生》的「大吉大利，今晚吃雞」的說法，其中「吃雞」也蠻有畫面感的，自然被有心人拿來一語雙關囉！怎麼樣？中國字果然博大精深吧！

No.9 我男（女）朋友今天不在家

Wow～這句話出口不得了了，雖然約朋友來家裡玩是件很平常的事，但主動告知另一半今天不在家，實在動機可議，說白了根本就是「家裡沒大人，歡迎對我為所欲為」，暗示真的有夠明顯。

不過你也別小看它背後的殺傷力，一但對方附和，真的跑上門來撒野，也就代表一段禁忌關係即將展開，你跟正宮的愛情習題恐怕變得複雜，出現三角、四角甚至多角等無解狀況，最後還可能給自己惹來不必要的麻煩，請三思而後行啊！

No.8 要不要來我家看狗？（任何寵物）

人家常說「狗是人類最好的朋友」，這句話說得一點也沒錯！因為在這關鍵時刻，牠是超級助攻手，以可愛的外表、逗趣的行為開啟你跟對方共同話題。同時牠還是個毛茸茸的愛情媒介，讓互有好感的兩人一起找到共度春宵的理由。

不僅如此，療癒的萌寵給人無害、零企圖感，所以就算對方答應去你家，似乎也不會顯得隨便或不矜持。當然這裡指的寵物百百種，如果你養的是珍奇異獸、罕見的動物，相信也能增加雙方情趣。

No.7 想不想一起流汗、做運動？

看過電影的人都知道，翻雲覆雨的床戰會讓兩人汗如雨滴，而且性愛嚴格來說就是一門運動，能促進血液循環、維持身體健康、幫助青春常駐。因此這句話精準地點出打炮精神，並以委婉的問法供對方選擇，如此進退得宜的話術，著實相當高明。

此外，這句話直接中還帶有一點想像空間，能勾起對方的懸念，產生被下戰帖的感覺，於是在好奇心驅使下一口答應，以運動家精神大方迎戰！

No.6 要不要一起去休息一下？

休息是為了走「更長遠的路」，所以這句話不難聽出對方希望與你的關係，有進一步發展的可能。加上休息要嘛坐、要嘛躺，肯定少不了椅子跟床，能直接聯想的地點也就瞬間縮小，其中包括你家、他家、Hotel或MTV包廂等，暗示再明顯不過。

另外你聽出來了嗎？休息給人一種溫柔鄉的感覺，是充滿溫度的用詞，一般人聽到不僅不會覺得突兀，反而會被期待中的溫存畫面給吸引。

No.5 要不要一起去泡湯？

雖然這句話是季節限定，但它進擊力道十足，只要對方對你稍微有點感興趣，出招後幾乎攻無不克、百發百中。

最主要是因為獨立湯屋就像一個大包廂，讓你倆與外界徹底隔絕。同時，熱騰騰的蒸氣烘得你們雙頰泛紅、揮汗如雨，加上圍在身上的浴巾一扯就掉，這麼有發展空間的劇情，誰能阻止得了自己繼續寫下去呢？

看更多►►►求姻緣被陰了？月老指示「直接上」 男大生照辦結果夜裡哭哭

No.4 要不要來我家看鬼片？（任何影集）

電影是生活裡不可或缺的娛樂，也是催情好物，特別是鬼片讓人從頭到尾膽戰心驚，忍不住緊抓隔壁人的手，拉近彼此距離。

此外看片還有一個好處，那就是「黑壓壓」。為比照電影院規格，讓畫面更鮮明，許多人在家看片也會關燈，營造摸黑環境。

如此一來，獨處的兩人自然心癢難耐，萌生想「犯罪」的衝動，只要其中一人開始主動毛手毛腳，另一方也半推半就，無疑是同意在看完鬼片受驚後想再「受精」一次。

No.3 我現在有點癢、我癢了～

玩過遊樂園的海盜船嗎？記得那隨大型機具擺盪，身體控制不住湧現的「癢」感嗎？特別是鼠蹊部那一帶，每回從高處下墜時，總有說不上來、一種想尿尿的刺激感。

同理而論，不少人說性愛帶來的高潮就像想尿尿的感覺，癢癢der令人難耐，因此有人將「癢」作為性暗號，同時用手指「摳摳」對方表示求救，盼獲得解放和紓解。也因為這術語在網路十分通用，所以連統神都曾以「癢癢又臭臭DER」當作遊戲ID，並因此被稱做「癢哥」。

No.2 我現在不太舒服、頭好暈、生病了～

這句話聽起來很簡單，但其實被重重包裝，換句話說就是「我現在需要你」。至於是哪方面？如果你覺得他上一秒精神奕奕，下一秒唉爸叫母（台語），相信我，絕對不是你字面上看到的那樣子，擺明在「無病呻吟」。

不過如果你對他也有意思，那記得別戳破謊言，照著他劇情走，演好照顧病人的角色就對了。

當然如果你兒時有過醫生夢，此時也千萬別錯過這個圓夢機會，好好的治療對方各種「不適」，提供最特別服務準沒錯！

No.1 我幫你按摩／你幫我按摩好不好？

按摩，一向是接觸肢體最直接的方式，它能讓人雙手游移在對方身體原本不該碰的邊界，卻又合情合理。當然啦～這樣的互動得建立在郎有情、妹有意的情況下才行。

更威的是，按摩還可透過各種精油、乳液，增加雙方身體碰觸的滑溜感，讓人人都有機會像名廚阿基師一樣「滑」來「滑」去，「滑」出彼此新關係。所以當對方提出按摩要求時，不妨多留心一下，用十指姑娘喚醒他內心野獸。但倘若你壓根沒興趣，不妨就裝傻到底！反正不說穿，大家日後好相見！

分享 facebook

看更多►►►

下面羊死了～各國約炮話術大揭秘！這國家的人喜歡暗巷直接來？

想看更多精彩內容及圖片嗎？全在本文裡喲>>>《原來通關密語是這樣！十大文化人才會說的約炮語錄》

【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網》；《DailyView網路溫度計粉絲團》未經授權， 請勿轉載！】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年03月22日至2018年03月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『約炮語錄、約炮話術』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

加入網路溫度計LINE、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！