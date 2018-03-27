準公公每月給2萬要她在家帶小孩 網友一句話突破盲點

2018-03-27 21:45 聯合新聞網 綜合報導



女網友表示準公公要給她每個月2萬元，但條件是得在家專心帶小孩，讓她相當猶豫。 圖／ingimage 分享 facebook 婚前充分溝通，可以避免婚後衍生許多問題，更可以了解另一半是否是值得托付終生的人。一名女網友表示和未婚夫有了小孩，雙方準備要結婚，準公公願意每個月給她2萬元，讓她在家帶小孩，但她仍想外出工作，沒想到卻因此惹惱未婚夫，通訊軟體還被封鎖，讓她很無奈。

原PO在臉書「靠北老公」貼文表示自己月薪20K，男友30K，兩人交往一年打算只登記結婚不宴客，而未來的公公願意每個月支付2萬元給她，但條件是得在家專心帶小孩，並且每天煮晚餐給他們吃，讓她有點猶豫。

原PO認為有工作比較有保障，兩人雙薪的話節儉生活一定過得下去，因此她想跟男友溝通，便提出2個想法：第一是她繼續工作，小孩給保姆帶，住夫家，保姆費、生活費共同負擔；第二則是搬出去住，她專心帶小孩。只是男友不願意溝通，認為原PO在增加他的壓力，甚至還說「如果不帶小孩那就都不要了」，讓她不知道還要不要溝通下去。

網友多數要原PO考慮清楚，「無法互相溝通，確定要嫁嗎」、「婚前就那麼不體諒、逃避溝通，還在奢望婚後會改變嗎」、「有小孩還玩封鎖？這樣幼稚的人你還要嫁」、「他沒想負責，是他爸想負責…還嫁？」、「為了小孩要給他一個家，但是可能是不會幸福的婚姻，不如不要」、「拿人錢看人臉色，自己賺自己花比較實在」。不過也有人質疑原PO「為啥是男方的問題？為何不住男方家裡在家裡帶小孩就好？是非常討厭男方的父母嗎？」、「小時候最好讓小孩跟家裡人親近，既然你未來的公公要出錢幹嘛不省下來？」

還有網友提出經驗談「保母每天上班8小時，不用煮飯，週休二日，一個月22000左右，還有年終獎金1個月。妳結婚在家每天上班24小時，煮飯育兒洗衣打掃全都來，全年無休，一個月20000。妳說呢」、「過來人的經驗告訴我，女人要自強，不管妳現在幾歲，妳都應該為自己的將來打算。不靠任何人最好，結婚後靠先生，萬一離婚或是他走了，妳一切要靠自己，一切又歸零」。