女性臉譜／二姊

2018-03-28 06:00 聯合報 李月治



圖／倩 分享 facebook

自從申請了微信帳號，二姊三不五時打視訊電話關心我的生活，很感動她如此惦記著海峽這端的我。

我是四姊妹中的老么，在那貧困又重男輕女的年代，生女兒簡直就是賠錢貨。據說，在我還是個小嬰兒時，因為家裡太窮，爸媽本來是要把我送人的，當時無緣的養母已經準備好背巾要來把我帶走，大我八歲的二姊看我可愛，把我抱得緊緊的，怎麼樣都不肯放手；加上媽媽其實也捨不得，最後送養一事作罷，我才得以逃過當童養媳的命運。

二姊早早結了婚，婚後在傳統市場擺攤賣水果，撐起一家子生計。當時我在一所初中任教，離二姊家不遠，每逢二姊家殺雞宰鴨，她一定吩咐在同所學校念書的外甥下課後叫我去她家吃飯。其實當時二姊家經濟並不好，難得殺一隻雞或鴨，一家四口分著吃也許都還不夠，二姊卻總省下她的那一份給我，而且還是留下滋味最好的雞腿或鴨腿。至今我仍記得去她家吃飯的點點滴滴，不記得吃了二姊多少雞鴨，當時還以為么妹得到疼愛是理所當然的事，因此常常恃寵而驕，現在回憶起來才懂得感恩。

二姊偶爾會抱怨父母沒讓她念書，說她只是欠栽培，否則說不定人生會有一番成就。伶牙俐齒的三姊馬上嗆她：「那是妳生錯時代，沒辦法啦，妳若晚幾年生就有機會讀書了。」二姊便默不作聲。其實二姊雖然不識字卻很聰明，洞察人情世故，後來她生意愈做愈大，在菜市場租了一個很大的攤位賣牛肉，二十幾年來在市場打拚，人面廣人緣好，生意做得風生水起，也存了足夠的養老金。

以前在我的孩子還小的時候，曾一度考慮搬回娘家，二姊對我說：「妳想回來就回來，孩子我幫妳栽培。」原本應該是書讀得最多的我要照顧二姊才對，反而都是二姊在罩我，讓我慚愧不已。這幾年，二姊的兒子媳婦承接了市場的生意，但閒不下來的她仍會到攤位上幫忙，因為她就喜歡和人打交道，中午返家休息後，傍晚到公園跳廣場舞，每天都過得很充實快樂。

有時候心情陷入低潮，身邊找不到人可以訴說的時刻，總會想起二姊用她那開朗的聲音說著最樸實的人生道理：「人啊，有工作做，有飯吃，身體健康，這樣就好了，其他不要想太多。」心情就會釋然許多。