童言童語／耶誕老人的包裝紙

2018-03-28 06:00 聯合報 喜恩



平安夜前一天，我正在準備送給朋友的禮物時，被外甥女寧寧看見，她湊過來吵著要幫忙。隔天，我包裝要送給寧寧的耶誕禮物時，一時疏忽，沒留意到包裝紙與給朋友的相同；隔天早上，寧寧在客廳拆禮物時發出一陣驚呼，她衝進我房裡喊道：「阿姨！耶誕老公公用的包裝紙和妳用的一樣耶！」被驚得從床上跳起來的我，只能傻笑回應。