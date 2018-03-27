父母幫她付頭期款 男友堅持共付房貸「共同持有」

2018-03-27 16:01 聯合新聞網 綜合報導



男友想共同負擔房貸，並要求共同持有房子。示意圖，圖片來源／Ingimage 分享 facebook

夫妻財產應不應該分清楚呢？一名女網友在論壇PTT上發文詢問，她表示父母為她付了房子的頭期款，每個月需付5萬元的貸款。男友表示想要一同負擔貸款，條件是必須將房子名字登記為兩人共同持有。但此名女網友不願意，男友卻生氣表示那他婚後也不住了，讓女網友發文詢問「是我價值觀有問題？」

網友在PTT發文寫道，父母希望她結婚後擁有自己的不動產，為她付了房子的頭期款，之後每月需負擔5萬元的貸款。原po男友因不希望她太辛苦，表明自己想與她共同負擔貸款，但條件是必須將房子登記在兩人名下。

原po表示自己個性較獨立，不願虧欠他人，父母也堅持這棟房子是買給自己女兒的，不願意讓他一同負擔貸款，因此拒絕男友的提議。然而男友卻不能諒解，認為這樣沒有「為未來共同努力的感覺」，甚至指責她為了頭期款拒絕登記共同財產的舉動是「有錢人的姿態」，男友說只有有錢人才會分那麼清楚，暴怒說如果不讓他一同分擔的話他以後也不住。

原po發文表示非常迷惘，自己只是單純想要金錢獨立罷了。許多網友支持她的做法，認為男方只是想「吃豆腐」，「這是父母給女兒的房子，不是新婚房」，也有人認為「如果你付房貸、他付生活費也是為生活共同打拼」。許多網友認為男方不願意有「矮妻子一截的感覺」，或是入住女方的房子會有「入贅感」，網友也直言如果男方的大男人主義無法擺平的話，非常有可能會分手收場。