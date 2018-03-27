病中思索／另一個出口

2018-03-27 06:00 聯合報 少婦溫溫



罹癌邁入第三年，上回鼓起勇氣寫下自己的故事，也已是半年前的事。不敢說鼓舞到多少癌友，至少帶給熟識的親友些許勇氣。

去年的生日，再次歷經一場生死劫的我，身上多了一個新夥伴──「腸造口」。雖然我罹患的是肺腺癌，但癌小子就是愛頑皮亂跑，轉移到了腹部。剛做了腸造口時，難免會感到出門很麻煩，也害怕到公共場合待太久，每次回診總是詢問醫師，什麼時候才可以把腸造口縫回去？

繭居的生活大約持續一個月，受不了親友以美食誘惑，我開始嘗試出門得久一點。一開始，我神經緊繃，到達任一個目的地必先勘查地形，確定是否適合我隨時清理，才能感到安心。隨著時間慢慢過去，我愈來愈習慣和我的腸造口相處，這半年不只與好友穿上標準和服參加清酒品嘗活動，與姊姊前往東京迪士尼進行七日遊，嘗試跳了一堂罹病前我最愛的騷莎舞課程，更穿得漂漂亮亮、足蹬高跟鞋參加好友的婚禮！出門溜達的裝備也從全副武裝，精簡到只帶一瓶清潔用的小水瓶。

自從開了腸造口，每回搭車看到倡導隱性需求的博愛座文宣時，不免心有戚戚焉。每個人都有需要被照顧的一面，就像我不可能隨時把衣服掀開讓大家看到我的不便；現在的我，看到坐在博愛座上的年輕面孔，也不會上下打量了。

身上有了另一個出口，心彷彿也跟著開了另一扇窗，更加悠然開闊，也更有實驗精神。我希望能研發出讓自己更方便洗澡的裝備，好脫離擦澡生活（雖然市面上的造口用品標榜可以淋浴，但仍有許多不便）。

我已不再追問醫生何時可以將腸造口縫合，接受它與我相依相伴；有了它，我甚至當起廁所的觀察家呢！也許哪天，我會再寫一篇造口專用廁所心得吧。