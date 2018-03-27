生活的風景／洛神花

2018-03-27 06:00 聯合報 忻忻



圖／忻忻 分享 facebook

外子在陽台盆栽裡種了幾株洛神，不知不覺花開了，和買回來沖泡的乾燥洛神花顏色無誤，差別在於新鮮的花色澤嬌豔。

因為不想任其自然凋萎，就算只有幾朵，也摘來入菜塞塞牙縫吧！此時仍以為喝的吃的是花瓣，直到有天突然出現一朵粉色精靈，我才恍然大悟，原來這櫻桃紅的尤物是花萼不是花瓣呀。