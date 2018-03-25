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孩子考試總敬陪末座 當心他是生病了

2018-03-25 13:08聯合報 記者羅真╱即時報導

孩子總是心不在焉、坐不住、成績難看，有可能源於注意力不足過動症

圓圓在從小到大的每場考試中總是敬陪末座，經常受到譏笑，漸漸感到自卑、社交退縮，五年級時經轉介至兒童心智科檢查，診斷為注意力不足過動症，規律服藥後，竟在月考中一躍變成全班第二名，讓同學老師大開眼界；自幼數學從未及格過的志陽，在高二那年才確診為注意力不足過動症，用藥後首度取得60分以上的成績，拿到成績單的他十分欣喜，喃喃「早知道就早點接受治療」。

收治患者的馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師臧汝芬說明，注意力不足過動症源於腦部細微病變，以致孩子在12歲之前，就長期無法符合同齡所需的專心度與衝動控制，影響正常學業、人際或其他發展。

臧汝芬指出，台灣每100個孩子就有7個有注意力不足過動症，他們有機會透過治療改善症狀、重拾失去的自信與尊嚴，但因為師長誤以為只是調皮，又或者感到「過動」一詞負面、不願孩子被貼上標籤，使得7個罹病孩子中，高達6個未被診治。

然而，這一拖，恐怕拖住孩子的一生。

電影《心中的小星星》的主角伊翔是個獨特的小男孩，在他眼中，書上的字會跳舞，數學試卷上的符號能一同動起來上演驚心動魄的星球大戰，但在許多老師眼中，他只是個調皮搗蛋、不專心、課業跟不上、難以管教的臭小子，因此伊翔屢屢遭斥、受罰。

臧汝芬在臨床上看到更多比伊翔的處境更嚴峻的孩子，她指出，高達三分之二注意力不足的孩子有課業挫折、人際問題，越來越不適應家庭與學校生活，她見過許多孩子深陷挫折而自我放棄，有的孩子自我壓抑成憂鬱症，有的人格變得異常、出現反社會行為，還有的開始酗酒、嚐毒甚或自殺。

臧汝芬表示，68%的注意力不足過動症的孩子，用藥後能有明顯的生活改善，家長一發覺孩子有疑似症狀，應及早就醫尋求評估。除了讓孩子依循醫囑服藥，家長也得學習適當的教育技巧，幫助孩子改善生活，舉例來說，孩子不專心、功課寫得慢，不少家長選擇打罵，但威嚇的教育方式帶給孩子更多的恐怕是否定標籤，家長可改採正面增強的行為制約技巧，例如將作業分成5個待完成的部分，估算每個部分要在多少時間內完成、完成時能有獎勵，如此有助孩子按部就班且愉快地完成任務。

孩子有注意力不足過動症嗎？ 資料來源／馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師臧汝芬
孩子有注意力不足過動症嗎？ 資料來源／馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師臧汝芬
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示意圖。聯合報系資料照。
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