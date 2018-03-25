親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

孩子吵架爸媽該不該介入？心理師5點分析

2018-03-25 14:00聯合新聞網 BabyHome

分享
【文：王意中 臨床心理師】

「你們兩個人吵什麼吵？有完沒完？」媽媽拉大嗓門嚷著。「誰叫妹妹每次都要搶我的遙控器！我才看到一半，她就在那邊鬧，真是煩死了。」哥哥眼睛盯著電視螢幕抱怨著。

「你才煩！遙控器又不是你的！我才不要看你那種無聊的卡通。」妹妹話一說完，伸手欲搶哥哥手中的遙控器。哥哥瞬時把遙控器藏在背後，不耐地回著「你真的很囉嗦耶！等我看完啦！」妹妹也不甘示弱，「反正我就是現在要看，我的卡通也在播啊！」

兄妹兩人的互不相讓，再度惹毛了媽媽。「你們兩個如果再吵，那就都不要看！」媽媽下了最後通牒，作勢欲按掉電視開關。頓時，兄妹倆平靜了下來。

但未久，媽媽一離開視線，房間裡又傳來「遙控器拿來！」「你很吵哩！」「為什麼我每次都要讓你！」「走開啦！不要擋在那邊啦！」

聽著、聽著，媽媽的火又上來了。

我時常半開玩笑的說，生兩個、三個小孩，其中有一個目的就是為了吵架。吵架具備了許多的功能，例如語言溝通表達、察言觀色、社會互動及問題解決能力等。這是許多獨生子女很羡慕的地方。吵著吵著，對對方就多了一些瞭解。吵著吵著，就有機會讓我們瞭解孩子面對問題如何解決。

雖然，為人父母還是希望圖得片刻的安靜。

「不要再吵了！」我們希望一切的衝突戛然而止。

但值得讓我們思考的是：孩子彼此間爭執的問題是否已經解決？還是，我們只是把問題壓了下去。面對孩子吵架，除了讓許多父母感到煩躁、頭痛外，常常也在疑惑到底要不要介入？該如何介入？

1.介入的時間點

什麼情況下，爸媽要介入？以下時間點提供給您參考。一是孩子的吵架模式，已經出現危險性。例如出現動作拉扯、攻擊、暴力等傷害行為。

另外一種情形是，在吵架的過程中，總是陷入一種固定模式。例如都是哥哥吵贏，或老是妹妹獲勝。或吵架的原因都是因為同一件事情，例如爭吵誰掌控遙控器。

2.製造溝通契機

以上述爭吵遙控器一事。這時，父母可先把遙控器拿走，接著再讓孩子們試著去解決、溝通，協調出一套彼此都能接受的解決方案。無論是哥哥看完再換妹妹，或妹妹看完再換哥哥，或找到兩人都能接受的卡通或節目。如果孩子年齡還小，無法思考出替代方案。這時，就會由大人來給予選項，讓孩子做決定。

3.留意吵架頻率

當然，吵架偶爾為之，無傷大雅。吵架也是一個階段性、過渡性，但不要成為孩子的固定互動模式。留意孩子吵架的頻率及強度，並且在吵完架之後，是否彼此之間繼續的互動、玩在一起。同時，留意孩子是否總是和固定的人吵架？或孩子和大多數人都會吵架？如果是後者，則必須思考孩子哪些特質容易與人起爭執。

4.分析關鍵指標

面對吵架，也讓我們有機會觀察與了解孩子面對人際衝突，他的問題解決模式，及在吵架過程中，所顯現出來的身心特質。例如孩子在吵架過程中，所顯現的情緒表現方式，是激烈？？歇斯底里？生氣？易怒？說話的語氣與字眼，是否使用一些不友善字眼或出現傷害性語言。孩子是否有能力說服對方。

爸媽可以留意，孩子在燃起吵架這件事，是否總是因為特定的原因。同時，吵架過程如何進行，及最後是如何結束。追蹤吵架之後，彼此的關係是否有所改善。了解孩子是否容易妥協，或堅持己見、不退讓。孩子是否能夠找到彼此轉圜或台階。

5.研判吵架的後果

讓我們思考孩子過去在吵架過程中，最後是否為自己帶來一些在意或無關痛癢、無所謂的行為後果。例如手足、朋友關係的決裂，或權利被剝奪，或吵架讓自己吵壞了心情，導致後續自己應該面對的事情受到停擺。例如準備明天的考試或寫作業。當然，也有孩子用吵架來打發時間，或吸引他人注意，或建立與維繫關係，例如不吵不相識。

我們不怕孩子吵架，但是我們依然希望透過吵架進一步了解孩子。同時，思考過去在面對孩子的吵架，自己是否太過於直接介入，而讓孩子沒有機會，好好吵個架，去學習如何有效進行問題解決與溝通。

【延伸閱讀】

問題出在父母的應對！使兄弟姐妹再也不會吵架的「有技巧的解決方法」是什麼？

小小孩打人，爸媽免驚有辦法！

卡通頭痛
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

孩子考試總敬陪末座 當心他是生病了

2018-03-25 13:08

清明掃墓會帶小小孩去嗎？網友：不怕一萬 只怕萬一

2018-03-24 08:00

要不要留遺產給孩子？恐引發爭端？醫師傳授觀點

2018-03-23 14:30

他護妹的一番話 讓人妻怨「姑寶」老公選擇離婚

2018-03-23 13:14

生活點滴／進京趕考狂想曲

2018-03-23 06:00

我愛一個人煮／香菇油飯

2018-03-23 06:00

親子之間／送妳一朵花

2018-03-23 06:00

心情點滴／遊戲人生

2018-03-22 06:00

親子手牽手／餐桌上的鱈魚，真的是「鱈魚」嗎？

2018-03-22 06:00

家人關係／也是孩子

2018-03-22 06:00

遭嗆「怕寶寶被摸就不要帶出來」她神反擊被讚超猛

2018-03-21 22:49

剛領薪一星期就借錢 女友揮金如土讓他氣到「放生」

2018-03-21 21:42

裸上半身、雙峰夾嬰兒 性感照背後故事卻令人鼻酸

2018-03-21 16:59

父母病倒誰照顧？「手足差距」引發家庭風暴

2018-03-21 15:55

「比起妻子，我更像性愛玩具」為什麼我們該談婚內強暴？

2018-03-21 14:17

分手五年還被炸喜帖！ 她放大絕 借小孩出席婚禮

2018-03-21 13:59

婆媳問題多？沒用的老公 比惡婆婆更可怕

2018-03-21 13:32

男人不娶小三的理由 呂秋遠分3層次剖析

2018-03-21 06:29

閱影人生／電影／生生 讓傷痛緩緩降落

2018-03-21 06:00

大叔的中年小事／親愛的老婆說她和我離婚的時候

2018-03-21 06:00

與論及婚嫁男友分手後 她的前衛決定掀網友論戰

2018-03-20 18:37

李偉文：若想維繫婚姻 老夫老妻千萬不要溝通！

2018-03-20 17:12

企鵝麻：當媽媽後的韌性 車禍時只想著「小孩沒事就好！」

2018-03-20 16:40

電影／我的希臘假期 少年渴望的美好家園

2018-03-20 06:00

生活趣聞／垃圾食物狂

2018-03-20 06:00

臉書標記「洗衣做飯」 男友媽暴怒私訊嗆她神經病

2018-03-19 11:06

婚姻故事／愛吃的老公

2018-03-19 06:00

閱影人生／電影《我的意外老爸》：愛的高度

2018-03-19 06:00

閱影人生／電影《阿公真難搞》：陪孩子用外國電影看人生

2018-03-18 06:00

《窗邊的小荳荳》插畫展 獨子來台暢談「我的母親」

2018-03-17 09:00

漁二代PO徵婚告白 字句真誠：想要穩定生活

2018-03-16 17:49

心情點滴／歡迎回家

2018-03-16 06:00

女性成長／邁向微笑曲線

2018-03-16 06:00

我愛一個人煮／細嚼麵香蔥油餅

2018-03-16 06:00

女主播逃婚的體悟：愛不持久 恨能永遠套牢

2018-03-15 11:16

父母難卸責 基因解碼發現同情心來自遺傳

2018-03-15 09:14

生活見聞／我的德國親家

2018-03-15 06:00

生活的風景／Hello，找我嗎？

2018-03-15 06:00

親子手牽手／踏上親餵這條不歸路

2018-03-15 06:00
看更多

熱門文章

快對獎！統一發票1-2月中獎號碼出爐

2018-03-25 12:15

新竹男子不捨剃壞愛犬狗毛 自行剃頭髮贖罪反變桃太郎

2018-03-25 10:28

中油周一起油價可能漲0.6元 今年最大漲幅

2018-03-25 06:03

幼兒墜落死亡案例多 專家建議父母改掉這習慣

2018-03-24 21:38

孫芸芸濕髮造型背靚包 瑟琳娜戈梅茲酥胸微露比美

2018-03-24 21:27

輕颱鯉魚最快今生成 周二開始有長浪

2018-03-25 05:12

PM2.5飆高！ 午後新竹以南空汙恐亮紅燈

2018-03-25 05:14

今日星座運勢／摩羯 銀白色幸運 適度運動運勢升

2018-03-25 00:00

賈靜雯披婚紗禮服 等一個驚喜

2018-03-24 17:04

退休隔天發現罹癌 組LINE團抗癌

2018-03-24 23:32

超級業務員乳癌復發 她與姊妹PO文給病友正能量

2018-03-25 08:45

避免幼小的生命殞落 衛福部打算這麼做

2018-03-24 21:36

最新！2017國人10大海外旅遊城市 東京蟬聯第一

2018-03-24 14:11

遊客人數大起大落 墾丁居民商家正視負評

2018-03-25 09:19

「我只是輕輕搖他… 」 醫師發現兒虐導致嬰兒搖晃症

2018-03-24 21:38

大馬女神林明禎 酷愛大表甜笑無敵

2018-03-24 20:39

長期腹脹消化不良 醫籲小心大腸癌

2018-03-25 09:19

殺破狼周運勢／金牛有貴人支援 水瓶金錢、工作運佳

2018-03-25 14:39

變身美人提案 周末逛「國際美容化妝品展」煥然一新

2018-03-24 19:22

預防兒少事故死亡 專家分析致命傷是這件事

2018-03-24 21:38

墾丁旅宿出現下架潮 期盼結果是汰弱換強

2018-03-25 09:19

簡文秀捐百萬 助實踐大學弱勢生

2018-03-24 22:46

開獎囉！ 1-2月期發票千萬特別獎獎號「21735266」

2018-03-25 13:43

醫師證實 多吃蔬果 延緩細胞癌化

2018-03-25 13:07

點眼藥水忘閉眼吸收 藥效打折扣

2018-03-25 10:11

公園人行道Youbike站 缺點惹議

2018-03-25 00:03

觀光雪崩聲中 墾丁業者調整腳步走向國際化

2018-03-25 09:18

線上旅展搶便宜！美福彩匯自助餐每張券700元起

2018-03-25 13:39

王子麵竟變身高檔法菜！RAW推10道翻轉料理

2018-03-25 12:52

快收口袋名單 墨爾本新晉人氣Cafe TOP 6

2018-03-24 22:04

開架彩妝春季新鮮貨報到 臉眼唇頰染春色

2018-03-24 20:41

本周南台上看30度 輕颱25日恐成形

2018-03-24 23:47

台灣三星總經理率領志工彎腰下田　傳遞在地「星」關懷

2018-03-24 20:53

統一發票千萬大獎出爐 上期還有8張大獎沒領

2018-03-25 13:10

孩子考試總敬陪末座 當心他是生病了

2018-03-25 13:08

本周好天氣 日夜溫差大

2018-03-25 14:41

公館寶藏巖超high光節 吃吃玩玩賞藝術

2018-03-25 12:18

banila co.母親節預購　首推滿額累贈制

2018-03-24 17:08

開車族哭哭 國內汽柴油價格明起調漲0.6元

2018-03-25 12:18

今彩539第107072期開獎

2018-03-24 20:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top