孩子吵架爸媽該不該介入？心理師5點分析

2018-03-25 14:00 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【文：王意中 臨床心理師】

「你們兩個人吵什麼吵？有完沒完？」媽媽拉大嗓門嚷著。「誰叫妹妹每次都要搶我的遙控器！我才看到一半，她就在那邊鬧，真是煩死了。」哥哥眼睛盯著電視螢幕抱怨著。

「你才煩！遙控器又不是你的！我才不要看你那種無聊的卡通。」妹妹話一說完，伸手欲搶哥哥手中的遙控器。哥哥瞬時把遙控器藏在背後，不耐地回著「你真的很囉嗦耶！等我看完啦！」妹妹也不甘示弱，「反正我就是現在要看，我的卡通也在播啊！」

兄妹兩人的互不相讓，再度惹毛了媽媽。「你們兩個如果再吵，那就都不要看！」媽媽下了最後通牒，作勢欲按掉電視開關。頓時，兄妹倆平靜了下來。

但未久，媽媽一離開視線，房間裡又傳來「遙控器拿來！」「你很吵哩！」「為什麼我每次都要讓你！」「走開啦！不要擋在那邊啦！」

聽著、聽著，媽媽的火又上來了。

我時常半開玩笑的說，生兩個、三個小孩，其中有一個目的就是為了吵架。吵架具備了許多的功能，例如語言溝通表達、察言觀色、社會互動及問題解決能力等。這是許多獨生子女很羡慕的地方。吵著吵著，對對方就多了一些瞭解。吵著吵著，就有機會讓我們瞭解孩子面對問題如何解決。

雖然，為人父母還是希望圖得片刻的安靜。

「不要再吵了！」我們希望一切的衝突戛然而止。

但值得讓我們思考的是：孩子彼此間爭執的問題是否已經解決？還是，我們只是把問題壓了下去。面對孩子吵架，除了讓許多父母感到煩躁、頭痛外，常常也在疑惑到底要不要介入？該如何介入？

1.介入的時間點

什麼情況下，爸媽要介入？以下時間點提供給您參考。一是孩子的吵架模式，已經出現危險性。例如出現動作拉扯、攻擊、暴力等傷害行為。

另外一種情形是，在吵架的過程中，總是陷入一種固定模式。例如都是哥哥吵贏，或老是妹妹獲勝。或吵架的原因都是因為同一件事情，例如爭吵誰掌控遙控器。

2.製造溝通契機

以上述爭吵遙控器一事。這時，父母可先把遙控器拿走，接著再讓孩子們試著去解決、溝通，協調出一套彼此都能接受的解決方案。無論是哥哥看完再換妹妹，或妹妹看完再換哥哥，或找到兩人都能接受的卡通或節目。如果孩子年齡還小，無法思考出替代方案。這時，就會由大人來給予選項，讓孩子做決定。

3.留意吵架頻率

當然，吵架偶爾為之，無傷大雅。吵架也是一個階段性、過渡性，但不要成為孩子的固定互動模式。留意孩子吵架的頻率及強度，並且在吵完架之後，是否彼此之間繼續的互動、玩在一起。同時，留意孩子是否總是和固定的人吵架？或孩子和大多數人都會吵架？如果是後者，則必須思考孩子哪些特質容易與人起爭執。

4.分析關鍵指標

面對吵架，也讓我們有機會觀察與了解孩子面對人際衝突，他的問題解決模式，及在吵架過程中，所顯現出來的身心特質。例如孩子在吵架過程中，所顯現的情緒表現方式，是激烈？？歇斯底里？生氣？易怒？說話的語氣與字眼，是否使用一些不友善字眼或出現傷害性語言。孩子是否有能力說服對方。

爸媽可以留意，孩子在燃起吵架這件事，是否總是因為特定的原因。同時，吵架過程如何進行，及最後是如何結束。追蹤吵架之後，彼此的關係是否有所改善。了解孩子是否容易妥協，或堅持己見、不退讓。孩子是否能夠找到彼此轉圜或台階。

5.研判吵架的後果

讓我們思考孩子過去在吵架過程中，最後是否為自己帶來一些在意或無關痛癢、無所謂的行為後果。例如手足、朋友關係的決裂，或權利被剝奪，或吵架讓自己吵壞了心情，導致後續自己應該面對的事情受到停擺。例如準備明天的考試或寫作業。當然，也有孩子用吵架來打發時間，或吸引他人注意，或建立與維繫關係，例如不吵不相識。

我們不怕孩子吵架，但是我們依然希望透過吵架進一步了解孩子。同時，思考過去在面對孩子的吵架，自己是否太過於直接介入，而讓孩子沒有機會，好好吵個架，去學習如何有效進行問題解決與溝通。

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