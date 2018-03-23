要不要留遺產給孩子？恐引發爭端？醫師傳授觀點

2018-03-23 14:30 聯合新聞網 文／時報出版提供



在即將退休時或已退休後盤點資產，算算自己這大半輩子賺來的錢，依此計畫往後的生活形態與開銷是一件很重要的事，當然，這其中也包括了遺產的規劃。不要以為要留下多少遺產給孩子是有錢人的事，戰後嬰兒潮世代的退休人口，只要年輕時不吃喝嫖賭，努力工作，多多少少都會存下一些資產，若不先想好該如何分配給家人，孩子們為了遺產反目成仇者屢見不鮮，尤其是生前未變現或分割的不動產，最容易發生爭端。

你想過嗎？走了之後，遺產要給孩子嗎？ 圖片來源／ Igor Ovsyannykov 分享 facebook

對於要不要留遺產給孩子，清朝掃除鴉片的大臣林則徐說過一段很有名的話：「小孩若如我，留錢做什麼，賢而多財，則損其志；子孫若不如我，留錢做什麼，愚而多財，益增其過。」美國鋼鐵大王卡內基也說過：「一個年輕人能夠繼承到的最豐厚資產，莫過於出生貧窮之家。」一如社會上普遍流傳的「家貧出孝子」。由於貧窮，孩子能體會父母的辛勞，滋生改善生活、努力上進的雄心。

這種一切靠自己的志氣在滿街都是媽寶的時代還蠻重要的。記得我哥哥讀國中時，家裡沒錢讓他補習，他自己跑去找臺北最大間的補習班老闆，向老闆說自己繳不出學費，但要是能讓他免費上課的話，他將來的考試成績可以讓補習班當招生宣傳。老闆或許是好奇一個孩子居然敢直接找大人談判，真的讓他免費去上課。後來，哥哥在聯考時以接近榜首的分數成為全補習班當年最高分，讓補習班得到了免費宣傳的機會。我的膽子沒有哥哥那麼大，都是自己亂讀，大學畢業後也沒向家裡拿過錢。即使父母百年後，我們為人子女也從不期待獲得任何遺產。

但是，我知道時代改變了，雖然我認同節儉樸實是很好的美德，孩子擁太多錢只會養成奢侈浪費的習慣，太輕而易舉得到的東西也不會被珍惜。但當社會經濟已經過了快速向上成長的階段，競爭又愈來愈激烈，父母如何將有形或無形的資產留給孩子，就是個必須慎重思考與計畫的新課題。

比如說，有個朋友曾經很感慨地說：「過去我們都說不要給孩子魚，而是要教他們釣魚的方法，但是到了這個時代，孩子就算學會釣魚的方法也沒用，你還要給他們釣竿，並帶他們到有魚的池塘。」

一旦我們盤點完資產，不再工作賺錢時，如何使用財產應分為三個方向來思考：第一是必須用到的錢，也就是退休後長達二十多年的日常固定開銷與生活費；第二是可能會用到，比如生病時的醫療費甚至看護費，這部分或許可以依照自己的能力與條件選擇適合的保單來預做準備；第三是享受人生的所需花費，也許是個人樂趣、也許是人生圓夢資金。扣除這三個部分之後剩下來的，才會是留給孩子的遺產。

有位朋友曾經很務實地建議，留下多少錢給孩子，最多就是遺產的免稅額。因此首先要去稅捐處申請「全國財產總歸戶財產查詢清單」，確定自己名下的房產和土地現值多少錢，再加上現金和股票等資產，查看一下是否超過了免稅額，只要是遺產多到必須繳稅的部分，就是自己生前應該花掉的錢。

也有朋友認為，自己賺來的錢，首先要做的是贈與給自己，慰勞自己過往這麼辛苦。這話當然沒錯，但在現實生活中，我們往往不忍心把錢花光光，眼睜睜看著孩子在生活裡掙扎。

我自己的做法是，向孩子清楚表明，他們讀大學和研究所兩年所需的學費與生活費都由我們全額供應，他們只要好好讀書、充實各種技能，不必去打工，但之後就得自立更生。當然，家裡的房子若想住，結婚前都可以繼續住，結婚後就必須搬出去。未來房子變成遺產後，也會公平地分配給他們，並預留現金讓他們不需要急著賣屋變現以支付遺產稅。

對於資產有限的一般人來說，只要事先想清楚，其實很容易處理。孩子比較多或房地產多的人比較需要費點心思。

不過，如何善加利用財產幫自己圓夢，也是完成自己生命的意義。有研究發現，一個人會覺得自己這一生過得很有意義、很值得，通常來自於他能夠把大部分時間花在看重的事情上。人有百百種，每個人看重的事情都不一樣，有人在乎朋友，有人重視家庭，有人喜歡大自然，有人醉心於文化藝術，有人追求性靈與宗教上的修煉。不管是什麼，只要你能把大部分的資產，也就是時間與金錢，花在這些你在乎的事情上，比較容易覺得自己這一生是完滿而值得的。

這個研究結論說起來簡單，做起來卻不太容易。首先，你得先確定自己真正在乎的是什麼，然後就要「聰明而看得開」。

比如說，朋友的父親年近八十，身體仍然很硬朗，平常沒有什麼特別的興趣或嗜好，就是盼望常常和兒孫們聚聚聊聊。其實他很幸運，外孫、內孫成群，統統住在大臺北盆地裡，坐捷運都到得了，可是因為大家都很忙，還是只有逢年過節才碰得到面。

當我知道他的苦悶後，向他建議，為何不通告所有孫子們，只要來陪爺爺或外公上餐廳打牙祭，每個人就發一千元獎學金。我相信有這個獎勵，那些正在讀中學或大學的孫子們一定會爭先恐後回老家，老人家也可以藉此傳遞自己的人生經驗，或幫他們解決生活與學業上的問題，幫助他們實現夢想。

我同時輕描淡寫地提醒，反正這些錢最後也是會被孩子們分掉，為什麼不現在親手交給孫子輩的家人，還能在鼓勵他們的同時順便督促這些孩子，因為他們的父母親現在恐怕正忙於為事業奮鬥，沒太多時間管教孩子，老人家有的就是時間與經驗，幫忙照顧孫子輩也順理成章。

他聽了我的建議，眼睛亮了起來，不過很快提出一個問題：「如果他們來找我，卻都只看著自己的手機，沒空和我聊天怎麼辦？」

我聽了哈哈大笑，說：「這簡單，你只要宣布陪爺爺或外公吃飯時，不帶手機的給兩千元，途中有接聽電話的只給五百元，我相信他們就會專心和您聊天了！」

如何把擁有的資產放在自己最在乎的地方，只要我們看得開、願意思考，應該人人都做得到。比如說，我很鼓勵那些兒女都在外國成家立業，而自己不願意去國外養老的長輩，賣掉一間房子，拿現金成立一個基金會，聘請幾位年輕人來幫自己實現夢想，若是關心教育，就成立教育相關基金會；關心環保，就成立環保相關基金會。我相信將畢生賺來的錢這樣子投入自己在乎的領域，會讓自己的人生更有意義，活得更精彩豐富。

其實，遺產不只給家人，也該回饋給社會。我很喜歡的義大利作家卡爾維諾曾描述：「死亡就是我加上這個世界再減去我！」如此奇怪的算式大概是想提醒我們，我們離開這個世界時無法帶走任何東西，那麼重要的就是，我們到底留下了什麼？是留下垃圾汙染還是光明與溫暖？世界有沒有因為我們曾經來過而變得更美好？我們可曾為了下一代留下足以安居樂業的生活環境？

當然，我們留下來的遺產不見得非得那麼崇高偉大。把我們大半輩子收集並珍藏的物品留給喜歡它們的親朋好友，也是一件很棒的事。可以趁著還有體力整理自己的物品時，依「斷捨離」的原則整理一番，及時送給別人。生前送出的東西是禮物，死後拿到的叫遺物，我相信除了家人，每個人都比較喜歡朋友送的禮物，而不是遺物。

遺產除了有形的資產和物品，無形的身教或典範其實是我覺得最棒的，就像我雖然沒有從父母那裡得到任何有形的資產，但是他們的淡泊名利，對於知識的熱情與永不止息的善意和信心，都是我們最珍貴的遺產。父母的行止更是子女一輩子追隨的典範。

無形的遺產還包括了和家人相處的美好回憶，因此即便退休金拮据，還是應該想辦法挪出和家人一起旅行的費用。

當然，我覺得留給孩子最好的遺產就是把他們教養好，成為一個肯吃苦耐勞、認真負責的好人，不然就像常聽將屆退休的朋友說：「老了要自己好好過日子，不依靠兒女！」時，我都想吐槽：「你不想依靠兒女，但是他們萬一被你養成媽寶，長大後繼續啃老，你該怎麼辦？」光嘴巴說不靠兒女是不夠的，也要讓他們爭氣。

其實在這個高度競爭且經濟成長放緩甚至停滯的壞時代裡，我們可能真的沒辦法留下什麼錢，臺灣俗語有道是：「生吃都不夠了，哪能晒乾當存糧。」但是即便如此也不必灰心，物質匱乏並不等於我們對家人、對社會的愛也匱乏；相反的，即便我們運氣好，賺了許多錢，也不代表我們的愛是富足的。是的，只要我們願意，人人都可以留下最珍貴的遺產。

作者簡介：

（作者／李偉文 本文出自時報出版《李偉文的退休進行式》，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 作者/李偉文（牙醫師．作家．環保志工）

座右銘是「一生玩不夠」，生命中最期盼獲得的禮物是「慈悲」與「智慧」，智慧的追求透過閱讀，慈悲則靠號召朋友從事公益服務人群來實踐，因此生活的重心是「閱讀、朋友、大自然」。

喜歡朋友與大自然，所以將近三十年前曾擔任童軍團長，並且在近二十年前與朋友們成立了荒野保護協會，初期辦公室還設在自己的牙醫診所內。喜歡閱讀，所以將診所變成了可供社區民眾借書的圖書館，並且曾經擔任金鼎獎評審、全國好書及公務員專書閱讀甄選審委等。

相信影像對民眾的影響力，因此曾經擔任公共電視、華視電視公司的董事，並且陪著孩子從電影中進行生命教育的學習。

著作有《活得興高采烈》、《迷路原為看花開》、《您撥的電話未開機》、《給自己最好的禮物》、《只讀好冊》等。

（作者／李偉文 本文出自時報出版《李偉文的退休進行式》，未經同意禁止轉載。）