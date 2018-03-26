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野望沙龍／畫面中的親子關係

2018-03-26 06:00聯合報 王誠之

圖／黃鼻子
圖／黃鼻子
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從2011年開始的台灣野望國際自然影展，轉眼就要迎來第八屆了，目前已經進入籌備翻譯的階段，預計七月中會有全新的二十部影片展現在台灣觀眾的眼前。處理影片的過程中，發現有好幾部影片以「life」為名，都是探討生命的起源、過程及改變，其中有幾個似曾相識的鏡頭但又令人耳目一新，原來隨著技術與說故事的方式進步，我們又能夠重新窺探生命的珍貴與奧秘。

對於大部分生物而言，生命之中最重要的只有兩件事：生存與繁殖，自然也就成為生態紀錄片主題。人類可能是唯一會為明日擔憂的動物，大部分的生物都只能「活」在當下，時時刻刻都是性命交關的考驗。生存下來之後，就會開始尋求延續自己生命的方式，找到伴侶繁殖下一代。

在第七屆野望影展之中就有《非洲漁豹》、《棕熊世界》、《消失的王者：納米比獅子》、《麋鹿初生一年》以動物親子作為主題，而在《獵食者：最艱難的挑戰》之中也有大翅鯨母子與虎鯨群搏鬥的驚險情節。我曾經問過小朋友：虎鯨為什麼要吃大翅鯨寶寶呢？他們想都沒想就說：「為了吃飽活下去啊！」那麼，大翅鯨們為什麼要保護自己的孩子呢？我把問題留給了那群小學生。

如果你的孩子回家後如此問你，有可能就是野望影展的小小觀眾之一。怎麼回答呢？答案也在影片裡。就拿Disney Nature的《棕熊世界》舉例，母熊絲凱帶著一雙兒女史考特和安柏闖蕩阿拉斯加，媽媽如何回應小熊不同的行為，這些的精采的戲碼也常在人類的家中上演。對於好動的小公熊施以相對嚴厲的教訓，行為柔和的小母熊則總是亦步亦趨、寸步不離母親身邊。如果全家人一起看這些影片，或許就可以討論親子不同的立場與觀點，也能夠更為了解彼此。爸媽真的都是為孩子好，但好的方式，卻未必都適合孩子啊！

在生態紀錄片中，常常見到長成的動物被迫離開媽媽身邊，到陌生的地方尋求自己的出路。為什麼呢？因為如果孩子長大了還留在原來的棲地，食物的來源可能不足以養活牠們。對了，怎麼影片之中只看見媽媽，爸爸都去哪裡了？以獅子為例，成年的雄獅必須保衛自家的領域，驅趕入侵的其他獅子。否則改朝換代之後，新的群體首領Alpha male就會為了讓自己的後代獲取更多資源，而將前任的後代斬草除根、片甲不留。動物的世界為什麼如此殘酷呢？野望的小觀眾都知道──為了要活下去。人類是不是也有點類似？縱使答案不在家裡頭，也可能在學校班級、工作職場，或者是社區鄰里、乃至於搭公車、搶座位時出現。

對於現代父母子女而言，親子關係常常是令人頭痛的問題，一時也難講得清楚明白，不如一起來看野望影展吧！或許猩猩大象老虎野犬都能夠給你們一些提示。單憑這點，就該一起來看生態紀錄片！

親子紀錄片非洲頭痛
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