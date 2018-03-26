生活點滴／回家摘菜

2018-03-26 06:00 聯合報 滿佳



老公鄉下老家隔壁有塊荒蕪空地，那裡原本有座遠房親戚的三合院，他們一家移居高雄後，空屋年久失修、頹圮倒塌拆除，二哥退休之後輾轉取得親戚同意，化身園丁辛勤墾殖，現已被他開闢成一方終年綠意盎然的菜圃。

月初是婆婆的忌日，我們南下祭拜，行囊一放，立刻拉著一起回來的大姑和二姑到菜園探看。哇！碩大的牛皮菜葉像把蒲葵扇，足足有市場裡賣的三倍大，在陽光的照射下伸展著葉片，看得我眼睛都亮起來。自從罹患牙周病，咀嚼能力衰退後，咬起來不費力的葉菜類已成為我的主食，長這麼大棵，根本是我的天菜，連忙呼喚老公出來欣賞。

瞧見我們的貪婪樣，二哥笑著說剪刀等農具已備妥，明天早上我們自己去摘，只除了大頭菜，因為才剛結果就全被老鼠啃光了，前陣子又重新播種，現在還不能採收。想不到二哥的菜連小動物都愛，竟然如此識貨，一顆甜嫩的大頭菜都不留給我們，可惡！

返回屋裡把專程帶來裝菜的袋子拿出來備著，這才發現大夥兒都是有備而來，根本是在比誰帶來的袋子大，彷彿準備大開「摘」戒，把二哥菜園全摘光似的，忍不住相視而笑。

隔天祭拜過婆婆，遮陽帽一戴，摘菜去囉！老公在前摘菜，我隨後撿菜，還徒手把平日打死不敢碰的蚯蚓和毛毛蟲甩掉，耐壓的地瓜葉放底部，牛皮菜放頂端，旁邊的空隙塞芥菜。老公猛摘我猛塞，鼓鼓一大袋，真是豐收。我心裡竊喜，這些無農藥的有機蔬菜，不僅省下一筆錢，又吃得安心，經濟實惠呀！

接著又挖了高麗菜、白蘿蔔各三，加上兩顆包心白菜，撐得加大環保袋的拉鍊差點拉不起來。老公照例又硬塞了兩大包意麵和紅龜粿，這是他回老家必帶的懷舊家鄉味，他堅稱不帶會犯鄉愁的。

我們四人背著、提著、拖著的全是最新鮮的農產，大姑說她感覺被菜壓矮了，二姑氣喘吁吁地說乾脆叫二哥宅配到家，省得我們辛苦搬運。老公搖頭說，難得有塊菜園讓我們腳踏實地親近泥土，多健康，怎能輕言放棄？老公說得對，若非二哥的菜圃，我這都市囡仔大概一輩子都感受不到摘菜的樂趣呢！