家庭／童言童語：小芬老師來了

2018-03-26 06:00 聯合報 蔡宛芳



小芬老師在讀幼幼班的小女兒心中，是很有權威的。

晚餐時分，讀小二的大兒子調皮搗蛋，不肯乖乖吃飯，大人警告無效，小女兒也加入勸導行列，只見她告訴哥哥：「小芬老師來了！」