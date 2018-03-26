家庭／童言童語：小芬老師來了

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2018-03-26 06:00
聯合報 蔡宛芳
小芬老師在讀幼幼班的小女兒心中，是很有權威的。
晚餐時分，讀小二的大兒子調皮搗蛋，不肯乖乖吃飯，大人警告無效，小女兒也加入勸導行列，只見她告訴哥哥：「小芬老師來了！」
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