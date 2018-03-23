生活點滴／進京趕考狂想曲

2018-03-23 06:00 聯合報 陳玉姑



圖／Tai Pera 分享 facebook

點餐後，碧珠助教問我：「去年校慶邀妳回校召開理監事會，催妳碩甄一事，後來呢？」對座的我，歉赧搖頭：「只進行成績申請，暫擺之因是彙整孩子的文章成冊……」剛從同學同事兼媒人的美玲父親告別式匆匆趕來All Pass餐聚的我，為生命序位言說。

「我研究所都讀完了，暑假也退休了，妳碩班還沒讀？先考上再辦休學出版孩子的書。」不為我的申辯所動，她掏出手機搜尋台清碩甄的網頁，開心地說：「簡章出來了，各有十五、二十天時間報名與備審資料上傳。」

十五、二十天？哪來得及！碧珠助教對我燃眉之急的哀號置若罔聞，非架上梁山不可地讀誦簡章，再送上祝福。

與碧珠助教結識於大二，當時她已是中文系助教。大四，我以〈祭秋〉參賽中興湖文學獎的小說類，下課十分鐘，被喚立在星月潑灑得到的文學院廊道，她讚：「寫得很好！就是那麼多的巧合，聽音樂啊、拆風鈴啊、還有留盞燈啊，只不過是留盞燈，卻又是另一種感覺……就是標題〈祭秋〉太悲壯了，改個名吧！摘取小說末段六個字『千轉不紅的楓』為題如何？以後，妳可以往創作發展，感覺敏銳細緻。」

更名的〈千轉不紅的楓〉如碧珠助教所願，列名第二。

昔往履印使人歡愉，也讓人澀辛，如入時光甬道。

蒐集已發表之文稿是當務之急，親至國家圖書館內鍵網覓尋，可得舊資料十之八九。其次，最棘手的小論文，也只能翻出二○一五年秋，清大磨課師楊佳嫻老師的「細說張愛玲」學期作業磨槍修潤；當下，紅塵即電腦，與之日夜廝磨，只為交出滿意的備審資料。

同時申請交大博甄的先生，忙己忙妻，賜教論文寫作要點，女兒協助創作的掃描編排，三人齊心，巧見奇蹟之旅的砂礫與花草而飽漲充盈。

備審資料按鍵送出，白日夢發酵漫遊：若上台大，就當小兒子的學姊；若列清大，與大兒子結成校友：若錄政大，薰染簡媜居域文風，佯裝手握利筆一枝……想來竊笑，心奔意放，打開的膚孔，無一不唱著希望狂想曲。

台大土地公廟走一回，竟得聖筊陰筊各一，博甄錄取的先生提醒：「別為難神明了！」

唉呀，土地公果真難為了，且看小女子一片真心，逾旬日，只得委言校方諭旨一卷：「其志可憫，再接再厲！」