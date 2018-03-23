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中美貿易戰一觸即發美股重挫 台股開盤大跌142點

我愛一個人煮／香菇油飯

2018-03-23 06:00聯合報 太陽臉

煮好的油飯撒上些許櫻花蝦和香菜點綴，自食或送人都很澎派。圖／太陽臉
煮好的油飯撒上些許櫻花蝦和香菜點綴，自食或送人都很澎派。圖／太陽臉
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台灣的習俗是在嬰兒滿月時會分送油飯給親友，幾年前有天我突然想吃，當時聽說某間店很有名，偏執如我隔天一早特地驅車火速買回，沒想到口味用料完全不及格，後來我更確定口味是很私人的，無須迷信名店，自己喜歡最重要。

有些人的油飯是把配料和生米炒到半熟再入電鍋蒸，我覺得這樣蒸的時間比較難拿捏。我的作法是糯米先用電鍋蒸熟，蒸前不用浸泡，水可以比平常煮白米飯的水少加半杯，讓糯米硬一點。豬肉絲用酒和醬油醃一下，香菇和蝦米泡水備用。

乾魷魚加鹽泡水，中間換水幾次，泡幾小時讓它發，小心有時魷魚發好會游走，所以要顧好（很難笑我知道）。香菇去蒂頭切絲、魷魚去除表面的薄膜切細條。

鍋中放麻油混些許沙拉油，爆香紅蔥頭末和薑片，再下蝦米爆香、加入油蔥酥和香菇絲拌炒，依序放入魷魚、豬肉絲、醬油、酒、糖、鹽、五香粉、白胡椒粉和高湯，煮滾讓香菇和肉入味。

挑出薑片，拌入剛蒸好的糯米飯攪拌均勻即可，吃時加點甜辣醬和香菜更棒，也可撒點櫻花蝦更顯豪華。

油飯用粽葉包入煮好的豬肉香菇花生等粽料用電鍋蒸就是北部粽了。去乾貨店買乾的荷葉洗淨包入油飯再蒸，就是清香的荷葉油飯。如果沒吃完可以放入冷凍庫，吃時用電鍋或微波爐加熱。

圖／太陽臉
圖／太陽臉
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嬰兒櫻花
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