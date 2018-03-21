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遭嗆「怕寶寶被摸就不要帶出來」她神反擊被讚超猛

2018-03-21 22:49聯合新聞網 綜合報導

示意圖，非本文所提被捏臉寶寶。帶寶寶出門，常會遇到有人會不經過父母同意就觸碰寶寶...
示意圖，非本文所提被捏臉寶寶。帶寶寶出門，常會遇到有人會不經過父母同意就觸碰寶寶的情況，讓許多家長頭痛不已。圖／ingimage
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帶寶寶出門，卻遇到喜歡揉捏寶寶臉的人該怎麼辦？有媽媽表示，很不喜歡別人隨意觸碰自己的寶寶，但推寶寶出門時經常會遇到喜歡碰別人小孩的人，阻止對方還會被嗆，讓她怒吼「不要隨便碰人家的小孩，可以嗎」。

有媽媽在PTT「BabyMother板」PO文，今（21日）早推寶寶出去散步順便吃早餐時，遇到一群婆婆媽媽，其中一個阿婆沒經過她的同意，直接就伸手摸寶寶，還不斷捏臉說寶寶好可愛。原PO表示自己是個不喜歡別人碰寶寶的人，「看到摸就已經很不爽了甚至是捏」，因此當下立刻阻止阿婆，請她不要再捏寶寶的臉，沒想到這位阿婆居然回嗆「怕人家摸就不要帶出來」。

於是原PO就決定來個「大反擊」，叫了那位捏自己寶寶臉的阿婆，當她抬起頭時，原PO就一邊說「哎唷阿婆妳好可愛哦」一邊又摸又捏阿婆的臉。當下阿婆就生氣問她幹嘛這樣，原PO就回她說「我說我看妳可愛啊！怕人家摸就不要出來喔」。

這位媽媽表示，她只是想表達「沒經過爸爸媽媽的同意，不要隨便碰人家的小孩，可以嗎」。PO文一出後，立刻引發網友討論，紛紛留言「這招超猛！」、「只要有陌生人靠近，我都呈防衛狀態，隨時準備出手擋」、「我有遇過直接問我可不可以摸，說不可以還說拜託一下」、「父母不高興了還講幹話，阿婆被捏活該」、「到底是有多愛摸人家的小孩阿」、「去醫院常常醫師護理師都狂摸，直接拒絕也尷尬」、「媽媽當下應該是理智線斷掉了」。

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