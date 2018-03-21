剛領薪一星期就借錢 女友揮金如土讓他氣到「放生」

2018-03-21 21:42 聯合新聞網 綜合報導



男網友抱怨女友愛花錢，才剛領薪水，一星期後就要借錢，讓他無奈只好分手。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 男女交往總會因為金錢問題發生爭執，有名男網友抱怨女友花錢如流水，5號才領薪水，13日就跟他借錢，女友甚至還跑去找他朋友謊稱他要借錢，還把男友要包給她媽媽的紅包「暗槓」起來，讓男網友氣到最後乾脆分手。

男網友在臉書「靠北女友」貼文表示自己一個月僅賺3、4萬元，交往期間女友常要他別抽菸，會太浪費錢，把錢省起來可以做很多事，原PO聽從她的建議，一天逼自己只花250元，省下來的錢除了給家裡，還有一部分就存起來，但他不滿女友因為朋友換手機，她也跟著換，還動不動就去花錢弄頭髮，甚至跟朋友去唱歌到凌晨，還打電話要男友來買單，順便載她朋友回家，讓他很無奈。

他說女友一個月僅賺2萬5，每天吃飯不是他當外送買飯給她，不然就是出去吃或者到他家吃飯，不明白為何女友可以才剛領薪水，1個星期後就向他借錢，若不借她還會生氣，要不然就是跑去找他朋友，佯稱他手頭緊需要周轉，讓他為此前前後後還了5萬多元。

讓原PO真正爆發的是今年過年包了一包5000元的紅包要給女友的媽媽，並請她轉交，沒想到今天卻發現空的紅包袋還在女友的包包裡，追問後才知道女友並沒有將錢交給媽媽，兩人因此發生爭吵，原PO認為無法給女友要的未來，他心寒的說「我只是個普通人，賺的不多，麻煩妳另找一個可以許妳未來的男友」。

網友認為「這種女孩子用錢來衡量感情不要也罷」、「互相真的很重要，單方面的付出總會有失去平衡的一天」、「這種女生沒未來啦！交往可以結婚就免了，遲早破產」，還有網友開玩笑的說「當工具不可恥，但還被當ATM，這就你不對」。